Erinnerung, Ernüchterung – Erfolg?

Die traurige Nachricht ist über eine Woche alt und hallt dennoch nach: Uwe Seeler ist tot.

Sein Abschiedsspiel mit seinem HSV gegen eine Weltauswahl mit Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Bobby Charlton, George Best und Eusebio gehört zu den ersten Fußballspielen, an die ich mich – damals acht Jahre alt – noch heute bewusst erinnere. Ich war traurig, dass die Weltauswahl „Uns Uwe“ beim 7:3 sein letztes Spiel nicht gewinnen ließ, begriff aber schon, dass es eine Partie war, in der Sieg und Niederlage nicht das Wichtigste waren.

So haben viele ihre verschiedenen Erinnerungen an Uwe Seeler, die sie auch in den vergangenen Tagen mit uns geteilt haben. Alle, die über „Uns Uwe“ erzählen, rühmen aber eins: Er war ein Mann, dem sein Können und sein Ruhm nicht die Bescheidenheit nehmen konnten.

Auch der heimische Fußball legt wieder los. Nach minimaler Pause von acht Wochen ist am Samstag Anstoß in der Gruppenliga, die Klassen darunter folgen eine Woche später. Und neben Fußballern, Funktionären und Fans hofft auch die HZ-Sportredaktion inständig darauf, dass es eine Spielzeit wird, in der die Pandemie weder über Spielpläne noch gar über Sieg und Niederlage entscheidet. Denn das haben die Kicker sich verdient.

Wohin führt der Weg der deutschen Leichtathletik? Die Sportart, die sich so gern selbst als Mittelpunkt der Olympischen Spiele definiert, bringt in unserer Region dank engagierter Aufbauarbeit in den Vereinen immer wieder Talente hervor, die mit ihren Leistungen hessenweit mehr als mithalten können. Überregional ist das ganz anders. Da droht Deutschland seit vielen Jahren den Anschluss an die internationale Spitze immer weiter zu verlieren. Die Weltmeisterschaft in den USA hat das erneut gezeigt: Zwei Medaillen in einer WM-Woche, zumeist waren die Männer und Frauen im deutschen Trikot regelrecht chancenlos.

Probleme, die der deutsche Fußball im Moment nicht hat – insbesondere bei den Frauen. Die nämlich stehen am Sonntag im EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion. Gegner: die Gastgeberinnen.

Schönes Wochenende – und: Daumen drücken!

