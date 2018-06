Löw mit kleiner Überraschung: Dieser Spieler steht sicher in der Startelf

Joachim Löw hat einen Namen verraten, der morgen sicher in der Startelf stehen wird.

Joachim Löw hat einen Tag vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft einen Spieler verraten, der sicher in der Startelf steht. Dafür muss nun ein anderer wohl eine bittere Pille schlucken.

Moskau - Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler wird beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf auflaufen. „Soviel kann ich schon sagen, Julian wird von Anfang an spielen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw dem ZDF. Der Profi von Paris Saint-Germain erhält damit am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky) vermutlich auf dem linken Flügel den Vorzug vor dem Dortmunder Marco Reus, der zunächst nur WM-Joker sein dürfte. Die Offensivreihe im Mittelfeld hinter Angreifer Timo Werner dürften damit Thomas Müller, Mesut Özil und Draxler bilden.

Der 24-Jährige hatte die junge deutsche Mannschaft vor einem Jahr beim Sieg im Confederations Cup als Kapitän angeführt. Durch dieses Turnier habe Draxler nochmal einen „großen Schritt“ gemacht, sagte Löw.

Allerdings wurde am Samstag ebenfalls spekuliert, dass Reus anstelle von Özil auf der Zehnerposition spielen könnte. Einen der beiden Spieler wird es wohl erwischen: Ihm wird beim WM-Auftakt nur eine Bankrolle übrigbleiben.

Lesen Sie auch: Wer wird Torschützenkönig? Wer holt sich den WM-Titel?

dpa