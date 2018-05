Bitter: Argentinien muss bei der WM auf seinen Stammkeeper verzichten

Vize-Weltmeister Argentinien muss bei der WM auf seinen Stammtorhüter verzichten. Sergio Romero verletzte sich im Training am Knie.

Buenos Aires - Der argentinische Nationaltorwart Sergio Romero wird wegen einer Knieverletzung nicht an der WM in Russland teilnehmen können. Der Torhüter von Manchester United erlitt am Dienstag bei einem Training der Nationalelf in Buenos Aires eine Verletzung am rechten Knie, die eventuell operiert werden muss, hieß es in einer Mitteilung des Fußballverbands AFA. Romero (31) stand 2014 in Brasilien im WM-Finale gegen Deutschland (0:1) im argentinischen Tor.

Im WM-Kader Argentiniens stehen die Keeper Wilfredo Caballero (FC Chelsea) und Franco Armani (River Plate). Nationaltrainer Jorge Sampaoli kann jetzt nach Romeros Ausfall einen weiteren Torwart nominieren. Die „Gauchos“ beginnen ihre WM-Teilnahme am 16. Juni in Moskau gegen Island. Fünf Tage später spielen sie gegen Kroatien in Nischni Nowgorod, das letzte Gruppenspiel bestreitet der Vize-Weltmeister am 26. Juni in St. Petersburg gegen Nigeria.

dpa