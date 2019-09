Fußball-EM 2020: Heiße Phase der Qualifikation beginnt für das DFB-Team

Er gibt die Richtung vor: Joachim Löw kann mit der deutschen Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen die Niederlande und in Nordirland bereits die Qualifikation für die EM perfekt machen.

Am 3. September begann für Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die ersten beiden Länderspiele der EM-Saison.

Von Donnerstag bis Montag stehen nun der fünfte und sechste Spieltag in der EM-Qualifikation an. Die DFB-Elf trifft am Freitag in Hamburg auf die Niederlande und spielt dann am Montag in Belfast gegen Nordirland (beide Spiele 20.45 Uhr/RTL). Fragen und Antworten zum aktuellen Stand der Dinge:

Wie läuft die Qualifikation eigentlich ab?

Es gibt insgesamt zehn Gruppen mit jeweils fünf oder sechs Mannschaften. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Europameisterschaft. Hinzu kommen vier Mannschaften, die sich über die Playoffs der Uefa Nations League im Frühjahr 2020 qualifizieren können.

Wie ist die Lage in den Gruppen?

Bisher haben sich die Favoriten kaum Ausrutscher erlaubt. England, Spanien, Belgien und Italien führen ihre Gruppen an, Deutschland hat ein Spiel weniger auf dem Konto und steht verlustpunktfrei mit drei Zählern hinter Nordirland. In der Gruppe der Franzosen deutet sich ein Dreikampf an, denn gemeinsam mit der Türkei und Island haben drei Teams neun Punkte auf dem Konto. Überraschend schwach mit zwei Zählern aus zwei Spielen ist Portugal gestartet, auch für Dänemark und die Schweiz läuft es noch nicht richtig rund.

Was gibt es Neues rund um die deutsche Mannschaft?

Neben dem Freiburger Debütanten Luca Waldschmidt wird es bei jedem Tor der DFB-Elf eine neue Musik geben. In einer Online-Abstimmung des Deutschen Fußball-Bundes wählten 20 Prozent von 93 548 abgegebenen Stimmen den Song „Kernkraft 400“ vom deutschen Techno- und Electro-Projekt Zombie Nation auf Platz eins. Geschlagen geben mussten sich Mark Forsters „Chöre“ (17,2 Prozent) und Culcha Candela mit „Von allein“ (16,2).

Kann sich die deutsche Mannschaft schon für die EM qualifizieren?

Ja, kann sie. Voraussetzung dafür ist, dass Deutschland am Freitag gegen die Niederlande gewinnt und Estland keine drei Punkte gegen Weißrussland holt. Am kommenden Montag müsste dann das DFB-Team in Nordirland siegen und gleichzeitig Estland gegen die Niederlande triumphieren.

Und was ist mit Österreich?

Das Land will sich nach 2008 und 2016 wieder für eine EM qualifizieren. Dass es mit diesem Unterfangen auch klappt, wurden 17 von 23 Spielern nominiert, die ihr Geld in der Bundesliga verdienen. Kurios allerdings wird es auf der Torwartposition: Da Stammkeeper Heinz Lindner nach seinem Abschied vom GC Zürich immer noch vereinslos ist, wurden mit Paveo Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (Linz) und Cican Stankovic (Salzburg) drei Schlussmänner in den Kader berufen, die allesamt noch kein Länderspiel absolviert haben.

Wird es Premieren geben?

Auf jeden Fall. Spanien trifft am Donnerstag im Top-Spiel der Gruppe F auf Rumänien. Nach drei Partien als Interimscoach wird erstmals Roberto Moreno der Chef an der Seitenlinie der Iberer sein. Nach einjähriger Abstinenz holte er gleich mal zwei Bundesligaspieler zurück in den Kader: Thiago vom FC Bayern und Paco Alcacer von Borussia Dortmund.