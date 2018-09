Derby, Duo, Dienstverbot: Der Bundesliga-Spieltag in Stichworten

Kassel. Der zweite Teil des fünften Fußball-Bundesliga-Spieltags findet Mittwoch statt. Ob in Leipzig wieder alle arbeiten dürfen und wie es um Frankfurts Defensive steht – der Spieltag in Stichworten.

Das Derby

Gut, es ist jetzt nicht Istanbul gegen Istanbul oder Manchester United gegen City. Aber zwischen den Stadien von Düsseldorf und Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) liegen gerade einmal 48 Kilometer. Rein geografisch ist die Bezeichnung Derby also korrekt.

Interessant ist eher, dass die Fortuna als Aufsteiger zuletzt dreimal ungeschlagen blieb und Bayer gegen Mainz am Sonntag gerade so die ersten drei Punkte geholt hat. Muss also nicht eindeutig werden.

Das Dauerthema

So lange Mario Götze professionell Fußball spielt, werden wohl auch die Schlagzeilen rund um seine Person nicht abreißen. In der Montagsausgabe des Kicker gestand er zuletzt ein, dass er es nicht schaffe, die ganze Aufregung um ihn auszublenden. In der Liga kam Götze bislang noch gar nicht zum Einsatz. Ob er überhaupt im Kader für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg steht (20.30 Uhr/Sky), war gestern noch nicht einmal sicher.

Das Dienstverbot

Am Sonntag beim 1:1 gegen Frankfurt durfte das französische Duo Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele nicht für Leipzig spielen. Von Trainer Ralf Rangnick hatte es nach Verfehlungen vor dem Europa-League-Auftritt gegen Salzburg ein Dienstverbot gegeben. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden jungen Akteure nicht an das Handyverbot gehalten haben. Gegen Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) sind beide aber wieder dabei. Dienstverbot aufgehoben.

Das Defensivproblem

Carlos Salcedo? Syndesmosebandriss. Taleb Tawatha? Rückenverletzung. Timothy Chandler? Knieverletzung. Eintracht Frankfurt muss in der Defensive derzeit einige Ausfälle verkraften. Gegen Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sky) ist nun auch noch der defensive Mittelfeldspieler Lucas Torro fraglich.

Das Duo

Zuletzt durfte immer nur einer ran. Mainz-Trainer Sandro Schwarz überlegt aber, beim Heimspiel gegen Wolfsburg (20.30 Uhr) dieses Mal mit einer Doppelspitze spielen zu lassen. Das Duo: der junge Franzose Jean-Philippe Mateta (21) und der erfahrene Nigerianer Anthony Ujah (27). Mateta hatte im Gegensatz zu seinen Leipziger Landsleuten auch kein Dienstverbot.