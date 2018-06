König Philippe: Auf dieses Essen sollten Belgiens Fußballer bei der WM verzichten

Der belgische König Philippe hat dem Nationalteam vor der Abreise nach Russland einen Ratschlag für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft mitgegeben.

Moskau - „Esst nicht zu viele Hamburger“, sagte Philippe mit einem Augenzwinkern in einem am Dienstag auf Twitter veröffentlichten Video zum belgischen Kapitän Eden Hazard.

König Philippe im Gespräch mit Eden Hazard:

Die Mannschaft lachte daraufhin. Der König hatte die Red Devils am Samstag in deren Trainingscamp in Tubize besucht und viel Glück für das anstehende Turnier gewünscht. Belgiens Nationalteam reist am Mittwoch nach Moskau, das Auftaktspiel bestreitet die Elf von Roberto Martínez am Montag gegen Panama.

dpa