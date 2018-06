Bierhoff äußert Wunsch: Wird der FC Bayern für Klose nur eine Zwischenstation?

Miroslav Klose hat seine neue Stelle als Jugendtrainer beim FC Bayern München noch gar nicht angetreten, da würde ihn Oliver Bierhoff am liebsten schon wieder zurück zum DFB holen.

Watutinki - Oliver Bierhoff möchte Miroslav Klose nach dessen Trainerzeit beim FC Bayern München zurück zum Deutschen Fußball-Bund holen. „Ich glaube, er wird seinen Weg in jedem Fall machen. Und ich hoffe, der Weg wird ihn wieder zurück zum DFB führen“, sagte der Nationalmannschaftsmanager am Freitag in Watutinki. „Das ist auch ein Ziel für mich, dass wir es schaffen, dass wir ehemalige Spieler, die sich um den deutschen Fußball verdient gemacht haben, die unglaubliche Erfahrung, Wissen und eine Persönlichkeit haben, in unser System einbringen.“

Klose übernimmt nach der WM die U17-Junioren des FC Bayern und hat bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. „Wenn er Erfahrung im Jugendbereich gemacht hat, kann er sich gerne danach wieder melden. Wahrscheinlich werde ich mich bei ihm melden, dass er zu uns zurückkommt“, sagte Bierhoff. Klose ist im Trainerstab der Nationalmannschaft bei der WM zuständig für die Stürmer.

„Was Miro als Spieler erreicht hat, weiß jeder. Er ist Welttorjäger gewesen, hat die meisten Tore bei der WM geschossen. Die Erfahrung und seine Mentalität, die er als Spieler mitgebracht haben, helfen ihm in seiner neuen Funktion“, sagte Bierhoff. Der 40 Jahre alte Klose sei ein wichtiges „Bindeglied“ zwischen der Sportlichen Leitung un der Mannschaft. „Er geht jetzt den nächsten Schritt, den er als Trainer auch gehen muss, und sammelt in der täglichen Arbeit und in der Jugend Erfahrung. Er ist neugierig, interessiert und lebt den Fußball“, schilderte der 50-jährige Bierhoff.

