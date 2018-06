Schweden in Russland von nur einem Fußball-Fan am Flughafen begrüßt

Als das schwedische Nationalteam am Airport im russischen Gelendschik ankommt, fällt der Empfang leider etwas spärlich aus.

Gelendschik- Deutschlands WM-Gruppengenger Schweden ist am Dienstagnachmittag in seiner Gastgeberstadt Gelendschik angekommen - und laut schwedischen Medien von einem einzigen Fan begrüßt worden. Nach der um eine gute halbe Stunde verzögerten Landung am kleinen Flughafen an der Schwarzmeerküste habe die 15 Jahre alte Margot aus der Gastgeberstadt auf die Kicker gewartet. Das berichtete die schwedische Zeitung „Sportbladet“. Die Spieler allerdings seien direkt in den Bus gestiegen und in ihr Hotel gebracht worden. Die Mannschaft hat noch am Abend ein öffentliches Training (18.00 Uhr MESZ) mit anschließender Pressekonferenz.

Schweden ist in der Gruppe F der zweite deutsche Gruppengegner. Ihr erstes Spiel haben die Skandinavier gegen Südkorea. In der Gruppe von Weltmeister Deutschland ist zudem noch Mexiko.

Alles zur WM 2018 im Countdown-Ticker

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Petter Arvidson