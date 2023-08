Traum-Debüt mit Tor und Vorlage: Hurri-Kane fegt übers Weserstadion hinweg

Von: Marius Epp

Teilen

Harry Kane ebnete seinem FC Bayern den Weg zum Sieg in Bremen. © IMAGO/Oliver Baumgart

Harry Kane führt den FC Bayern mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg über Werder Bremen. Auch Leroy Sané überzeugt. Der Ticker zum Spiel.

Bundesliga, 1. Spieltag: Werder Bremen - FC Bayern München | 0:4

| 0:4 Harry Kane macht Traum-Debüt perfekt: Erst Vorlage, dann Tor

macht Traum-Debüt perfekt: Erst Vorlage, dann Tor Kane-Assist nach vier Minuten: Sané bringt FC Bayern in Führung

nach vier Minuten: bringt in Führung Das erste Saisonspiel der Bundesliga im Ticker zum Nachlesen.

Werder Bremen - FC Bayern München 0:4 (0:1)

SV Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser (59. Burke), Jung (79. Opitz) - Bittencourt, Lynen (68. Groß), Stage (79. Kownacki) - Ducksch, Füllkrug FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Kim (68. de Ligt), Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka (79. Laimer) - Sané, Musiala (84. Müller), Coman (84. Choupo-Moting) - Kane (84. Tel) Tore: 0:1 Sané (4.), 0:2 Kane (74.), 0:3 Sané (90.), 0:4 Tel (94.)

SCHLUSSPFIFF! Das Spiel ist aus, dem FC Bayern gelingt ein starkes Statement zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison.

94. Minute: TOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Werder Bremen hat sich aufgegeben! Jetzt darf sich auch Youngster Mathys Tel in die Torschützenliste eintragen – das wird ihm nach seiner torlosen Vorbereitung guttun. Davies liefert seine zweite Vorlage, der junge Franzose vollendet mit einem strammen Schuss ins kurze Eck.

90. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Jetzt ist der Deckel endgültig drauf! Sané krönt eine sehr ansehnliche Kombination mit seinem zweiten Treffer. Coman steckt auf Müller durch, der den besser postierten Sané sieht und sich auch wieder mit einer Torbeteiligung einfügt. Nun dürften auch die Mundwinkel der ganz schwer zu begeisternden Bayern-Fans nach oben zeigen.

88. Minute: Es sieht nicht danach aus, als ob Werder nochmal dagegen halten kann. Der Bayern-Zug rollt, auch die eingewechselten Spieler haben jetzt sichtlich Lust, zu kicken. Noch ein paar Minuten sind auf der Uhr.

85. Minute: Musiala krönt seine starke Einzelaktion nicht. Er scheitert am stark reagierenden Pavlenka. War‘s das schon – oder kommen die Bremer nochmal?

84. Minute: Tel kommt für den designierten Matchwinner Kane, Müller für Musiala und Choupo-Moting für Coman. Tuchel wechselt große Teile der Offensive aus.

81. Minute: Kurz nach seinem Treffer könnte Schluss sein für Kane: Der Stürmer setzt sich ohne Gegnereinwirkung auf den Boden, es sieht nach einer Überlastungserscheinung aus.

Harry Kane macht Traum-Debüt perfekt: Erst Vorlage, dann Tor

74. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Harry Kane erzielt seinen ersten Treffer für die Münchner! Der sechste Torschuss des Superstars ist drin – und das Traum-Debüt fast schon perfekt. Werder ist unaufmerksam und lässt Davies ziehen, der Kanadier ist dann natürlich auch schwer einzuholen. Im richtigen Moment bedient er Kane. Und der lässt sich nicht zweimal bitten und vollendet ganz cool. Thomas Tuchel kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus!

72. Minute: Goretzka macht sein bestes Spiel seit Monaten. Der Bochumer ist immer anspielbar und sorgt für Dynamik nach vorne. Trotzdem wandeln die Bayern hier auf einem schmalen Grat – ein Tor und der Sieg ist futsch.

70. Minute: Eins zieht sich durch das Spiel: Der FC Bayern trägt den Ball gut in Richtung des gegnerischen Sechzehners, es hapert beim letzten Pass. Auch Kane bekommt momentan wenig Zugriff.

67. Minute: Kimmich schließt einen guten Bayern-Angriff ab, sein Linksschuss geht aber dann doch deutlich vorbei. De Ligt kommt beim FC Bayern jetzt für Kim.

63. Minute: Und auch auf der Gegenseite ist Musik drin! Stage hält bei einem Nachschuss aus 20 Metern drauf, ganz knapp vorbei. Es steht nach wie vor nur 1:0 …

61. Minute: Und jetzt Kane! Sané macht Platz für den Engländer, der aus guter Position abzieht. Der Schuss hätte fürs lange Eck gepasst, doch Pavlenka streckt sich und hält. Jetzt geht es Schlag auf Schlag.

Harry Kane (r.) und Leroy Sané (M.) waren an der Münchner Führung maßgeblich beteiligt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Stephanie Zerbe

60. Minute: Coman legt von der Grundlinie zurück, da ist Goretzka – doch sein Versuch mit der Innenseite wird im letzten Moment geblockt. Jetzt wollen es die Bayern wissen!

58. Minute: Coman trifft den Pfosten! Starkes Zusammenspiel mit Davies, dann dreht sich der Franzose schnell und ist mit einem Schlenzer fast erfolgreich.

57. Minute: Die Bremer stemmen sich jetzt bissig gegen die drohende Niederlage. Das könnte noch ein hartes Stück Arbeit für den FC Bayern werden!

52. Minute: Kim stellt Füllkrug mit einem Foul und unterbindet damit einen Bremer Konter. Der Bayern-Neuzugang sieht die Gelbe Karte.

50. Minute: Starke Aktion von Goretzka! Er leitet erst den Angriff ein, startet dann in die Spitze durch und bekommt ein scharfes Anspiel von Mazraoui. Um ein Haar kann er den Ball frei vor dem Tor kontrollieren.

49. Minute: Wieder Füllkrug! Der DFB-Star kommt am Elferpunkt an den Ball, jagt denselben aber dann weit drüber.

47. Minute: Und die Bremer werden tatsächlich mutiger! Füllkrug bedient Bittencourt, dessen Grätsch-Schuss rauscht knapp an Ulreichs Pfosten vorbei. Aufgepasst, Bayern!

46. Minute: Die Werder-Fans machen eine Menge Krawall auf den Rängen. Jetzt ist die Mannschaft gefragt – bringt die Werner-Elf den FC Bayern jetzt ins Wanken?

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit beginnt. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Halbzeit – Der FC Bayern führt zur Pause in einem dann doch ziemlich einseitigen Spiel. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten haben die Gäste hier alles unter Kontrolle und gestatten den Bremern maximal drei Pässe im Spielaufbau. Allerdings erspielte sich die Tuchel-Elf auch erst eine einzige wirklich große Torchance, die Sané zum Treffer nutzte. Harry Kane weiß in seinem ersten Bundesliga-Auftritt vor allem durch mannschaftsdienliche Aktionen zu überzeugen.

HALBZEIT! Zwayer pfeift ab.

45. Minute: Stark von Kane! Erst rettet der Bayern-Neuzugang in höchster Not im eigenen Strafraum, dann spielt er einen 60-Meter-Pass auf Sané, um kurz darauf eine Ecke herauszuholen. Er ist mit vollem Tatendrang dabei.

45. Minute: Kimmich findet Kim mit seiner Ecke, der Kopfball des Südkoreaners hat aber zu wenig Schmackes. Drei Minuten werden in der ersten Hälfte nachgespielt.

45. Minute: Musiala beschäftigt vier Mann und mogelt sich mit Ball am Fuß in den Bremer Strafraum. Sein Schuss wird aber geblockt.

43. Minute: Kane fällt nach einem Doppelpass mit Goretzka, doch schnell ist klar: Das reicht nicht für einen Elfmeter. Sollte er aus England eigentlich wissen.

41. Minute: Kimmich jagt einen Freistoß in den Bremer Nachthimmel. Da fehlt momentan das Selbstvertrauen!

38. Minute: Das Spiel kennt eigentlich nur eine Richtung, dennoch strahlen die Bayern momentan nicht viel Torgefahr aus. Goretzka sammelt viele Ballkontakte und hat noch keinen Fehlpass gespielt. Er will seine Chance heute unbedingt nutzen.

36. Minute: Musiala pflügt durch das Werder-Mittelfeld, legt dann rüber auf Coman. Es ist aber noch nicht der Tag des Franzosen, er bleibt am starken Weiser hängen.

34. Minute: Goretzka versucht es aus 30 Metern! Ansatzloser, kraftvoller Schuss des Nationalspielers, der dann auch noch ein wenig flattert. Unangenehm für Pavlenka, der den Ball nach vorne abklatschen lässt. Dort lauert Kane, aber Pieper ist schneller und kann klären.

31. Minute: Der Rekordmeister lässt die Kugel laufen und zeigt ein funktionierendes Gegenpressing. Werder kommt nicht aus der eigenen Hälfte raus, stehen in der letzten Linie aber kompakt.

27. Minute: Bei den Werderanern läuft seit geraumer Zeit nicht mehr viel zusammen. Kimmich und Goretzka haben im Zentrum alles im Griff.

25. Minute: Sané schlägt einen brauchbaren Eckball auf Kane, der den Ball auf Hüfthöhe nicht kontrollieren kann. Die Tuchel-Elf zeigt einen soliden Auftritt bis hierhin.

Harry Kane (M.) legte den Treffer von Leroy Sané auf. © IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

23. Minute: … aber Ulreich hat keine Mühe mit dem Versuch von Ducksch.

22. Minute: Musiala verliert den Ball leichtfertig, Bremen bekommt einen Freistoß aus guter Position …

21. Minute: Mazraoui schüttelt einen Kracher aus dem Fußgelenk! Beim Schuss des Marokkaners aus 20 Metern wäre Pavlenka machtlos gewesen, doch der Ball geht nur an den Außenpfosten. Ein Raunen geht durchs Weserstadion.

20. Minute: Ducksch sieht früh Gelb wegen eines zu hohen Beineinsatzes.

19. Minute: Musiala dreht sich in höchstem Tempo – für seine Gegner meist keine gute Nachricht. Auch hier lässt der Bayern-Star mit einer Bewegung sämtliche Bremer stehen und sucht dann den Abschluss – knapp vorbei. Tuchel beklatscht die gelungene Aktion.

17. Minute: Die Münchner bringen etwas Ruhe rein und halten den Ball in den eigenen Reihen. Der Fokus liegt auf Kontrolle. Das frühe Führungstor macht den Rucksack natürlich auch ein bisschen leichter.

14. Minute: Weiser narrt Davies mit einem Übersteiger und schlägt eine präzise Flanke, doch Ulreich ist auf dem Posten. Erster Arbeitsnachweis für die momentane Nummer eins der Bayern.

13. Minute: Kane macht ein auffälliges Bundesliga-Debüt! Fast in jeden Bayern-Angriff ist der Engländer eingebunden. Oft verteilt er als hängende Spitze die Bälle.

11. Minute: Trotz der frühen Bayern-Führung entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Kane weiß in seinen ersten Bewegungen zu gefallen und holt einen Freistoß raus. Werder ist über Konter gefährlich.

9. Minute: TOR für Werder Bremen, Füllkrug trifft per Kopf! Doch der Nationalstürmer stand nach einem Ducksch-Freistoß knapp im Abseits. In München atmet man durch.

Kane-Assist nach vier Minuten: Sané bringt FC Bayern in Führung

4. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Leroy Sané trifft! Die Münchner gehen mit der ersten Torchance in Führung! Und Harry Kane zeigt nach vier Spielminuten, warum er so wichtig werden kann: Der Stürmer zieht zwei Gegner auf sich, schirmt den Ball ab und schickt dann Sané in den freien Raum. Die Bremer lassen das Zentrum komplett offen, Sané sprintet auf Pavlenka zu und lässt dem Tschechen dann mit seinem schwächeren rechten Fuß keine Chance. Erster Assist für Kane, Start nach Maß für die Bayern!

Harry Kane bereitete die frühe Führung des FC Bayern bei Werder Bremen vor. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

2. Minute: Die Bremer sind giftig in den Zweikämpfen. Davies wird bei seinem Antritt gestellt, die Bayern übernehmen aber direkt das Kommando.

ANPFIFF! Die Bundesliga-Saison 2023/24 läuft!

Update, 20.28 Uhr: Die Country-Band The BossHoss gibt die Nationalhymne zum Besten. Ein paar Pfiffe gibt‘s, allerdings ist Helene Fischer da einst deutlich schlechter weggekommen. Das deutsche Publikum ist nicht leicht zu begeistern! Jetzt geht es aber um Fußball. Jeden Moment pfeift Schiri Felix Zwayer die Partie an. Eine Schweigeminute für Horst-Dieter Höttges wird abgehalten.

Update, 20.22 Uhr: Lothar Matthäus liefert die Meisterschale ins Weserstadion, nach einem kurzen Bundesliga-Trailer betreten die Spieler den Rasen. Es ist angerichtet!

Update, 20.08 Uhr: Vor dem heutigen Spiel wird es eine Gedenkminute für die verstorbene Werder-Legende Horst-Dieter Höttges geben. Die Mannschaft von Ole Werner wird zudem mit einem Trauerflor auflaufen. Zudem ist ein Gesangsauftritt von The BossHoss geplant – wir sind gespannt.

Bundesliga-Auftakt: Baut der FC Bayern die Mega-Statistik gegen Werder Bremen aus?

Update vom 18. August, 20.05 Uhr: Das Warten hat ein Ende! Noch eine knappe halbe Stunde, dann hat Fußball-Deutschland seine Bundesliga wieder. Das Weserstadion wird es den Bayern heute nicht leicht machen und die Arena in einen Hexenkessel verwandeln. Bringt der FC Bayern heute seine Qualität auf den Rasen? Um jeden Preis wollen die Münchner einen Saisonstart mit zwei Niederlagen verhindern.

Update vom 18. August, 19.50 Uhr: FC Bayern gegen Werder Bremen – das war in der jüngeren Vergangenheit eine einseitige Angelegenheit. Der deutsche Rekordmeister ist seit 31 Pflichtspielen gegen die Norddeutschen ungeschlagen – eine längere Serie gegen denselben Gegner gibt es im deutschen Profifußball nicht.

Bei 27 Siegen und vier Remis lautet die Tordifferenz: 96:21! Letzte Bayern-Niederlage gegen Bremen: ein 2:5 am 20. September 2008. Noch ein Rekord: Die Münchner gewannen die letzten 14 Duelle im Weserstadion.

Das Duell der Nationalstürmer: Niclas Füllkrugs Bremer wollen Kanes FC Bayern stürzen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tuchel bringt Kane von Beginn an – und sorgt für Aufstellungs-Überraschung

Update vom 18. August, 19.27 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Bayern-Trainer Thomas Tuchel sorgt für eine Überraschung: Leon Goretzka ersetzt Konrad Laimer in der Startelf. Zuletzt hatte der Österreicher deutlich die Nase vorn, nun erhält der DFB-Star seine Chance. Hinten rechts verteidigt heute Noussair Mazraoui anstelle des abwanderungswilligen Benjamin Pavard. Coman, Musiala, Sané und Kane bilden die Offensive.

Update vom 18. August, 18.40 Uhr: Startet der FC Bayern dieses Jahr ähnlich fulminant in die Saison wie beim letzten Mal? Im August 2022 durften die Fans einen 6:1-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt bestaunen. Sadio Mané traf damals direkt im ersten Spiel und ließ sich von den Bayern-Fans feiern – lange hielt die Euphorie aber nicht an. Mittlerweile ist er dem Lockruf der Wüste gefolgt.

Die Münchner Hoffnungen ruhen nun auf Harry Kane, einem weiteren Star aus der Premier League. Sein Erfolg an der Isar soll nachhaltiger Natur sein. Ob der Rekordmeister beim zweiten Griff ins höchste England-Regal erfolgreicher ist, wird die Zeit zeigen.

FC Bayern nach Supercup-Ausrutscher in Bremen gefordert

Erstmeldung vom 18. August: Bremen – Das Weserstadion freut sich auf einen echten Superstar: Bayern-Neuzugang Harry Kane gibt sein Bundesliga-Debüt – selbstredend in der Startelf. Der FC Bayern München ist am ersten Spieltag gegen Werder Bremen gefordert. Nach der 0:3-Pleite im Supercup ist nicht wenig Dampf auf dem Kessel. Die Erwartungen sind besonders nach dem Kane-Transfer riesig.

Die ganze Welt erwartet die zwölfte Meisterschaft in Folge, doch starke Leipziger haben gezeigt, dass der Durchmarsch alles andere als selbstverständlich ist – auch mit Kane. Der wurde in Bremen direkt stürmisch begrüßt.

Werder Bremen fordert FC Bayern: Tuchel will mit Sieg für Ruhe sorgen

Pleite im Supercup, Torwart-Diskussionen, Transfer-Trubel um Harry Kane: Für Thomas Tuchel und seine erfolgsverwöhnten Münchner geht es darum, mit einem möglichst überzeugenden Sieg für Ruhe im Umfeld zu sorgen. „Wir haben den einen Schlüssel noch nicht gefunden, um das Schloss zu knacken. Aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund“, sagte der Trainer voller Hoffnung.

Zumindest auf der Position zwischen den Pfosten scheint es vorerst Klarheit zu geben. Sven Ulreich wird – zumindest so lange Nationalkeeper Manuel Neuer noch an seinem Comeback arbeitet – die Nummer 1 sein. „Ulle macht das im Moment sehr gut“, meinte Tuchel. Thomas Müller (Knie) und Eric Maxim Choupo-Moting (Hüfte) können nach überstandenen Problemen in den Kader zurückkehren.

Werder-Coach Ole Werner geht das Spiel gegen den Favoriten aus München ziemlich emotionslos an. Die Bayern sind sich im Übrigen mit dem israelischen Torwart Daniel Peretz einig. (epp/dpa)