Hessenliga-Derby auf Augenhöhe: Baunatal und Lohfelden trennen sich 1:1

In der Fußball-Hessenliga rangieren der KSV Baunatal und der FSC Lohfelden im Mittelfeld. Im Derby gab es nun ein leistungsgerechtes 1:1. Allerdings wurde eine Elf vom Schiedsrichter benachteiligt.

Das Ergebnis kam nicht unerwartet und war gerecht. Im Nordhessenderby der Fußball-Hessenliga trennten sich der KSV Baunatal und der FSC Lohfelden gestern Abend im Baunataler Parkstadion 1:1 (1:0).

Und es war auch kein Zufall, dass die Gastgeber nach den ersten 45 Minuten in Führung lagen, aber in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten. Über das Tor, das Nasuf Zukorlic erzielte, ärgerte sich zwar der Baunataler Trainer Tobias Nebe, aber für die FSC-Fans und die neutralen Zuschauer war es wunderschön anzusehen.

Zukorlic holt sich den Ball tief in der eigenen Hälfte und startet zu einem unwiderstehlichen Alleingang. Dann lässt er noch Roy Keßebohm an seinem großen Auftritt teilhaben, und schließlich vollendet er selbst mit einem unhaltbaren Schuss unter die Latte des von Pascal Bielert ansonsten tadellos gehüteten Baunataler Tores.

Für Nebe aber war der Treffer der Anlass, das zu langsame Umschalten seiner Mannschaft vom Angriff in die Defensive zu kritisieren. Der Baunataler Coach sagte aber auch: „Ansonsten bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden.“ Unterdessen haderte Nebes Lohfeldener Kollege Daniel Beyer mit der Art und Weise, in der sich seine Mannschaft in den ersten 35 Minuten präsentiert hatte. In dieser Phase kamen die FSC-Akteure meistens einen Schritt zu spät, und in dieser Phase fiel auch der Treffer zum 1:0 für den KSV Baunatal, den Daniel Borgardt in der 27. Minute per Kopf erzielte.

„Vielleicht hat uns das Spiel am Freitag beim 1:0-Sieg in Fulda zuviel Kraft gekostet“, sinnierte Beyer, der sich aber über eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit freuen durfte und schließlich auch zu der Erkenntnis kam: „Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis.“

Allerdings hätte der FSC zur Halbzeit womöglich klarer zurückgelegen, wenn Schiedsrichter Rübe den KSV Baunatal nicht zweimal benachteiligt hätte. In der 20. Minute wurde Egli Milloshaj im Strafraum umgestoßen, aber der Pfiff blieb aus. Dafür griff Rübe ein, als Felix Schäfer sich frei auf den Weg Richtung Lohfeldener Tor machte. Dass es dann einen Freistoß für Baunatal gab, war eine eklatante Missachtung der Vorteilsregel.

Apropos Milloshaj: Der Baunataler Linksaußen ist nun endgültig der Derby-Pechvogel, denn wie beim Hinspiel endete sein Auftritt im Krankenhaus. Und die Diagnose hat er sich - noch bevor er den Krankenwagen bestieg - gleich selbst gestellt. Milloshaj rechnet mit einem Fußbruch.

Und wenn man die klaren auf beiden Seiten nicht verwerteten Torchancen zusammenzählt, dann ergibt sich ein 3:3. Zweimal war der Baunataler Tom Samson im Abschluss nicht konsequent genug, und einmal hatte Nico Schrader mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze Pech.

Auf der anderen Seite parierte Bielert Schüsse von Janik Szczygiel und Zukorlic, während Tolga Ulusoy eine weitere klare Torchance nicht verwertete. Wie gesagt: das Ergebnis kam nicht unerwartet und war gerecht.

Statistik

Baunatal: Bielert - Krengel, Borgardt, Petrukhin, Springer - Üstün, Schäfer (81. Cho), Grashoff - Schrader, Samson, Milloshaj (76. Möller)

Lohfelden: Orth - Szczygiel, Schneider, Boukhoutta, Keßebohm - Fiolka, Weingarten, Ulusoy (86. Aytemür) - Zukorlic, Salkovic (70. Cakmak), Meuser (46. Iksal)

Schiedsrichter: Rübe (Kassel) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Borgardt (27.), 1:1 Zukorlic (60.)