Fußball-Nationalspielerinnen Pauline Bremer und Carolin Simon im Interview

Sie haben quasi ein Heimspiel, auch wenn sie im Auestadion noch nie gespielt haben: Die Fußball-Frauen starten heute (12.30 Uhr, ARD) in Kassel gegen Montenegro in die EM-Qualifikation.

Mit dabei sind die Baunatalerin Carolin Schäfer und die Göttingerin Pauline Bremer - zwei Nationalspielerinnen aus der Region. Ein Gespräch über Heimat.

Frau Simon, haben Sie Ahle Wurscht ausgegeben?

Carolin Simon: Nein. Denn ich bin tatsächlich die Einzige in der Familie, die sie nicht isst. Deshalb war das auch kein Thema im Nationalteam.

Frau Bremer, haben Sie zur Weinprobe geladen? Ihre Eltern haben ja Weinhandlungen in Kassel und Göttingen.

Pauline Bremer: Das wäre zwar eine witzige Idee, aber dafür bleibt leider keine Zeit. Für uns geht es ja direkt weiter in die Ukraine zum nächsten Länderspiel.

Wie fühlt sich Heimkommen an?

Bremer: Es ist richtig schön. Ich bin immer wieder gern in Göttingen, weil ich Familie und Freunde dort habe. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich nachnominiert worden bin. Nicht nur, weil ich noch nie mit der Nationalmannschaft in Kassel war. Es ist immer eine Ehre, eingeladen zu werden. Gerade jetzt, wo nach der WM ein Neustart beginnt, ist es gut, dabei zu sein. Denn natürlich möchte ich das künftig gern regelmäßig sein.

Simon: Ich freue mich, hier zu sein. Auch wenn es total komisch ist. Denn normalerweise fahre ich nicht mit dem Mannschaftsbus durch die Stadt und schlafe auch nicht im Hotel. Es haben mich in den sozialen Medien auch viele Menschen angeschrieben.

Bei Instagram haben Sie mit einem Augenzwinkern zu einer Stadtrundfahrt eingeladen. Findet die statt?

Simon: Es war eigentlich nur ein Scherz, aber ich bin total häufig gefragt worden: Wo können wir hingehen? Ich habe gar nicht geschafft, allen zu antworten.

Welche Empfehlungen hätten Sie denn gegeben?

Simon: Ich bin gern im Bergpark, abends in Restaurants oder auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs.

Was bedeutet Heimat?

Bremer: Es ist ein Ort, an dem man Kraft tanken kann, an dem man so angenommen wird, wie man ist, egal wie es läuft. Nach Hause kann man immer zurück. Es ist ein Ort des Wohlfühlens. Weil ich in England lebe, ist schon nach Deutschland kommen, ein Stück weit nach Hause kommen. Und jetzt hier in der Region fühlt es sich quasi doppelt so an.

Simon: Ich bin ein Familienmensch. Es war schlimm, als ich ausgezogen bin. Aber ich wusste, wenn ich fußballerisch erfolgreicher sein will, muss ich von zuhause weg. Das letzte Jahr in Lyon war auch deshalb schwer für mich, weil ich wenig Möglichkeiten hatte, heimzukommen. Aber jetzt bin ich in München und weiß: Hier könnte ich für eine Nacht heimfahren, auch wenn es viel Aufwand ist. Es ist total wichtig, dass alle sechs bis acht Wochen jemand da ist.

Welchen Bezug haben Sie zum Auestadion?

Bremer: Beim öffentlichen Training am Mittwoch war ich zum ersten Mal dort.

Simon: Meine richtige sportliche Heimat ist es nicht, ich habe ja eher im Parkstadion in Baunatal gespielt. Im Auestadion war ich mal als Zuschauerin bei einem Frauen-Länderspiel, mal beim KSV Hessen, mal beim Askina-Sportfest. Auf dem Platz ist es für mich ein Debüt.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie ins Spiel?

Simon: Voller Freude. Die letzten Wochen waren nicht leicht, von daher wäre es schön, wenn ich ein bisschen Spielzeit bekommen würde. Und ich freue mich sehr, alle Menschen, die mir wichtig sind, zu sehen.

Wo ist denn Ihre sportliche Heimat?

Bremer: Ich habe mich in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, wohlgefühlt. Bei der SVG Göttingen, in Potsdam, wo ich meine Schule gemacht habe. Auch Lyon ist ein Stück Heimat geworden, jetzt habe ich Manchester als Stadt für mich entdeckt. Überall, wo ich bin, kann ich es ein Stück als Zuhause empfinden. Aber natürlich sind Göttingen und die Region das, was immer bleiben wird.

Simon: Eigentlich ist es jeweils der Klub, bei dem man spielt. Die Nationalmannschaft ist eine gewisse Heimat, weil wir über die Jahre das Team, die Abläufe kennengelernt haben. Aber es ist hier trotzdem etwas komplett anderes als der Alltag. Klar hatte ich auch Stationen, an denen mehr Emotionen hingen. Das wird sich auch jetzt in München zeigen.

Wie hat Ihre Familie auf den Wechsel reagiert?

Simon (lacht): Für meinen Papa und mein Bruder ist es nicht ganz so leicht. Sportlich freuen sie sich natürlich für mich. Aber wir scherzen auch: Denn einer ist Schalke-, einer Gladbach-Fan. Ich mache Späße und frage, ob sie mal im Bayern-Trikot mit meinem Namen zum Spiel kommen. Das war bisher selbstverständlich. Felix hat nur gesagt: Caro, ich kann das nicht, Papa, dass er sich mal einen Bayern-Schal umhängt. Damit können wir uns gut necken.

Auf was freuen Sie sich bei besonders?

Bremer: Auf guten Fußball. Ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel mit vielen Toren. Und ich würde mich freuen, wenn uns viele Fans im Auestadion unterstützen und wir vor einer attraktiven Kulisse spielen können.

Simon: Ich bin super gespannt, ob ich etwas davon wahrnehme, dass meine ganze Familie und so viele Freunde im Stadion sind. Sobald ich den Ball am Fuß habe, bin ich jemand, der sehr viel ausblendet. Ich bin gespannt, ob ich durchgängig das Gefühl habe, ich spiele jetzt in der Heimat vor meinen Leuten. Denn ich habe ja nur ganz selten die Möglichkeit, alle, die mir wichtig sind, zusammen zu sehen. Sonst versuche ich mich immer aufzuteilen – diesmal kommen alle zu mir. Ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, ein Länderspiel in Kassel zu erleben. Es wird ein sehr besonderer Moment.