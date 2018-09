Bundesliga-Dienstag: Felix Götze schießt Tor für Bruder Mario

Kassel. Die Götzes bleiben ihrem Familienauftrag treu und Schalke ist weiter punktlos. Auffälligkeiten des Bundesliga-Dienstags:

• Ein Tor für Mario:Dieses Mal hatte Augsburgs Trainer Manuel Baum nach dem Spiel keine Tränen in den Augen. Dabei wäre ein emotionaler Ausbruch bei solch einer Geschichte verständlich gewesen. Beim Gastspiel in München wechselte der Trainer der Augsburger in der 61. Minute den 20 Jahre alten Felix Götze ein. Götze? Ja, die gehören zusammen. Felix ist der kleine Bruder von Dortmunds Mario Götze.

Und vier Minuten vor dem Ende erzielte der kleine Götze nach einer Ecke per Brust den Ausgleich. Als Torwart Fabian Giefer zuletzt kurz vor dem Ende durch einen Patzer das Unentschieden gegen Bremen verschenkt hatte, da hatte Baum anschließend Tränen in den Augen. Aus Mitgefühl. Nun hätte er vor Freude sicher weinen können. Er tat das aber nicht.

Felix Götze wechselte übrigens erst diesen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Augsburg und ist Abwehrspieler. Und dieses Tor gegen seinen Ex-Verein widmete er dann seinem großen Bruder, der es ja momentan nicht so einfach hat. „Ich wäre nicht hier ohne ihn, ohne seine Tipps. Das Tor ist für ihn“, sagte er. Und späte Tore, die Erfolg bringen – das ist ja irgendwie auch der Familienauftrag der Götzes.

• Kein Punkt für Domenico:Fünftes Spiel, fünfte Niederlage. Bei Schalke läuft derzeit gar nichts nach Plan. Und das, nachdem Trainer Domenico Tedesco in seinem ersten Jahr gleich die Vizemeisterschaft nach Gelsenkirchen holte und die Königsblauen zurück in die Königsklasse führte.

Nun wird der Druck auf den 33-Jährigen immer größer. Und er hat nicht die richtigen Antworten. Schalke 04 irrt derzeit planlos durch die Bundesliga und lässt sich von jedem kleinen Rückschlag direkt aus der Bahn werfen. In der ersten Halbzeit in Freiburg hatten die Schalker noch die besseren Chancen, hätten das 1:0 verdient gehabt.

Doch nachdem Florian Niederlechner in der 52. Minute das Heimteam in Führung brachte, kam vom Team aus dem Ruhrpott so gut wie gar nichts mehr. Gerade offensiv finden die Königsblauen kaum statt. Zwei Tore nach fünf Spielen bedeuten den schlechtesten Angriff der gesamten Liga. Und sie bedeuten eben null Punkte.