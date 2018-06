Insta-Beauty wurde als ManUnited-Fan bekannt - Sie glauben aber nicht, wem sie bei der WM die Daumen drückt

Manchester United - überall und immer. So könnte man das Profil von Katrina Maria auf Instagram deuten. Der heißeste Fan der Red Devils ist aber nicht für England.

Manchester - Atemberaubend, unglaublich oder sensationell: Diese Adjektive treffen nicht nur auf die tollen Spielzüge von Manchester United zu, sondern auch auf die Instagram-Posts von Katrin Maria für ihre gut 36.000 Fans. Die brünette Schönheit macht gerne Selfies - doch eine Sache fehlt darauf fast nie. Auf nahezu jedem Foto trägt sie ein Trikot von Manchester United. Der englische Rekordmeister scheint es ihr angetan zu haben.

Dem britischen Daily Star verriet die hübsche Anhängerin, dass sie hunderte an Trikots besitzt. Da werden selbst die ärgsten Supporter der Konkurrenten wie Manchester City, Arsenal London oder FC Liverpool ein Auge zudrücken, wenn sie Maria posen sehen. Doch mit einer Sache könnte sie nun in Ungnade fallen, in ganz England. Die Bloggerin hat nämlich verraten, für wen ihr Herz bei der WM schlägt - und es ist nicht die englische Nationalmannschaft.

#ggmu Ein Beitrag geteilt von KATRINA MARIA (@katrina.maria) am Mär 22, 2018 um 7:56 PDT

Während der WM wird Maria Dänemark die Daumen drücken. Dort lebt die Internet-Grazie seit vier Jahren. Wie der Daily Star berichtet, ist sie in dort vor vier Jahren von den Faröer Inseln hingezogen. Was viele ihrer Follower aus aller Welt nicht wissen: Katrin Maria ist gar keine Engländerin, sondern stammt von den Faröer Inseln.

Warum ist sie dann aber Fan von Manchester United? „Ich habe viele Freunde, die die Spiele guckten und als ich anfing, mit denen Zeit zu verbringen, habe ich mitgeschaut. Meine Familienmitglieder sind auch United-Fans. Ich denke es ist der Nervenkitzel und es ist einfach spannend. Ich liebe die Stimmung. Es ist wie in einer großen Familie“, so die Bloggerin.

Nun wird sich zeigen, wie ihre Follower reagieren. Ihre letzten beiden Posts waren in „neutraler“ Unterwäsche. Beim aktuellsten fragte sie sogar ihre Fans, welche Team diese bei der WM unterstützen. Wer weiß, vielleicht ändert die Selfie-Queen noch ihre Meinung, sollte Dänemark vorzeitig ausscheiden.