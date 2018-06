Angeschlagener James muss im Endspiel gegen Senegal vorzeitig vom Feld

James Rodriguez vom FC Bayern muss im letzten Gruppenspiel von Kolumbien gegen Senegal bei der Fußball-WM angeschlagen ausgewechselt werden.

Samara - Er ist der Kopf der kolumbianischen Nationalmannschaft und auf ihn ruhten vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den Senegal (hier im Live-Ticker verfolgen) viele Hoffnungen. Ein Sieg für die Südamerikaner war Pflicht, aber nach 31 Minuten musste James vorzeitig vom Feld. Schon während der gesamten Fußball-WM plagten den 26-Jährigen muskuläre Probleme, die ihn in dieser Partei zum vorzeitigen Aufgeben zwangen. Für ihn kam Luis Muriel ins Spiel.

Im ersten Gruppenspiel gegen Japan musste James zunächst auf der Bank Platz nehmen, wurde in der 59. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Ende aber verlor Kolumbien in Unterzahl mit 1:2. Beim zweiten Spiel, dem 3:0-Erfolg über Polen, bereitete James den ersten und dritten Treffer seines Teams vor und trug damit einen gehörigen Teil dazu bei, dass Kolumbien sich noch Hoffnungen auf das Achtelfinale machen durfte.

fw