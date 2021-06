EM 2021 im Live-Ticker: Deutschland gegen England - Spannung vor Achtelfinale steigt

Achtelfinale

+ © Daniel Karmann/dpa Deutschland trifft mit Joshua Kimmich bei der EM 2021 auf England. © Daniel Karmann/dpa

Die DFB-Auswahl trifft im Achtelfinale der EM 2021 auf England. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus London.

England - Deutschland, Dienstag, 29.06.2021, 18:00 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung England Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Foden, Mount, Sterling - H. Kane Voraussichtliche Aufstellung Deutschland Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, T. Müller - Gnabry Tore Schiedsrichter

+++ 15.20 Uhr: Apropos Gareth Southgate. Markus Babbel, einst Europameister, ist Englands heutigen Trainer dankbar. Und zwar weil dieser sich bei der EM 1996 blamierte, statt Babbel diese Ehre zu überlassen. Southgate hatte im Halbfinale der Europameisterschaft 1996 als einziger Spieler im Elfmeterschießen gegen Deutschland verschossen. „Das war bitter für ihn“, sagte Babbel der Schweizer Zeitung Blick. Hätte Southgate damals als sechster Schütze nicht verschossen, „hätte ich am Ende selbst noch schießen müssen“, sagte Babbel: „Und dafür wäre ich nicht zu gebrauchen gewesen. Southgate hat mich quasi gerettet.“

EM 2021: Boris Johnson steht hinter dem Trainer, Bundespräsident Steinmeier überzeugt vom Sieg

+++ 15.15 Uhr: Den Bundespräsidenten hatten wir, was aber sagt Boris Johnson zum Klassiker? Er schickt einen Sprecher vor. Der britische Premier will trotz dienstlicher Verpflichtungen so viel wie möglich von dem Achtelfinalspiel zwischen England und Deutschland in der Europameisterschaft anschauen, so ein Sprecher des konservativen Regierungschefs am Dienstag und fügte hinzu: „Der Premierminister weiß, dass die Nation hinter (Nationaltrainer) Gareth Southgate steht und sendet ihm die besten Wünsche.“

Unternehmen und Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern sofern möglich die Gelegenheit geben, das Spiel anzuschauen, fuhr der Sprecher fort. Das müsse aber von Fall zu Fall entschieden werden.

+++ 14.50 Uhr: Der Bundespräsident tut das, was ein Bundespräsident in Sachen Fußball zu tun hat. Er versprüht Zuversicht. „Die Deutschen gewinnen“, sagte Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Potsdam nach einem Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter. Wembley habe für Deutschland immer eine besondere Bedeutung. „Zwischenzeitlich ist vergessen, dass die Engländer nicht nur an 1966 denken, sondern auch an Spiele gegen Deutschland, die für England nicht so ganz günstig ausgingen. Ich hoffe, dass das heutige Spiel dazugehört.“ Was ihre Majestät, Königin Elizabeth II von England hofft, ist nicht überliefert.

England gegen Deutschland: Jogi Löws letzte Partie als Bundestrainer?

London - Deutschland* trifft am Dienstag (29.06.2021) auf England* und will mit einem Sieg im Londoner Wembley-Stadion ins Viertelfinale der EM 2021* einziehen. Jogi Löw* will vor der Achtelfinalpartie gegen England nicht an das schon am Dienstagabend mögliche Ende seiner Ära als Bundestrainer denken. „Mal zwei Sekunden“, habe er sich bislang bei der Vorbereitung auf die Partie mit dem Gedanken befasst. Bei einer Niederlage im Wembley-Stadion wäre seine Zeit als DFB-Chefcoach nach 198 Länderspielen und 15 Jahren vorbei. Löw hatte im März angekündigt, seinen Posten bei der Fußball-Nationalmannschaft nach der EM 2021 zu räumen.

EM 2021: Jogi Löw will Elfmeterschießen vermeiden

Eines würde sich Löw gegen England aber gerne ersparen, wie er selbst sagte: ein Elfmeterschießen. Trainieren ließ er es trotzdem. Den Countdown für den Klassiker gegen England hatte er mit seiner schwarzen Trillerpfeife noch in Herzogenaurach eingeleitet. Das akustische Signal könnte ein historischer Pfiff gewesen sein, da es womöglich sein letztes Training mit den Spielern um Kapitän Manuel Neuer* eröffnet hatte. Doch abdanken in Wembley gegen England, das will Löw partout nicht. Sein 198. Länderspiel als DFB-Chefcoach in Englands Fußball-Kultstätte soll nicht Endpunkt, sondern nur ein erster Zwischenstopp auf der kleinen Europatour sein.

Der Bundestrainer äußerte sich vor dem Achtelfinale gegen England zur Kritik an seiner Taktik: „Jeder Trainer hat unterschiedliche Ideen. Ich habe schon gesagt, dass das System nicht das Entscheidende ist. Jeder Trainer schaut, was das Ideale für seine eigene Mannschaft ist. Ein Trainer macht immer das, was er täglich mit der Mannschaft beobachtet. Weil ein Trainer ist immer am nächsten dran. Unterschiedliche Meinungen sind gut, aber die Dinge werden durch andere Dinge entschieden, als ein System“, sagte Löw.

EM 2021: DFB-Elf ist auf alles vorbereitet

Wie die Taktik seines Gegenübers Gareth Southgate aussieht, ist noch offen. „Ich weiß es nicht. Wir sind auf Dreierkette und Viererkette vorbereitet. Sie haben aber jetzt zu viert gespielt haben und kein Gegentor bekommen haben. Für uns spielt es aber keine entscheidende Rolle. England spielt so oder so gern zu Null und hat in der Offensive Tempo. Das ist viel entscheidender, wie wir damit umgehen können“, so der deutsche Bundestrainer.

Manuel Neuer, Kapitän des DFB-Teams, fiel bei der EM 2021 bereits aufgrund seiner Regebogen-Binde auf. Nun will die Elf von Jogi Löw in Wembley niederknien*. „Die Verbände und die Organisationsteams stehen immer im Austausch. Und dann entscheidet man sich dafür oder dagegen. Unsere Binde steht auch für Vielfalt und Toleranz, die Engländer solidarisieren sich auch mit dieser Bind und zeigen sie morgen. Dementsprechend war das für uns keine Frage. Wir finden das gut, auch wenn man sich so positioniert, wie das die Engländer schon seit einiger Zeit tun“, sagte Neuer zum Vorhaben. *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.