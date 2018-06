Emil Forsberg: Das müssen wir tun, um Deutschland zu schlagen

Vor dem vorentscheidenden Duell zwischen Deutschland und Schweden erklärt der Leipziger Emil Forsberg, wie sie das deutsche Team schlagen wollen.

Gelendschik - Emil Forsberg sieht Deutschland vor dem Duell mit Schweden am Samstag (20.00 Uhr/MESZ) unverändert als Titel-Favorit der WM in Russland. „Deutschland ist noch immer die Gewinn-Maschine. Egal, ob der Einsatz gegen Mexiko nicht so gut war. Sie kommen mit Hunger und wollen uns schlagen. Sie werden uns und der Welt zeigen wollen, dass sie immer noch Deutschland sind“, sagte Forsberg am Mittwoch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Emil Forsberg: „Die kommen mit voller Power.“

Er erwartet in Sotschi deswegen auch eine deutliche Steigerung der DFB-Elf. „Der Moment ist gut jetzt, sie haben gerade verloren. Aber sie werden gegen uns mit einer anderen Mentalität spielen. Wir werden gegen uns ein anderes Deutschland sehen, da bin ich mir sicher“, sagte Forsberg. „Wir müssen alles fünf oder zehn Mal besser machen als gegen Südkorea, um zu gewinnen. Wir spielen gegen den Weltmeister. So einfach ist es nicht. Wir müssen vorbereitet sein: Die kommen mit voller Power.“

dpa