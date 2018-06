Unser Katzorakel Elli tippt bei der Fußball-WM 2018 alle DFB-Spiele

Katze Elli ist unser „Katzorakel“ der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Das Fellknäuel tippt exklusiv für uns alle Deutschlandspiele.

München - Das waren noch Zeiten, als Krake Paul die Ergebnisse der WM 2010 vorhersagte. Doch Paul ist nicht mehr und sucht seit Jahren seinen Nachfolger. Deswegen schmeißen wir Elli in den Ring. Unser Katzorakel hat sich schon bei der EM 2016 behaupten können und wird uns auch während der Fußball-WM 2018 begleiten (alle News hier im Überblick). Elli tippt auf unserem Portal alle Spiele der DFB-Elf im Turnier und natürlich auch das Finale (WM 2018: Spielplan als PDF zum Download und Ausdrucken).

Video: Elli das Katzorakel: Sie weiß, wer die WM 2018 gewinnt

Katzorakel Elli und ihre Erfolge in der Vergangenheit

Gleich vorweg: Elli lag auch schon mal falsch - doch ihre Erfolgsquote ist extrem hoch. So erklärte sie 2014 beim Finale der Champions League zwischen Atlético Madrid und Real Madrid die Königlichen schon vorher zum Sieger, war sich sicher, dass der HSV 2015 in der Relegation die Liga hält und erklärte zwischendrin ganz nebenbei Kim zur Siegerin von Germany's Next Topmodel 2016.

Auch beim EM-Viertelfinale der DFB-Elf gegen Italien oder in der Verlängerung des EM-Finals 2016 prophezeite Elli den richtigen Sieger.

Elli im Portrait: Das steckt hinter dem Fellknäuel des Katzorakels

Elli wurde einst in einem Aufzug ausgesetzt und landete im Münchner Tierheim. Dort wartete sie mehrere Jahre darauf, dass ihr neues Personal vorbeikommt und sie in ihren eigenen Palast mitnimmt. Doch das dauerte, denn Elli wird von einer chronischen Krankheit geplagt, vor der viele Menschen zurückschrecken.

Doch die Zeiten sind vorbei: Seit dreieinhalb Jahren genießt Elli nun ihr neues Leben vor den Toren Münchens. Mit zwei eigenen Bediensteten, viel Platz, feinstem Fressen, stundenlangen Streicheleinheiten, einem Balkon, jeder Menge Leckerlies und mittlerweile auch einem eigenen Twitter-Account. Und, ach ja: mit ganz vielen Blättern Papier. Auf die steht Elli nämlich.