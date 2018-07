"Gibt es heute noch Weltmeisterbrötchen?" Netzschau zur Fußball-WM

Kassel. Das Final-Wochenende der Fußball-WM 2018 fand natürlich auch im Internet statt. Wir haben uns umgeschaut – unsere Netzschau:

Das Finale

Kurz vorweg: Für @SadHonig stand der Ausgang schon vorher fest. Denn Kroatien hat bei der WM kein einziges K.o.-Spiel in den regulären 90 Minuten gewonnen. Ebenso wie Portugal bei der EM 2016. Beide spielten gegen Frankreich im Finale. Also: Kroatien wird Weltmeister. So stand es zumindest bei Twitter.

Auf dem Platz sah das Ganze dann aber doch ein bisschen anders aus. Ralf Wiegand, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, hatte vorher getwittert: „Frankreich oder Kroatien? Gleich entscheidet sich, wer in vier Jahren in der Vorrunde rausfliegt.“ Die Antwort lautet Frankreich. Mal abwarten, ob der Fluch des Weltmeisters auch in Katar anhält.

+ Etwas anderer Blick auf das Endspiel: Für Süddeutsche-Redakteur Ralf Wiegand geht es eher darum wer vier Jahre später früh die Segel streichen muss. Screenshot: Twitter/@rtwSZ

Eine wichtige Frage stellte zudem @abcelinefg1: „Gibt es morgen in Deutschland weiterhin Weltmeisterbrötchen?“ Spätestens beim Gang zum Bäcker am kommenden Samstag werden wir es wissen. Aber Weltmeister sind wir ja schließlich nicht nur im Fußball (siehe Artikel auf der Seite links). Ein Fake-Account von Angela Merkel – @AMerkel_GER– gibt sich ganz diplomatisch: „Meiner Meinung nach sollte das Land gewinnen, welches Blau, Rot und Weiß in der Landesflagge hat.“ Okay, dann eben beide. Frau Merkel, im Fußball gibt es immer einen Sieger.

Das Spiel um Platz 3

Auch hier erst mal kurz etwas vorweg: Denn @Fern_Schreiberhat uns eine der schönsten Geschichten zu der Partie Belgien gegen England um Platz drei hinterlassen, wiederum gefunden auf Twitter. Er schreibt: „Meine Frau grad: Belgien ist weiter. Dafür liebe ich sie.“ Irgendwann reichen Siege aber nicht mehr zum Weiterkommen.

Und ein kurzer Fun Fact der Sportschau: Denn England hat bei dieser WM mehr Spiele als Deutschland verloren. Stimmt, drei waren es. Deutschland hat nur zwei verloren. Aber auch nur drei Partien gespielt. Na ja, was soll’s.

Das Geheimnis, wie die Belgier bis auf Platz drei bei dieser WM gekommen sind, ist übrigens mittlerweile gelüftet. Dank geht dafür an Thorgan Hazard. Der postete nach dem 2:0-Erfolg gegen England ein Bild aus der Kabine von seinem älteren Bruder Eden Hazard, der einen Burger isst. Dazu schreibt er: Never change a winning team.“ Eden Hazard und sein Burger – eine Liebes- und Erfolgsgeschichte.

Der Ausblick

Es war nicht unsere WM. Aber ein deutscher Baumarkt hat sich da etwas überlegt. Er verschenkt jetzt Bälle an Kinder. „Damit die nächste Generation bei der WM besser abschneidet.“ Was soll da noch schiefgehen?