Heute wollen wir nicht bangen: Darauf wird es gegen Südkorea ankommen

Das nächste Endspiel: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute in Kasan auf den letzten WM-Gruppengegner Südkorea (16 Uhr/ZDF und Sky).

Soweit die nüchternen Fakten. Für das Team von Bundestrainer Joachim Löw geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Zittersieg gegen Schweden wollen Spieler, Verantwortliche und Fans nicht schon wieder bangen. Darauf wird es ankommen:

1.Bloß nicht rechnen:Dank des 2:1 am Samstag hat die Nationalelf nicht nur das Aus abgewendet, sondern zugleich dafür gesorgt, dass sie das Weiterkommen in eigener Hand hat. Die Ausgangslage in der Gruppe F will es so, dass alle Varianten denkbar sind. Mexiko, Deutschland und Schweden kann es noch erwischen. Was wie wann eintritt, und das zu erklären, ist kompliziert genug. Deshalb sollte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erst gar nicht auf Rechenspiele einlassen. Und Taktierereien, was einen möglichen Gegner im Achtelfinale anbelangt, bringen ohnehin nichts. Am einfachsten: Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied, und die nächste Runde ist gebucht.

2.Ruhe bewahren: Rückblickend sagt Timo Werner: „Wir haben das Ding noch mal gedreht und sind enger zusammengerückt.“ Klar, so ein Sieg der Moral schweißt eine Mannschaft zusammen. Nun kommt es darauf an, den Geist von Sotschi mitzunehmen. Zudem, auch das spricht Werner an, sollten die Spieler Ruhe bewahren. Gegen defensiv ausgerichtete Südkoreaner könnte sich erneut ein Geduldsspiel entwickeln.

3.Wieder Mut haben: Gerade Timo Werner steht für Mut und Frische, die der Weltmeister gegen Schweden in weiten Teilen gezeigt hat. In diesem Zusammenhang wird es darauf ankommen, ob auch der Bundestrainer wieder den Mut hat, den Angreifer auf außen zu beordern und mit Mario Gomez als Spitze zu beginnen. Die kniffligste Frage lautet aber: Was passiert mit Thomas Müller und was mit Mesut Özil? Im Zweifel gilt die Aussage von Gomez: „Der Bundestrainer hat immer die richtige Aufstellung gefunden. Ich vertraue ihm da vollkommen.“

4.Sicherheit nicht vergessen: Die Südkoreaner werden viel über Konter agieren, sind beweglicher als die Schweden, die eher über die Kraft gekommen sind. Die größte Gefahr droht vom Ex-Leverkusener Heung Min Son. Von daher darf die DFB-Elf bei allem Mut die Sicherheit nicht vergessen. Gut möglich, dass Sami Khedira für den verletzten Sebastian Rudy ins Mittelfeld zurückkehrt.

5.Für Stimmung sorgen: Zuletzt waren die deutschen Fans in der Unterzahl. Das wird in Kasan nicht anders sein. Umso wichtiger, dass Löws Mannschaft für Begeisterung auf den Rängen und der Anhang für Stimmung sorgt. Zu wünschen ist ein fulminanter Start wie gegen Schweden, gekrönt mit einem Torerfolg. Damit wir am Ende nicht doch noch bangen müssen. Wir berichten über das Spiel am heutigen Mittwoch um 16 Uhr im Liveticker.