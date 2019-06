Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon: „Aus Statistiken machen wir uns nichts“

Heute zählt’s für die Fußballfrauen: Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft treffen sie in Rennes auf Schweden (18.30 Uhr/ARD und Dazn). Linksverteidigerin Carolin Simon (26), in Kassel geboren, in Baunatal aufgewachsen, dürfte dann wohl wieder in der Startelf stehen. Ein Interview:

Heute zählt’s für die Fußballfrauen: Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft treffen sie in Rennes auf Schweden (18.30 Uhr/ARD und Dazn). Linksverteidigerin Carolin Simon (26), die in Kassel geboren, in Baunatal aufgewachsen ist und bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, dürfte dann wohl wieder in der Startelf stehen. Wir haben mit ihr vorab über das Turnier und den Gegner gesprochen – aufgrund des hohen Medieninteresses auf recht ungewöhnlichem Wege: Die Fragen hat sie per Whatsapp-Sprachnachricht beantwortet.

Carolin Simon über...

. die Serie gegen die Schwedinnen, die noch nie ein Spiel einer K.o.-Runde gegen die Deutschen gewonnen haben: Ein Spaziergang wird das nicht. Wir wissen um die Statistik, die spricht ganz klar für uns. Dennoch hat das nichts mit dem Spiel am Samstag zu tun. Wir wissen, dass jede Serie irgendwann reißen kann. Aber natürlich werden wir alles dafür tun, dass das nicht heute der Fall ist. Von daher machen wir uns aus diesen Statistiken und Zahlen nichts.

+ Gelöst: Carolin Simon. Foto: sebastian goolnow/dpa . den Fokus auf die Partie:Der hat am Tag nach dem Achtelfinale begonnen. Natürlich ist Regeneration angesagt, und wir besprechen uns erst einmal in der Mannschaft, arbeiten das vorherige Spiel ab. Aber eigentlich beginnen dann auch schon die Nervosität und der Fokus auf den nächsten Gegner. Von daher geht es immer recht schnell. . das Wechselspiel mit Verena Schweers auf Linksaußen:Wir verstehen uns gut, haben das auch in den letzten Jahren schon getan. Klar ist es keine einfache Situation für eine Spielerin, die nicht die gewünschte Spielzeit bekommt. Aber wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir verstehen uns super. Jeder akzeptiert seine Rolle und stellt das eigene Ego hinten an. Von daher gibt es überhaupt keine Probleme. Jede, die auf dem Platz ist, gibt 100 Prozent für die Mannschaft. . den Zeitpunkt, wann sie von der Aufstellung erfährt:Das ist unterschiedlich. Im Lauf der Trainingswoche, und wenn man sich auf den Gegner vorbereitet, kristallisiert sich schon die eine oder andere Idee des Trainerteams heraus. Je näher das Spiel rückt, umso klarer ist es dann auch. Es ist nicht so, dass wir fünf Stunden vor Spielbeginn die Aufstellung bekommen. . ihre erste Weltmeisterschaft: Bisher ist es sehr, sehr aufregend. Die Stimmung ist super. Es ist ein extrem großer Hype in Frankreich, das haben wir schon in den vergangenen Monaten gemerkt. Nicht nur bei den Heimspielen der Französinnen, sondern auch bei den Partien anderer Nationen ist die Atmosphäre im Stadion rundherum super. Von daher nehmen wir das alles mit. Es ist eine mega Erfahrung für uns alle. Wir genießen das und hoffen, dass wir noch lange im Turnier dabei sind.

. den Unterschied zwischen Liga-Frankreich und WM-Frankreich: Da gibt es einen ganz klaren Unterschied. Es ist schon so, dass Lyon nicht nur in Frankreich, sondern auch international im Frauenfußball eine hohe Aufmerksamkeit hat. Von daher ist es schon noch anders als für andere Vereine in der französischen Liga. Dennoch ist eine Weltmeisterschaft eine ganz andere Dimension. Das ganze Land schaut auf die WM. Auch die, die im Alltag kein Fan des Frauenfußballs sind, lassen sich begeistern. Deshalb ist es auch für den Sport eine Riesenchance, neue Fans zu gewinnen und Leute mitzunehmen, die sonst vielleicht nicht so auf der Frauenfußballseite sind.

. Seiten von Frankreich, die sie noch kennenlernen möchte:Ich habe zwar schon sehr viele Orte in Frankreich gesehen, aber eigentlich immer nur Trainingsplätze und Hotels. Mit dem Wohnmobil die Küste entlang fahren, das wäre schon ganz cool.

. das erste Länderspiel nach der WM in Kassel am 31. August: Ich freue mich riesig darauf. Seit ich in den Kreis der A-Nationalmannschaft berufen wurde, lasse ich immer mal wieder den Namen der Stadt Kassel fallen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass dieses Spiel in meine Heimatstadt vergeben wurde. Es ist supercool, und ich hoffe, dass das Spiel auch so angenommen wird und wir im nordhessischen Raum die Leute begeistern können.