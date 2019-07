Fußball-Länderspiel der DFB-Frauen in Kassel: Tickets und ein Appell

Vorverkauf für 31. August beginnt

Wirbt für das Länderspiel in ihrer Heimat: Nationalspielerin Carolin Simon.

Am Samstag, 31. August, starten die deutschen Fußball-Frauen in Kassel in die Mission EM-Qualifikation. Nun hat nicht nur der Deutsche Fußball-Bund den Ticketverkauf für die Partie gestartet.