FIFA beteiligt diese 25 deutsche Vereine an WM-Einnahmen - sogar Drittligist 1860 erhält Geld

209 Millionen Dollar für 416 Klubs weltweit

+ © AFP / FABRICE COFFRINI Der Kampf um den WM-Pokal im Sommer 2018 lässt die Kassen von 25 deutschen Vereinen klingeln. © AFP / FABRICE COFFRINI

Die Fußball-WM 2018 sorgt am Jahresende bei insgesamt 25 deutschen Vereinen für einen regen Geldsegen. Die FIFA beteiligt sie am Gewinn des Turniers in Russland.