Saisonbilanz in der Fußball-Bundesliga: Weniger Tore, mehr Dauerbrenner

Tore, Trainer und Torhüter – auch die 54. Spielzeit der Fußball-Bundesliga hat wieder viele Zahlen produziert. Ein wahres Fest für Statistiker. Hier die Saisonbilanz:

Torflaute

843, 967, 898 und 877 Tore wurden in den letzten vier Spielzeiten in jeweils 306 Spielen erzielt. Diesmal waren es nur 855, also 22 weniger als 2017/17, das sind 2,79 (Vorjahr: 2,87) Treffer pro Spiel. Auffällig: Der Rückgang von 100 Auswärtssiegen im vorletzten auf 82 im letzten Jahr konnte mit nun 84 kaum gestoppt werden. Der Rekord aus 2010/11 mit 102 ist wieder in weite Ferne gerückt. Einzigartig: Die meisten Tore gab’s am letzten Spieltag (36) und am letzten Tag der Vorrunde, also in Hin- und Rückspielen der gleichen Duelle.

Trainer

Jupp Heynckes errang nach 1989, 1990 und 2013 mit dem FC Bayern den vierten Meistertitel und ist gleichzeitig mit 73 Jahren und 3 Tagen der älteste Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Trennungen gab es wie zuvor neun, nur Wolfsburg (Jonker und Schmidt) und der HSV (Gisdol und Hollerbach) schassten jeweils zwei Trainer im Laufe der Spielzeit.

Tore und Titel

Rekordmeister München wurde zum 27. Mal in 55 Bundesligajahren Titelträger, holte erstmals sechs Meisterschaften in Folge. Die Torjägerkanone ging mit 29 Treffern an Robert Lewandowski. Nils Petersen (15) vom SC Freiburg folgt zwar mit weitem Abstand auf Platz zwei, aber in der ewigen Rangliste der wert-vollsten Spieler für einen Verein ist er mit 46,9% für 15 der 32 Treffer, die die Breisgauer erzielt haben, immerhin an sechster Stelle. Die meisten Vorlagen lieferte Thomas Müller von den Bayern mit 16, verfehlte aber den letztjährigen Rekord des Schweden Emil Forsberg aus Leipzig (22).

+ Torschützenkönig: Münchens Robert Lewandowski.

Tore von Jokern

Armindo Tué Na Bangna, der aus Guinea-Bissau stammende Portugiese mit dem Künstlernamen Bruma, erzielte beim 6:2 der Leipziger in Berlin das 100. und letzte Joker-Tor der Saison. Damit wurde der Rekord von 124 aus 2016/17 weit verfehlt, doch 100 Joker-Tore oder mehr gab es erst zum fünften Mal in der Geschichte. Außerdem war es der 3500. Treffer eines eingewechselten Spielers seit 1967. In den ersten vier Jahren Bundesliga durfte kein Spieler eingewechselt werden. Die Joker-Helden 2017/18 waren Niclas Füllkrug von Hannover 96 und Luka Jovic (Frankfurt) mit je vier Toren. Bei den Klubs liegen die Bayern und Leipzig mit je zehn Toren vorn, konnten aber den Rekord von Bremen (2006/07) und Bayern München (2013/14) mit jeweils 17 nicht gefährden. Die meisten Gegentore von Jokern kassierte Frankfurter Eintracht – zehn.

Tore ins eigene Netz

20 Eigentore sind drei mehr als 2016/17, Rekord bleiben 32 aus 2001/02. Als einziger Unglücksrabe traf der Münchner Niklas Süle drei Mal ins eigene Netz, Julian Schuster aus Freiburg zwei Mal. Die Breisgauer waren viermal in die falsche Richtung erfolgreich. Bremen und Schalke waren drei Mal Nutznießer von Torgeschenke der Gegner.

Dauerbrenner

Acht (im Vorjahr sechs) Torhüter versäumten keine einzige der 3060 Minuten in der gesamten Saison: Oliver Baumann (Hoffenheim), Koen Casteels (Wolfsburg), Ralf Fährmann (Schalke), Timo Horn (Köln), Lukas Hradecky (Frankfurt), Rune Jarstein (Hertha BSC Berlin), Jiri Pavlenka (Bremen) und Ron-Robert Zieler (Stuttgart). Bei den Feldspielern gelang dies nur dem Schalker Naldo (mit 35!), dem Freiburger Christian Günter, Matthias Ginter (Gladbach) und Benjamin Pavard (Stuttgart). Als Ausländer mit den meisten Spielen hat sich der Peruaner Claudio Pizarro nach 16 Einsätzen für den 1. FC Köln mit nun 446 Spielen vom Georgier Kobiaschwili (Freiburg, Schalke, Hertha) und dem Brasilianer Naldo (Bremen, Wolfsburg und Schalke) mit je 351 Spielen weiter abgesetzt.

+ Dauerbrenner: Schalkes Routinier Naldo. 2 Fotos: dpa

Aus- und Einwechselspieler

2016/17 wechselte nur Borussia Dortmund in jedem der 34 Spiele drei Spieler ein, in diesem gleich vier Teams: der Meister, Hoffenheim, Leverkusen und Schalke. Nur 91mal machte Relegationsteilnehmer Wolfsburg vom Wechsel Gebrauch. Augsburgs Sergio Cordova durfte in keinem seiner 26 Spiele 90 Minuten auf dem Platz verbringen. Nur dreimal stand er in der Startelf und wurde jeweils ausgewechselt, 23 Mal wurde er eingewechselt. Nur Franco di Santo (Schalke: 18x raus, 8x rein) und Kainz (Bremen: 16/11) machten genau so viele unvollständige Spiele. Salomon Kalou von Hertha BSC wurde am häufigsten ausgewechselt – 19 Mal in 31 Spielen.

Kartenspiele

Der Minusrekord von 40 Platzverweisen in 2015/16 wurde nur knapp übertroffen: 20 Mal gab’s Rot, 22 Mal Gelb-Rot. Donati (Mainz) und Söyüncü (Freiburg) wurden mit jeweils einmal Gelb-Rot und Rot bestraft. In der Teamwertung „führen“ Leipzig und Wolfsburg mit je sechs Hinausstellungen, sind aber weit entfernt vom Rekord des TSV 1860 München (12) in 1994/95. Die Schiedsrichter Aytekin und Stieler stellten je vier Foulspieler vom Platz. „Böser Bube“ war der Hamburger Papadopoulos mit 13 gelben Karten (11x gelb, 1mal gelb-rot) vor dem Stuttgarter Ascacibar mit 12 (10 + 1). Bei den Vereinen „führt“ zum dritten Mal in Folge die Frankfurter Eintracht mit 72 vor Hoffenheim mit 71, womit der Saisonrekord von 105 (!) durch Cottbus und Leverkusen in 2001/02 nicht gefährdet war. Die wenigsten gelben Karten kassierten die Dortmunder mit 41 vor dem FC Bayern mit 42.

Elfmeter

Von 92 (Vorjahr 98) Elfmetern wurden neun verschossen und 15 von den Torhütern abgewehrt, aber vier im Nachschuss verwandelt. Die erfolgreichsten Elfmeterschützen: Robert Lewandowski (6/7), vom FC Bayern vor Hazard (Gladbach) und Petersen (Freiburg) mit 4/5 Treffern. Neun Mal standen Horn und Casteeels bei Elfmetern im Tor, der Wolfsburger wehrte drei, der Kölner einen ab. Je zehn Strafstöße zugesprochen bekamen Schalke (alle verwandelt) und Freiburg (vier verschossen).

Torhüter

Mit zwölf Zu-Null-Spielen liegen vier Torhüter vorn: Bürki (Dortmund), Fährmann (Schalke), Ulreich (Bayern) und Zieler (Stuttgart). Die meisten Gegentore kassierte Horn vom Absteiger Köln mit 70, ihm folgen Schwolow (Freiburg/53) und Gulacsi (Leipzig/52).

Schiedsrichter

Die meisten Einsätze der 24 Erstliga-Schiedsrichter hatten Manuel Gräfe (18), Aytekin, Brych, Siebert und Stieler (je 17). Brych hat jetzt insgesamt 249, Gräfe 239 Duelle geleitet. Erstmals in der BL-Geschichte leitete eine Frau Spiele: Bibiana Steinhaus aus Langenhagen pfiff acht Begegnungen.

Zuschauer

Einmal mehr hatte Borussia Dortmund die meisten Zuschauer. Trotz des einmaligen Boykotts der Südtribüne (= ca. 25 000 Zuschauer) wegen des ungeliebten Montagspiels nämlich 1,361 Millionen, im Schnitt 80 059 nach 81 765 im vorletzten Jahr. Dahinter folgen erneut die Bayern, die seit elf (!) Spielzeiten jedes Spiel ausverkauft hatten, mit 1,275 Millionen und Schnitt 75 000. Dritter ist Schalke mit 61 823 (1,051 Mio.) vor Aufsteiger Stuttgart (969 000/57 000). Insgesamt sahen 13,818 Millionen Besucher die 306 Duelle, also 425 000 mehr als zuvor. Der Durchschnitt von 44 856 pro Spiel ist erneut der mit Abstand höchste im europäischen Fußball.