Krasser WM-Außenseiter: Unser Herz schlägt für Panama

Oh, wie schön ist Panama: In dem preisgekrönten Kinderbuch von Janosch machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf den Weg, um das Land ihrer Träume zu finden.

Panama ist der größte Außenseiter der Fußball-WM in Russland. Viele fiebern dem Auftaktspiel der Mittelamerikaner gegen Belgien entgegen. Das liegt auch an einem Kinderbuch.

Mehr Außenseiter geht nicht. Wenn die Auswahl Panamas an diesem Montag gegen Belgien ihre WM-Premiere feiert (17 Uhr/ARD), sind die Rollen klar verteilt. Diese Aussage drückt nicht annähernd aus, wie die Chancen der Mittelamerikaner stehen. Da tritt ein Team an mit vollkommen unbekannten Spielern. Und der natürliche Reflex ist, dem krassesten Underdog der WM-Geschichte die Daumen zu drücken.

Die Sympathien für Panama werden zudem von Fakten und Anekdoten gespeist. Erstens, das gesamte Team hat einen Marktwert von 8,43 Millionen Euro. Zum Vergleich: Belgien bringt es mit seinen Offensiv-Stars Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Eden Hazard mit 754 Millionen fast auf das 90-Fache. Und zweitens, nach dem entscheidenden Spiel unterzeichnete Staatspräsident Juan Carlos Varela ein Dekret, das den 11. Oktober zum Nationalfeiertag machte – den Tag der historischen WM-Qualifikation. Wunderbare Geschichte.

Warum unser Herz im Besonderen für Panama schlägt, hat aber weniger mit Fußball zu tun. Denn fast jeder, Eltern wissen das, verbindet mit dem doch eher unbekannten Land das preisgekrönte Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch. Vor allem, wenn die tolle Geschichte gefühlt jeden Tag dem Nachwuchs vorgelesen wird (werden muss).

Die Inhalte dieser Videos stammen nicht von hna.de, sondern von der Video-Plattform Glomex.

Kurz zur Handlung: Der kleine Bär und der kleine Tiger machen sich mit einer Angel, einem Kochtopf und der Tigerente auf den Weg, um das Land ihrer Träume zu finden. Weil es dort nach Bananen duftet. Weil Panama ein Ort ist, wo alles größer, besser und schöner sein soll als zu Hause. Irgendwann kommen die beiden Freunde wieder an ihrem Häuschen in der Nähe des Flusses an, erkennen es aber nicht. Sie finden einen Wegweiser mit der Aufschrift Panama und glauben, tatsächlich ihr Ziel erreicht zu haben. Das Land ihrer Träume.

Manchmal bedarf es halt etwas Abstand, um das eigene Zuhause schätzen zu lernen. Und vielleicht sollten wir viel öfter Dinge aus einer gewissen Distanz betrachten. Diese Interpretation kann der drei Jahre alte Sohnemann natürlich noch nicht erfassen. Bei einer Grundaussage dieser fantasievoll erzählten Geschichte spricht der kleine Emil aber bereits voller Inbrunst mit. Sie lautet so: Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten.

Mit diesem Mutmacher trotzen der kleine Bär und der kleine Tiger allen Widrigkeiten und bleiben stets optimistisch – und uns geht das Herz auf. Und ganz nebenbei können wir eine Brücke zur WM schlagen. Elf und mehr Freunde aus dem kleinen Panama machen sich auf eine abenteuerliche Reise durch das große Russland und denken vor dem Auftakt gegen Belgien durchweg positiv. „Für uns ist das hier nicht bloß ein Ausflug“, sagt Trainer Hernan Gomez. Generalsekretär Eduardo Vaccaro spricht sogar davon, die Vorrunde überstehen zu wollen. Hört, hört. Womöglich kommen die Panamaer am Ende zu der Erkenntnis: Oh, wie schön ist Russland.

Hier gibt es die Partie im Live-Ticker.

So könnten sie spielen:

Belgien: Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Ovalle - Gomez - Quintero, Cooper, Godoy, Barcenas - Perez