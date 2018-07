Torschützenliste: Wer wird bei der WM 2018 Torschützenkönig?

Die WM läuft und es stellt sich die Frage: Wer wird der Spieler mit den meisten Toren und somit Torschützenkönig der WM 2018? Die möglichen Kandidaten und die aktuelle Liste.

Moskau - Wir haben uns einmal die Quoten und Listen zu den möglichen Torschützenkönigen angesehen. Denn natürlich fragt man sich als Fan während des Turniers, wer die Torschützenliste der WM 2018 anführt und wer am Ende der Torschützenkönig werden könnte (Der komplette WM-Plan zur Übersicht bei tz.de*). Bei der WM 2014 lieferten sich Thomas Müller und Lionel Messi lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis der junge James Rodriguez sie überholte und sich den Titel des Torschützenkönigs sicherte. Aber wer holt sich dieses Jahr die Auszeichnung des Goldenen Schuhs 2018 in Russland? Wir haben die aktuelle WM-Torschützenliste 2018 und die Torschützen-Quoten zusammengestellt.

Harry Kane weiterhin auf Platz 1 der wm-Torschützenliste

Update: 2. Juli: Bereits in der zweiten Woche wurde Ronaldo überflügelt, denn Harry Kane hat sich mit fünf Toren an die Spitze der Torschützenliste der WM 2018 geschoben. Dort ist er auch nach den ersten Achtelfinalspielen geblieben und seine Wettquote hat sich von 2,65 zu 2,2 verschoben. Dafür ist natürlich die Entwicklung am vergangenen Wochenende verantwortlich. Durch das Ausscheiden mehrerer Top-Teams sind auch harte Konkurrenten auf dem Weg zum Torschützenkönig aus dem Weg geräumt worden.

Cristiano Ronaldo liegt mit vier Toren weiterhin auf Platz 2 der WM-Torschützenliste, doch für ihn ist das Turnier beendet. Gleiches gilt für Argentiniens Messi, der zwar keine großen Torerfolge vorweisen konnte, aber weiterhin ein Anwärter auf den Torschützentitel war. Härtere Konkurrenten sind Romelu Lukaku aus Belgien (4 Tore), Kylian Mbappé aus Frankreich (3 Tore) oder Uruguays Edinson Cavani (3 Tore).

Torschützenliste der WM 2018: Das ist der aktuelle Stand

Platz Spieler Nation Tore 1 Harry Kane England 5 2 Romelu Lukaku Belgien 4 Cristiano Ronaldo Portugal 4 4 Denis Tscheryschew Russland 3 Diego Costa Spanien 3 Kylian Mbappé Frankreich 3 Artem Dschjuba Russland 3 Edinson Cavani Uruguay 3 9 Eden Hazard Belgien 2 Neymar Brasilien Philippe Coutinho Brasilien 2 Sergio Agüero Argentinien 2 Luis Suarez Uruguay 2 Mile Jedinak Australien 2 Luka Modric Kroatien 2 Ahmed Musa Nigeria 2 John Stones England 2 Mohamed Salah Ägypten 2 Andreas Granqvist Schweden 2 Heung Min Son Südkorea 2 Antoine Griezmann Frankreich 2 Yerry Mina Kolumbien 2 Wahbi Khazri Tunesien 2 24 Dries Mertens Belgien 1 Alfred Finnbogason Island 1 Christian Eriksen Dänemark 1 Gabriel Mercado Argentinien 1 Nacho Fernández Spanien 1 Juri Gasinski Russland 1 José Maria Giménez Uruguay 1 Alexander Golowin Russland 1 Ivan Rakitic Kroatien 1 Yussuf Poulsen Dänemark 1 Aleksandar Kolarov Serbien 1 Hirving Lozano Mexiko 1 Ferjani Sassi Tunesien 1 Keisuke Honda Japan 1 Juan Quintero Kolumbien 1 Ante Rebic Kroatien 1 Aleksander Mitrovic Serbien 1 Granit Xhaka Schweiz 1 Michy Batshuayi Belgien 1 Carlos Vela Mexiko 1 Toni Kroos Deutschland 1 Marco Reus Deutschland 1 Ola Toivonen Schweden 1 Dylan Bronn Tunesien 1 Mbaye Niang Senegal 1 Takashi Inui Japan 1 Javier Hernandez Mexiko 1 Xherdan Shaqiri Schweiz 1 Youssef En Nesyri Marokko 1 Felipe Baloy Panama 1 Jan Bednarek Polen 1 Iago Aspas Spanien 1 Ricardo Quaresma Portugal 1 Juan Cuadrado Kolumbien 1 Khalid Boutaib Marokko 1 Shinji Kagawa Japan 1 Jesse Lingard England 1 Radamel Falcao Kolumbien 1 Yuxa Osako Japan 1 Karim Ansarifard Iran 1 Steven Zuber Schweiz 1 Grzegorz Krychowiak Polen 1 Moussa Wagué Senegal 1 Sadio Mané Senegal 1 Isco Spanien 1 Salem Aldawsari Saudi-Arabien 1 Salman Alfaraj Saudi-Arabien 1 Andre Carrillo Peru 1 Paulo Guerrero Peru 1 Ivan Perisic Kroatien 1 Milan Badelj Kroatien 1 Gylfi Sigurdsson Island 1 Victor Moses Nigeria 1 Lionel Messi Argentinien 1 Marcos Rojo Argentinien 1 Thiago Silva Brasilien 1 Ludwig Augustinsson Schweden 1 Young-Gwon Kim Südkorea 1 Blerim Dzemaili Schweiz 1 Josip Drmic Schweiz 1 Kendall Waston Costa Rica 1 Roberto Firmino Brasilien 1 Bryan Ruiz Costa Rica 1 Paulinho Brasilien 1 Adnan Januzaj Belgien 1 Fakhreddine Ben Youssef Tunesien 1 Pepe Portugal 1 Mario Mandzukic Kroatien 1 Mathias Jörgensen Dänemark 1

Dazu kommen sechs Eigentore (was einen WM-Rekord darstellt).

Torschützenkönig: Ronaldo löst nach erstem WM-Wochenende Neymar ab

Update 18.06: Das erste WM-Wochenende ist vorbei und es tut sich bereits viel auf der Torschützenliste. Mittlerweile liegt Ronaldo ganz vorne an der Spitze mit einer Quote von 2,8. In die Top 10 Liste ist Diego Costa gerutscht. Er liegt mit einer Quote von 7,5 auf Platz 2. Neymar folgt auf 3, Griezmann auf 4, Kane auf Platz 5. Messi befindet sich nur noch auf Platz 8 und Werner auf Platz 9.

+ Wird Neymar bei der WM 2018 der Spieler mit den meisten Toren? © AFP / JEWEL SAMAD

Vorberichte: Die Favoriten auf den Titel des Torschützenkönig vor der WM

Die Wettquoten vor dem Turnierstart gingen davon aus, dass einer der folgenden Spieler in der Torschützenliste der WM 2018 vorne landen würde. Im Folgenden erfahren Sie, warum diese Spieler so hoch gehandelt wurden.

Neymar: Der Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs der WM 2018

Geht man nach den aktuellen Wettquoten bei Tipico, liegt Neymar als Anwärter auf den Titel des Torschützenkönig der WM 2018 aus Russland ganz weit vorne. Und das, obwohl er lange Zeit verletzt war. Doch bei beiden letzten WM-Testspielen gegen Kroatien und Österreich erzielte er jeweils ein Tor. Er scheint also wieder auf Kurs zu sein. Bei der WM-Qualifikation erzielte er bereits 6 Tore. Doch wird er seine Leistung abrufen können, um Torschützenkönig 2018 zu werden? Sein Team Brasilien ist auch einer der Favoriten auf den WM-Titel.

+ WM 2018: Auch Messi kann Torschützenkönig in Russland werden © AFP / JUAN MABROMATA

Oder wird Lionel Messi die Torschützenliste der WM 2018 anführen?

Auch die Quoten für Messi stehen gut. Er spielte eine sehr gute Saison und erzielte 34 Tore. Doch bei den Turnieren im Argentinien-Trikot ist seine Leistung eher durchwachsen. Bei der WM 2014 erzielte er lediglich vier Tore und davon war kein einziges aus der K.o.-Phase. Möglicherweise ist der Druck für den Argentinier zu groß? Da er aber bereits angedeutet hat, dass das seine letzte WM sein könnte (er war bereits schon zurückgetreten), gibt er dieses Mal möglicherweise noch mehr, um bei der WM 2018 Torschützenkönig zu werden. Denn auch dieses Mal stehen ihm zahlreiche argentinische Stars zur Seite.

+ Antoine Griezmann steht nach Quote an dritter Stelle als Torschützenkönig bei der WM 2018. © AFP / FRANCK FIFE

Antoine Griezmann als französischer Anwärter des Torschützenkönigs bei der WM 2018

An dritter Stelle der möglichen Titelanwärter kommt der Franzose Antoine Griezmann. Immerhin erzielte er mit sechs Treffern bei der EM 2016 die meisten Tore des Turniers. Auch seine Saison war beachtlich. Bei seinem Verein Atlético Madrid erzielte er 29 Tore in 49 Spielen und in der WM-Qualifikation vier Tore. Da die Chancen allgemein für Frankreich auf den WM-Titel nicht schlecht aussehen, könnte er viele Spiele und somit sehr gute Karten haben, Torschützenkönig zu werden.

+ WM 2018: Wer wird der Spieler mit den meisten Toren? Vielleicht Cristiano Ronaldo © AFP / JAVIER SORIANO

Cristiano Ronaldo liegt bei Quoten auf Platz vier der Spieler mit den meisten Toren der WM 2018

Der Kapitän des aktuellen Europameisters Portugal, Cristiano Rolando, liegt laut den Buchmachern auf Platz vier der möglichen Torschützenkönige der WM 2018 in Russland. Ist auch nicht überraschend, da er immer ganz vorne auf den Listen rangiert. Würde man nur nach den Toren während der QM-Qualifikation gehen, wäre Cristiano Ronaldo der Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2018. Die Qualifikation zählt natürlich nicht mit hinein, aber wenn Ronaldo auf diesem Niveau an seine Leistungen anknüpfen kann, würde er sich Platz 1 sichern. Warum er dennoch laut den Quoten nicht der Spieler mit den meisten Toren wird? Das liegt eher an seinem Team. Die Buchmacher sehen die Portugiesen nicht in der K.O-Runde. Außerdem erzielte Ronaldo bei den WMs selbst nie so viele Tore. Bei Cristiano sind alle Ausgänge möglich.

+ WM 2018: Wer wird der Spieler mit den meisten Toren? Timo Werner liegt auf Platz 5 © dpa / Ina Fassbender

Wird Timo Werner der Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2018?

An fünfter Stelle der möglichen Spieler mit den meisten Toren kommt nun endlich auch ein deutscher Spieler. Jedoch steht hier nicht Thomas Müller, sondern Timo Werner von RB Leipzig. Der Grund dafür ist wohl, dass er Jogi Löws Sturmspitze im deutschen Kader besetzt und Deutschland ein langer Turnierweg vorrausgesagt wird. Die 21 Tore aus 45 Spielen seiner letzten Saison können sich außerdem auch sehen lassen. In der WM-Qualifikation erzielte er nur drei Tore.

Lesen Sie auch: Diesen Weg müsste Deutschland möglicherweise nehmen, um ins Finale zu gelangen.

+ WM 2018: Harry Kane hat auch eine gute Quote. © AFP / PAUL ELLIS

WM 2018: Auch Harry Kane in der Verlosung dabei

Zwar sehen die Buchmacher England nicht im Finale im Olympiastadion Luzhniki in Moskau, aber als möglicher Torschützenkönig wird Harry Kane dennoch an sechster Stelle gehandelt. Das beruht wohl auf seine vielen Treffer während der WM Qualifikation. Er erzielte in sechs Qualifikationsspielen für die WM sieben Treffer. Da ist es somit kein Wunder, dass er so weit vorne mit dabei ist.

Was ist mit den ehemaligen Torschützenkönigen Thomas Müller und James Rodriguez?

Obwohl beide Spieler bei der WM 2014 in Brasilien ein herausragendes Turnier gespielt haben, landen sie nach den aktuellen Quoten nicht so weit vorne. Thomas Müller befindet sich auf Platz zwölf und James Rodriguez nur auf Platz 30. Bei Müller könnte es daran liegen, dass er bei vielen der letzten Freundschaftsspiele nicht mit von der Partie war, da er einen Muskelfaserriss auskuriert hatte. In der WM-Qualifikation erzielte er dennoch sechs Tore. James Rodriguez erzielte nur vier Tore in der Qualifikation, außerdem rangiert Kolumbien nicht auf den vorderen Plätzen als möglicher WM-Titel-Favorit. Das könnte hier die schlechte Platzierung erklären. Robert Lewandowski, der auch für seine vielen Tore beim FC Bayern München bekannt ist, findet sich auf Platz elf wieder - also einen Platz vor seinem Teamkollegen Müller.

Wer wird bei der WM 2018 der Torschützenkönig? Die Quoten der Top 10 vor dem Start

Spieler Quote auf Torschützenkönig bei der WM 2018 Neymar 8 Messi 10 Griezmann 10 Ronaldo 15 Werner 15 Kane 15 Gabriel Jesus 15 Lukaku 15 Suarez 20 Cavani 20

Lewandowski hat eine Quote von 25, Thomas Müller hat ebenfalls eine Quote von 25 und James Rodriguez eine Quote von 60. Lewandowski hat eine Quote von 25, Thomas Müller hat ebenfalls eine Quote von 25 und James Rodriguez eine Quote von 60.

Die Quoten stammen von tipico.de und wurden am 14.06. aktualisiert.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

SL