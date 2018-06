WM im Live-Ticker: Warum ist Özil immer gesetzt? Jetzt erklärt es einer, der es wissen muss

Der heutige Freitag bringt uns den zweiten Auftritt von Brasilien bei der Fußball-WM 2018 in Russland. Serbien kann derweil schon das Achtelfinal-Ticket lösen. Alle Infos im WM-Ticker.

Die Gruppen D und E sind am heutigen Freitag gefordert. Im ersten Spiel des Tages bekommt es Rekordweltmeister Brasilien mit Costa Rica zu tun (14 Uhr), dann tritt Nigeria um den deutschen Trainer Gernot Rohr gegen Island an (17 Uhr), den Abschluss bildet das europäische Duell zwischen Serbien und der Schweiz (20 Uhr).

Unabhängig vom Ausgang des Spiels zwischen Brasilien und Costa Rica würde Serbien mit einem Sieg über die Schweiz bereits den Einzug ins Achtelfinale in der Gruppe E feiern.



Um 16 Uhr gibt es außerdem die Pressekonferenz des DFB-Teams vor dem Schweden-Spiel mit Bundestrainer Joachim Löw und Mario Gomez.

Was am Vortag rund um die WM passiert ist, erfahren Sie in unserem WM-Ticker von Donnerstag.

12.55 Uhr: Noch während dem ernüchternden Auftritt der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Auftakt gegen Mexiko haben viele Deutsche anscheinend nach einer ganz besonderen Form der Ablenkung gesucht - und offenbar gefunden. Das enthüllte nun ein Erwachsenen-Portal.

12.47 Uhr: Ein Sieg unter dem Druck des Gewinnen-Müssens gegen Schweden könnte für die deutsche Nationalmannschaft zu einem Trumpf im weiteren WM-Turnier werden. Das erklärte DFB-Teampsychologe Hans-Dieter Hermann. Gewonnene „Druckspiele“ seien „Brustlöser“. „Druckspiele sind definitiv die große Chance, sich selbst zu bestätigen. Die Psyche lässt sich nicht belügen“, sagte Hermann am Freitag auf der DFB-Homepage. Billige Erfolgsmomente würden keinen Schub geben. „Aber unter Druck etwas zu leisten, sagt dem Selbstbewusstsein: Hey, du kannst es. Das gibt einen starken und nachhaltigen Impuls“, erläuterte der Sportpsychologe.

+ DFB-Teampsychologe Hans-Dieter Hermann. © dpa / Andreas Gebert

12.38 Uhr: Um 16 Uhr sind wir gespannt, was Joachim Löw uns über seine Gedanken zum Schweden-Spiel erzählen wird, ob er Mario Gomez eine Einsatzgarantie gibt oder was er sonst so über seine Pläne verrät. „Die Mannschaft“ ist jedenfalls schon ganz auf das Schweden-Spiel gepolt und postete nun ein kurzes Twitter-Video, wie der Spielball für morgen aussieht.

12.34 Uhr: Ein witziges Twitter-Zitat für zwischendurch, bevor es in knapp eineinhalb Stunden los geht mit Brasilien gegen Costa Rica: Dieser Twitter-User fühlt sich durch ein Foto des vierten Offiziellen beim gestrigen Spiel Argentinien gegen Kroatien an den Drive-in-Schalter erinnert.

"Ich hätte gerne einen Big Mac, 6er Nuggets, einmal curly Fries und dazu ne große Cola, zum Mitnehmen."#ARGCRO #WM2018 pic.twitter.com/0XLZUuZQuU — MrPacoBanane (@Ioanis20) 21. Juni 2018

12.25 Uhr: Ein WM-Zitat zum Schmunzeln: Der australische Verbandschef Steven Lowy sagte zu Mark Van Bommel „Ich müsste dich jetzt eigentlich auf der Stelle entlassen.“

Van Bommel wird neuer Trainer bei der PSV Eindhoven. Lowy spielte mit der nicht ernst gemeinten Aussage auf den spanischen Coach Julen Lopetegui an, der kurz vor der Fußball-WM entlassen wurde, weil er einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben hatte.

+ Australiens Trainer Bert van Marwijk (l.) mit Assistent Mark van Bommel. © dpa / Dean Lewins

12.17 Uhr: Löw zur Seite stehen auf der PK wird übrigens Mario Gomez. Ein Fingerzeig für das Schweden-Spiel? Vor der Mexiko-Partie hatte sich Löw mit Julian Draxler auf dem Podium gezeigt - und ihn prompt von Beginn an gebracht.

12.13 Uhr: Um 16 Uhr hören wir den Bundestrainer nach der Pleite gegen Mexiko ein letztes Mal vor dem Schweden-Spiel. Einige DFB-Kicker beklagen, dass sie zu wenig Rückendeckung aus Deutschland spüren. Wie ist eure WM-Stimmung so?

12.05 Uhr: Sepp Maier und seine Weltmeister-Kollegen von 1974 gegen Mexiko - wie das wohl ausgegangen wäre?

11.45 Uhr: Stürmercoach Miroslav Klose erwartet von der Mannschaft eine Reaktion gegen Schweden: „Ich mag die ganzen Ausreden nicht: Rasen zu hoch, Schiri schlecht, Sonne zu tief. Auf dem Platz ist das Entscheidende. Ich bin immer vorgegangen. Aus wie vielen Löchern bin denn ich herausgekrabbelt!“

11.39 Uhr: Der Bundestrainer setzt auch nach schlechten Leistungen auf Mesut Özil. Warum eigentlich? Das erklärt nun einer, der es wissen muss: Hansi Flick war von 2006 bis 2014 Assistent von Jogi Löw und in alle Entscheidungen mit eingebunden. Sport1 stellte ihm die Frage, warum Özil scheinbar immer gesetzt sei. „Wenn er seine Leistung zu 100 Prozent abruft, kann er Spiele alleine entscheiden. Er ist technisch stark und kann durch sein gutes Auge für die Situation und seine enorme Passqualität jede Abwehr vor Probleme stellen“, so Flick.

Der Ex-DFB-Co kann natürlich auch Jogis Verhalten besser einschätzen als andere. Insofern ist es umso spannender, wie er den Bundestrainer nach der Niederlage gegen Mexiko wahrgenommen hat: „Er wirkt konzentriert und fokussiert. Man hat nach dem Mexiko-Spiel gemerkt, wie unzufrieden er mit der Leistung der Mannschaft war. Er möchte, dass seine Mannschaft präsent ist, aktiv und dominant Fußball spielt.“

11.32 Uhr: Der ehemalige Bayern-Spieler Patrick Andersson hat die deutsche Nationalmannschaft vor den Qualitäten von Schwedens Mittelfeldspieler Viktor Claesson gewarnt. Der 26-Jährige vom FK Krasnodar habe zum Auftakt gegen Südkorea ein gutes Spiel gezeigt. „Er kann auch Deutschland gefährlich werden“, sagte Andersson in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Münchner „Abendzeitung“. Enttäuscht äußerte sich Andersson dagegen über den anderen Flügelspieler der Schweden, Emil Forsberg von RB Leipzig. Den habe man beim 1:0 „lange Zeit gar nicht gesehen“, sagte Andersson. Deutschland und Schweden spielen am Samstagabend gegeneinander.

11.15 Uhr: Fußball-Experte Lothar Matthäus hat sich sich zur laufenden Fußball-WM geäußert. Dabei setzt der Weltmeister von 1990 vor allem auf Thomas Müller gegen Schweden.

10.58 Uhr: Das geht gar nicht! Eine TV-Reporterin der Deutschen Welle ist bei der Fußball-WM live vor laufender Kamera begrapscht worden. Doch der Täter stellte sich später.

10.56 Uhr: Der Druck auf der Nationalmannschaft vor dem wichtigen Spiel gegen Schweden ist enorm. Jetzt haben sich Hummels und Müller zu der Belastung geäußert und sich über den Spott aus der Heimat beklagt.

10.30 Uhr: Was steht neben den drei Partien Brasilien gegen Costa Rica, Nigeria gegen Island und Serbien gegen Schweiz heute noch an? Vor allem eines: Die Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Schweden am Samstag, wir erwarten Bundestrainer Joachim Löw um 16.00 Uhr im Medienzentrum in Sotschi. Was wird er verraten vor dem immens wichtigen Spiel, dass der Weltmeister eigentlich schon gewinnen muss, um nicht das vorzeitige Aus zu kassieren?

+ Haben noch nicht allzu viel zu lachen bei der WM: Neymar, Thiago Silva und Paulinho (v. l.) sind mit Brasilien gegen Costa Rica im Einsatz. © AFP / ADRIAN DENNIS

WM 2018: Das geschah am Donnerstag in Russland

In der Gruppe C hat Frankreich als erstes Team das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Der Weltmeister von 1998 besiegte Peru nach einem Treffer von Kylian Mbappé mit 1:0, für die Südamerikaner bedeutet die zweite Niederlage das Aus nach der Gruppenphase.

Australien hat derweil in der selben Gruppe dank eines von Kapitän Mile Jedinak verwandelten Handelfmeters die Minimalchance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt. Beim 1:1 gegen Dänemark, für das Christian Eriksen traf, erkämpften sich die „Socceroos“ ihren ersten Punkt bei der WM in Russland.

Bereits fix in der K.o.-Runde steht in der Gruppe D Kroatien. Die Osteuropäer gewannen ihr zweites WM-Spiel gegen Argentinien nach Toren von Ante Rebic, Luka Modric und Ivan Rakitic mit 3:0. Damit steht der zweimalige Weltmeister aus Südamerika vor dem Aus.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielstand, Stadien und Themenseite

