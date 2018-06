Umfrage vor WM: So viele Deutsche glauben an den Titel - und so viele an das Vorrunden-Aus

Wie schneidet die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Russland ab? Aus einer Umfrage im Auftrag des ZDF-Politbarometers geht ein interessantes Ergebnis hervor.

München - Jeder dritte Deutsche glaubt laut einer Umfrage an den WM-Triumph der Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Das ergab eine repräsentative Erhebung im Auftrag des ZDF-Politbarometers, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach meinen 34 Prozent der befragten Erwachsenen, dass Deutschland den Titel bei der Weltmeisterschaft in Russland holen wird. Vor vier Jahren hatten nur 22 Prozent an einen WM-Coup in Brasilien geglaubt. 54 Prozent gehen nicht von einer erfolgreichen Titelverteidigung aus.

20 Prozent denken an ein Ausscheiden im Viertelfinale

Nur ein Viertel der Befragten glaubt, dass Deutschland vor dem Final-Wochenende die Heimreise antreten muss. Fünf Prozent der Befragten gab an, dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schon in der Vorrunde oder im Achtelfinale scheitern werde. 20 Prozent prognostizierten ein Ausscheiden im Viertelfinale.

Über die Tatsache, dass die WM in Russland stattfindet, sind sich die Befragten laut Forschungsgruppe Wahlen uneins. 30 Prozent finden den Austragungsort gut, 32 Prozent schlecht. 37 Prozent ist es egal.

