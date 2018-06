Weltmeister Buchwald: So können wir doch noch den WM-Titel verteidigen

Guido Buchwald war Fußball-Weltmeister 1990 und scheiterte mit der Nationalelf vier Jahre später in den USA. Hier erklärt er, warum Titelverteidiger es oft so schwer haben.

Der deutschen Nationalmannschaft droht das Aus nach der Vorrunde, wieder einmal könnte damit ein Titelverteidiger bei einer Fußball-Weltmeisterschaft früh scheitern. Das Schicksal ereilte zuletzt Italien 2010 und Spanien 2014. Warum ist das so? Wir sprachen mit einem, der es wissen muss: Guido Buchwald wurde 1990 mit der deutschen Elf Weltmeister, vier Jahre später gehörte er zu jenem Team, das gegen Bulgarien im Viertelfinale ausschied.

Herr Buchwald, ist es eigentlich schwerer, Weltmeister zu werden oder den Titel zu verteidigen?

Buchwald: Es ist noch ein Stückchen schwerer, den Titel zu verteidigen. Das hat auch damit zu tun, dass sich jeder Spieler, der Weltmeister geworden ist, zwar weiterentwickelt, aber er gleichzeitig auch ein bisschen mehr vom großen Kuchen abhaben möchte. Das heißt: Jedes einzelne Ego wird ein wenig größer – und die Konzentration auf das große Ganze fehlt leider ein Stück.

Nach dem Spiel der Nationalelf gegen Mexiko sprechen viele von fehlendem Hunger bei den Deutschen und von Überheblichkeit. Haben Sie beides auch ausgemacht?

Buchwald: Speziell bei diesem Spiel: ja. Auch wenn das nicht jeder Spieler bewusst gemacht hat: Hier und da hat die Bereitschaft gefehlt, den letzten Schritt zu machen und zu hundert Prozent in die Zweikämpfe zu gehen. Das macht auch ein Blick auf die Statistik deutlich, die besagt, dass die Nationalelf mehr Zweikämpfe verloren hat als üblich. Das ist ein Zeichen, dass jeder auch im Spiel gegen den Ball ein bisschen zu wenig gemacht hat. Jeder wollte nur nach vorn spielen – mit der Folge, dass sich alle im Weg standen und es Lücken für die Mexikaner gab.

Welche Lehren gilt es zu ziehen?

Buchwald: Jeder sollte sich mal hinterfragen: Habe ich alles so gemacht wie vor vier Jahren – oder habe ich ein bisschen weniger getan? Zumal ja auch klar ist: Als Weltmeister bist du der Gejagte. Und da kann bei der hohen Qualität einer Weltmeisterschaft ein Schritt weniger den Unterschied ausmachen – vor allem, wenn jeder im Team diesen Schritt weniger macht.

Wie läuft denn intern nun die Aufarbeitung eines solchen Spiels ab: Analytisch oder wird sich da richtig die Meinung gegeigt?

Buchwald: Beides. Vom Trainerteam wird das Ganze sehr analytisch her angegangen werden. Joachim Löw wird den Spielern aufzeigen, was falsch gelaufen ist in Sachen Taktik und Einstellung. Und darüber hinaus hoffe ich sogar, dass sich die Spieler mal die Meinung geigen. Es ist wichtig, intern auch mal Tacheles zu reden. Da sind dann auch die Führungsspieler gefragt.

Und so ist ein solcher Fehlstart auch korrigierbar?

Buchwald: Wenn die Einsicht da ist und gleichzeitig auch der Wille vorhanden ist, etwas zu ändern, dann auf alle Fälle.

Also muss der Ehrgeiz wieder geweckt werden?

Buchwald: Der wird hoffentlich automatisch geweckt. Die Spieler bekommen ja auch mit, wie enttäuscht ganz Deutschland ist. Diese Stimmung wird sie auch anstacheln, es zusammen wieder besser zu machen. Außerdem: Die Spieler können Geschichte schreiben und mit dem deutschen Team erstmals die Titelverteidigung schaffen. Das sollte auch schon Motivation genug sein.

Glauben Sie, dass die Weltmeister es richten müssen – oder jene wie Joshua Kimmich, die eben beim Titelgewinn vor vier Jahren noch nicht dabei waren?

Buchwald: Es kommt auf beide Gruppen an. Die Weltmeister sind die tragenden Figuren, die das Spiel bestimmen sollten. Die Aufgabe der Jungen und WM-Unerfahrenen ist es, Dynamik und Frische ins Team zu bringen. Sie sind für mich jetzt auch die Hoffnungsträger, wenn ich auf das Spiel gegen Mexiko blicke: Marco Reus und Julian Brandt haben nach ihren Einwechselungen noch einmal für Schwung gesorgt. Sie hatten den Hunger, der zuvor vielleicht etwas gefehlt hat. Mit ihrer unbekümmerten Art können sie die anderen auch wieder hochziehen.

War es richtig von Joachim Löw, nach dem erfolgreichen Confed-Cup, bei dem viele junge Spieler zum Einsatz kamen, nun auf viele Weltmeister zu setzen?

Buchwald: Das ist schwer zu beurteilen. Eins lässt sich aber sagen: Am Alter der Etablierten liegt es nicht, dass wir gegen Mexiko verloren haben. In der zweiten Halbzeit waren ja auch gute Ansätze zu sehen, was ja nicht der Fall gewesen wäre, wenn es kein Aufbäumen gegeben hätte.

Wenn Sie noch mal auf Ihre eigene Karriere zurückblicken und auf 1994: Ist Deutschland damals kein Weltmeister geworden, weil es 1990 schon den Titel gewonnen hat?

Buchwald: Ein Grund war das sicher. Ein paar Kleinigkeiten haben gefehlt. Wir waren nicht so gierig, den Titel zu holen.

Ärgern Sie sich heute noch über das Ausscheiden – oder ist nur noch der Weltmeistertitel im Kopf präsent?

Buchwald:Klar ärgere ich mich noch darüber. Ich erinnere mich eben nicht nur an die schönen Erlebnisse, sondern auch an die Spiele, die ich gerne noch einmal spielen würde. Und dazu zählt definitiv auch das WM-Viertelfinale 1994 gegen Bulgarien. Wir hatten auch damals eine große Chance, Weltmeister zu werden. Und die haben wir verpasst.

Guido Buchwald (57) wurde in Berlin geboren, wuchs in Schwaben auf. Er spielte als Profi sowohl für die Stuttgarter Kickers als auch für den VfB Stuttgart. Für die Nationalelf bestritt er 76 Spiele. 1990 wurde er Weltmeister. Im Finale gegen Argentinien engte er die Kreise von Diego Maradona an. Heute arbeitet Buchwald als Trainer einer Fußballschule. Buchwald ist verheiratet und hat zwei Söhne.