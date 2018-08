Fußball Livestream bei Amazon Prime: Bundesliga und Champions League im Radio

Das Onlinekaufhaus Amazon hat seinen Streamingdienst Amazon Prime aufgestockt. Mit dem Start der aktuellen Saison bietet Amazon Prime Music hunderte Fußballspiele im Liveradio.

Amazon Prime Music überträgt ab der Saison 2018/2019 alle 572 Spiele der Fußball Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie die Spiele der deutschen Vereine in der UEFA Champions League als Online-Radiostream. Ebenfalls übertragen werden die 63 Spiele des DFB-Pokals.

Bei parallel laufenden Partien überträgt Amazon Prime Music die Fußballspiele in einem Konferenz-Stream, ansonsten gibt es Einzelübertragungen. Damit zeigt der einstige Bücherversand immer mehr, wo die Reise beim Branchenprimus hingeht: Amazon hat sich längst vom reinen Versandhandel zu einer zentralen Entertainmentplattform für Amazon-Prime-Kunden entwickelt.

+ So sieht die Übertragung des Fußball-Livestreams bei der Nutzung am Computer aus. © HNA

Rund um das Spiel kündigt Amazon Analysen, Interviews und Musik an - ab 15 Minuten vor dem Spiel bis 15 Minuten nach dem Schlusspfiff. Ergänzt wird das Programm um den Podcast "Zweierkette". Dabei handelt es sich um eine Audioübertragung nach jedem Spieltag der Bundesliga. Hier diskutieren Amazons Fußball-Experten Alex Schlüter und Benni Zander die aktuellen Ereignisse. Dabei kommen auch immer wieder prominente Gäste zu Wort, in der Vergangenheit beispielsweise Freiburg-Stürmer Nils Petersen, Wolfsburgs Maximilian Arnold und Hannover-96-Präsident Martin Kind.

So funktioniert das Fußball-Radio bei Amazon

Als Kunde (Preise siehe unten) von Amazon Prime gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf das Fußball-Liveradio zuzugreifen:

Über die Amazon-Music-App: Diese gibt es für Mac und PC, für iPhones und iPads sowie für Android-Geräte zum Download in den jeweiligen Shops und unter diesem Link.

Außerdem ist Amazon Music auf dem Amazon Fire TV sowie dem Amazon Fire TV Stick vorinstalliert. Auch Amazon Echo und Echo Dot haben Zugriff auf die Livestreams.

Mit Eurosport auch Bundesliga im Videostream auf Amazon

Fußball Bundesliga Livestreams als Video wird Amazon selbst so bald nicht anbieten. Die Bildübertragungsrechte für die 2. Bundesliga hat sich der Bezahlsender Sky gesichert. Es gibt allerdings einen kleinen "Trick", wie immerhin 40 Spiele der Fußball Bundesliga auf Amazon Prime als Video-Livestream gesehen werden können: Eurosport hat sich die Bildübertragungsrechte für insgesamt 40 Pflichtspiele der Fußball Bundesliga gesichert. Dabei handelt es sich um die 30 Freitagsspiele, sowie fünf Sonntagsspiele und fünf Montagsspiele. Hinzu kommen vier Relegationsspiele sowie der Supercup.

Über den Eurosport Player auf Amazon Prime können diese Bundesligaspiele im Livestream geschaut werden. Hierfür ist die Mitgliedschaft bei Amazon Prime nötig (Preise siehe unten). Außerdem muss der Eurosport Player Channel für weitere 4,99 Euro im Monat hinzugebucht werden. Auf diese Weise stehen die Livestreams der 40 Bundesligaspiele sowie der Relegation und des Supercups auf dem Computer, auf Smartphones und Tablets sowie auf Smart-TVs, Konsolen, dem Amazon Fire TV und dem Fire TV Stick zur Verfügung.

Wer nicht über eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft verfügt, kann den Eurosport Player auch für 49,99 Euro im Jahr oder 4,99 Euro im Monat (entspricht 59,88 Euro im Jahr) auch direkt bei Eurosport buchen. Das Abo läuft jeweils ein Jahr und verlängert sich ohne Kündigung automatisch.

Was kostet die Amazon-Prime-Mitgliedschaft?

Amazon Prime kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat. Die Mitgliedschaft enthält kostenlosen Premiumsversand für Millionen von Artikeln im Onlineshop von Amazon sowie Gratis-Versand per Evening-Express für ausgewählte Artikel an viele Lieferadressen in Deutschland. Enthalten sind zudem die Streaming-Services Amazon Prime Video mit zahlreichen Filmen und Serien sowie Amazon Prime Music mit zwei Millionen Musiktiteln.

Amazon bietet außerdem ein vergünstigtes Abonnement für Studenten an. Amazon Prime für Studenten ist zunächst für zwölf Monate kostenlos, danach kostet es 34 Euro pro Jahr.