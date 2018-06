Umfrage: Tausende Frauen wollen mit Bayern-Star ins Bett - Superstar weit abgeschlagen

Alle Augen nach Russland, alle Augen auf einen Star des FC Bayern München. Tausende Frauen haben bei einem Dating-Portal abgestimmt und den heißesten deutschen Nationalspieler gewählt.

München - Fußball ist für viele die schönste Nebensache der Welt. Normalerweise bezieht sich die Aussage auf das Geschehen auf dem Platz, doch zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist so manches anders.

Neben den Herzen der treuen Fußball-Fans erobern die Spieler auch die Damenwelt im Sturm. Dafür sollten die Männer allerdings nicht nur sportlich eine tolle Figur abgeben. Auch die Optik sollte passen.

Dating-Portal macht Umfrage

Bereits vorab hat das Casual-Dating-Portal „C-Date“ seine deutschen Userinnen befragt: „Welchen deutschen WM-Spieler würdet ihr nicht von der Bettkante stoßen?” Insgesamt 3855 Damen stimmten ab - auch Mehrfachnennungen waren möglich, berichtet der Express.

Als Sieger ging Mats Hummels vom FC Bayern München hervor. Er ist für die Mehrheit der befragten Frauen der attraktivste Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Überhaupt sind die Spieler des Rekordmeisters sogar optisch Spitzenreiter.

WM 2018 in Russland: Spielplan als PDF, Gruppen und Stadien bei der Weltmeisterschaft

Nur ein deutscher Kicker aus der Stadt der Liebe verhindert einen bayerischen „Doppel-Sieg“. Am Ende des Rankings tümmelt sich zudem so manche Überraschung - wenn man die sportlichen Erfolge der Spieler nicht ganz außer Acht lässt. Darunter befindet sich auch ein deutscher Superstar. Davon ließ sich die Damenwelt offenbar in ihrer Meinung nicht beeinflussen.

WM-Kader von Deutschland 2018: Das ist der finale Kader der Nationalmannschaft

cen