Aus der Pause mit zwei Topspielen: RB gegen die Bayern, BVB gegen Bayer

Spielte in der EM-Qualifikation nur wenig: Kai Havertz tritt mit Leverkusen in Dortmund an.

Das alte Leid: Da läuft die Fußball-Bundesliga gerade wieder, Wochen des Wartens sind vorbei – und dann steht nach kurzer Zeit direkt eine Länderspiel-Pause an.

Die Ansetzungen entschädigen in diesem Jahr aber für die erneute Unterbrechung. Denn nach der Pause geht es direkt mit zwei Topspielen weiter. Jeweils morgen empfängt der Erste RB Leipzig den Zweiten Bayern München (18.30 Uhr/Sky) und der Vierte Bayer Leverkusen tritt beim Fünften Borussia Dortmund an (15.30 Uhr/Sky). Die vier Champions-League-Teilnehmer sind unter sich. Wir blicken auf die Partien – und vor allem auf vier Nationalspieler, die für Deutschland im Einsatz waren.

Timo Werner

Viel war in den vergangenen Tagen über Timo Werner gesprochen worden. Bei RB Leipzig in Topform, fünf Tore in den ersten drei Spielen. In der Nationalmannschaft auf dem Abstellgleis, zuletzt nur auf der Bank. Bundestrainer Joachim Löw setzte angesichts der jüngsten Leistungen wieder auf den 23-Jährigen. Doch Werner konnte gegen die Niederlande und Nordirland nicht an seine überragende Torquote anknüpfen. Vielmehr lief der Angreifer nur mit und machte keine Eigenwerbung.

+ Knüpfte in der EM-Qualifikation nicht an die Vereinsleistungen an: Timo Werner empfängt mit Leipzig die Bayern. © Roland Weihrauch/dpa

Bei RB wird das nun wieder anders aussehen – auch, weil das System im Verein genau auf ihn zugeschnitten ist. Der schnelle Werner neben dem kantigen Yussuf Poulsen, das passt besser. Da kann der Stürmer seine Stärken ausspielen. Kleine Randgeschichte zu diesem Duell: Bis vor Kurzem stand Werner ja bei den Bayern noch auf dem Einkaufszettel, bis sich der Rekordmeister wohl gegen ihn entschied. Werner verlängerte in Leipzig – und hat nun die Chance zu zeigen, dass die Bayern falsch lagen.

Serge Gnabry

Ganz anders ist die Gefühlslage derzeit wohl bei Serge Gnabry. Bereits vor den beiden Länderspielen sagte Löw: Der Gnabry spielt bei mir immer. Erinnert so ein bisschen an Louis van Gaal und Thomas Müller. Der 24-Jährige dankte es seinem Nationalmannschafts-Coach auf jeden Fall mit zwei Toren.

+ Überzeugte in der EM-Qualifikation: Serge Gnabry spielt mit Bayern München nun in Leipzig. © Christian Charisius/dp a

Und ganz nebenbei sammelte der Außenstürmer so auch wichtige Argumente für seine Position im Klub. Denn seit der Verpflichtung von Ivan Perisic ist Gnabry nicht mehr unbedingt gesetzt. Perisic, der Kroate, war ein Wunschspieler von Niko Kovac, dem Kroaten. Auch Perisic war übrigens für sein Land erfolgreich – beim 4:0 gegen die Slowakei. Die besseren Karten dürfte gegen Leipzig dennoch Gnabry haben. Kovac wollte ihm auf Nachfrage eine Einsatzgarantie – wie Löw sie ihm gegeben hat – aber nicht garantieren.

Marco Reus

Wenn er fit ist, dann spielt Marco Reus für Borussia Dortmund eigentlich immer. Vor allem, wenn es gegen Gegner wie Leverkusen geht. Auch in der Nationalmannschaft kam der 30 Jahre alte Offensivmann nach Jahren voller Verletzungen immer besser in Form.

+ Blieb in der EM-Qualifikation blass: Marco Reus trifft nun mit dem BVB auf Bayer Leverkusen. © Ina Fassbender/afp

Gegen die Niederlande und Nordirland blieb Reus allerdings wirkungslos. Das muss morgen besser werden, immerhin verloren die Dortmunder nach starkem Start vor der Länderspiel-Pause 1:3 bei Aufsteiger Union Berlin. Der BVB-Kapitän traf bislang nur am ersten Spieltag beim 5:1-Heimerfolg gegen den FC Augsburg.

Kai Havertz

Ebenso wie Gnabry und Reus erzielte auch Kai Havertz sein bislang einziges Saisontor am ersten Spieltag. Vielleicht haben die beiden die Zeit bei der Nationalmannschaft auch dafür genutzt, um bei Supertalent Havertz Werbung für ihren Verein zu machen. Reus tat das zuletzt sogar öffentlich und bekam dafür einen Rüffel von der Vereinsspitze.

Der 20 Jahre alte Havertz gilt als kommender Superstar, musste sich in der Nationalmannschaft mit 51 Minuten nach Einwechslungen begnügen. 22 davon gegen Nordirland nutzte er für eine Vorlage – die zum 2:0 von Gnabry. Ein Indiz für die Zukunft? Wohl eher nicht.