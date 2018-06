"Im Flow": Bundestrainer Löw taucht in seinen WM-Tunnel ein

Joachim Löw steht längst über den Dingen. In Russland könnte der Bundestrainer zur Legende werden.

Moskau - Joachim Löw war auch am Tag des deutschen WM-Auftakts noch nicht ganz angekommen in Russland. Einen russischen Kaffee zu trinken, hatte sich der Bundestrainer bis zum Duell mit Mexiko nicht getraut, stattdessen setzte er auf sein Lieblingsgetränk Espresso, aus eigens eingeflogenen Maschinen. "Die Russen können Vieles, aber Espresso machen - da hapert's noch ein bisschen", wiederholte Löw seine Erkenntnis vom Confed Cup.

Mit dem Gastgeber mag Löw ein bisschen fremdeln, doch die Mission Titelverteidigung ging er davon unbeeindruckt an. "Ein gewisses Kribbeln" verspürte Löw vor dem Start, das schon, aber "eine positive Anspannung". Bis kurz vor dem Anpfiff fragte er sich: "Haben wir alles gemacht? Auf welchem Niveau sind wir?" Tief in sich drin war er jedoch sicher: "Wir werden bereit sein."

Löw geht „in seinen Tunnel“

Löw hat über die Jahre ein unerschütterliches Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt. Jetzt, da das Turnier in vollem Gange ist, befindet er sich "in meinem Tunnel". Oder, wie er auch gerne sagt: "Im Flow." Von der Beurteilung der Außenwelt hat er sich dabei emanzipiert. "Er sieht sich als Jogi, der Weltmeistertrainer", sagt einer, der ihn gut kennt, "und lebt in seiner eigenen Welt." Löw schwebt über den Dingen.

Das erscheint nur auf den ersten Blick überheblich. Löw will sich und seinen Erfolg nicht von äußeren Einflüssen abhängig machen. Die öffentlichen Debatten um die deutsche Nationalmannschaft, die in WM-Jahren von 80 Millionen Bundestrainern geführt wird, "kommen nicht mehr an mich heran", sagte Löw. Das war mal anders.

Sein Chef sei "nicht mehr so verbissen" wie früher, sagte Sami Khedira, seit 2010 eine Säule in Löws Mannschaft. Löw habe sich "mit uns weiterentwickelt", sagte Toni Kroos, der ebenso lange dabei ist, "er ist von einem sehr guten zu einem Top-Trainer gereift." Zwischenmenschlich sei Löw dabei "genau so angenehm geblieben", obwohl er sich seine Unabhängigkeit bewahrt. Löw lässt sich von den Spielern siezen, gehört der internen WhatsApp-Gruppe nicht an.

Löws Führungsstil über Jahre aufgebaut

Dennoch hat er die Nationalmannschaft über die Jahre zu einer verschworenen Gruppe geformt - und ist, wie nebenbei, zum mächtigsten Mann im DFB aufgestiegen. Löw bindet seine Spieler ein, "er fordert von uns Feedback", sagte Kapitän Manuel Neuer, Entscheidungen fällt er jedoch autonom. Löw ist offen, er regiert freundlich und mit ruhiger Hand, nie autoritär oder von oben herab.

Giftig wird er, wenn er seine heile Nati-Welt bedroht sieht. Durch aufmüpfige Stars wie Sandro Wagner. Oder durch Affären wie die um die Erdogan-Fotos. Wenn dem DFB vorgeworfen wird, er habe das Thema unterschätzt, trifft das vor allem Löw. Nur der Bundestrainer hatte die Macht, die Sache wirklich auszuräumen. Er hätte Mesut Özil und Ilkay Gündogan zu einer öffentlichen Erklärung bewegen können, doch nichts sollte die WM-Mission stören.

Löws Ehrgeiz ist ungebrochen, das wird gerne übersehen bei den Witzeleien über einen Mann, der Angebote wie das von Real Madrid angeblich nur aus Faulheit ausgeschlagen habe. Die Motivationsprobleme, die er nach dem Triumph von Rio gespürt hatte, sind längst überwunden. Er sehe sich als "Entwickler und Visionär", sagte er. Titel seien ihm "schon auch wichtig, aber ich messe nicht alles daran."

In Russland kann Löw mit 58 Jahren endgültig zur Legende werden, auch wenn er sich selbst nie so bezeichnen würde. "Zweimaliger Weltmeister", sagte er, das würde ihm reichen.

SID