Fußball-EM 2020: DFB-Team bezieht Quartier in Herzogenaurach

Bei der Europameisterschaft 2020 will der DFB sein Stammquartier auf dem Campus des Sponsors Adidas aufschlagen: In Herzogenaurach in Franken.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Stammquartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach. Direkt am Firmensitz des DFB-Sponsors wird das Team im Adidas-Campus logieren und trainieren. „Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der Adidas World of Sports in Herzogenaurach auf“, teilte der DFB mit.

Auf dem Gelände von Adidas sind schon jetzt zahlreiche Fußballplätze, Fitnessbereiche und andere Sportmöglichkeiten vorhanden. Für den Aufenthalt des DFB-Teams soll das Angebot noch erweitert werden.

Die neue Zentrale des Konzerns war vor kurzem in 34 Monaten Bauzeit errichtet worden. Sie erinnert optisch an ein Fußballstadion und bietet auf 52.000 Quadratmetern rund 2000 Mitarbeitern Platz. Bis zur Allianz Arena in München, wo das Team von Bundestrainer Joachim Löw mindestens zwei Gruppenspiele absolvieren wird, sind es etwa 230 Kilometer. Von Herzogenaurach ist jedoch nicht weit zum Flughafen Nürnberg.

Fußball-EM 2020: „In Herzog ist es top“

Zur Wahl des Standorts hat der DFB ein Video produziert, das eine fiktive Kommunikation zwischen DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted zeigt. Darin wird der Campus des DFB-Sponsors ausdrücklich gelobt. Auch Spieler kommen zu Wort: „Ich finde, in Herzog ist es top, das machen wir auf jeden Fall“, sagt Kapitän Manuel Neuer.

Die deutschen Kicker müssen sich noch in ihrer EM-Qualifikationsgruppe durchsetzen. Die ersten drei Spiele wurden gewonnen. Die Endrunde der Europameisterschaft 2020 wird dann vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in Rom statt. Die Halbfinale-Spiele und das Finale werden im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen.

dpa

