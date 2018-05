Diese Hits zur Fußball-WM braucht kein Mensch

Ein Lied, das sich anhört wie ein Finale zwischen Island und Ägypten

+ © Foto: Frédéric Dugit/dpa Einer von drei Interpreten: US-Schauspieler Will Smith. © Foto: Frédéric Dugit/dpa

Erinnern Sie sich noch an "We Are One", den offiziellen Fußball-WM-Song von vor vier Jahren? Nein? So wird es Ihnen bald auch mit "Live It Up" gehen, dem Lied zum Turnier in Russland.