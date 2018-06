Unschöne Szenen im Stadion: Deutsche Fans legen sich nach WM-Aus mit Özil an

Nach dem WM-Aus der Deutschen soll es im Stadion von Kasan zu einer unschönen Szene gekommen sein. Offenbar attackierten Fans Mesut Özil verbal.

Kasan - Er war schon vor der WM zur Zielscheibe der Fans geworden - und auch nach dem WM-Aus musste sich Mesut Özil (29) von den deutschen Anhängern offenbar einiges anhören.

Wie ein Bild der Nachrichtenagentur Reuters zeigt, kam es nach der 0:2-Pleite gegen Südkorea beim Gang in die Kabine offenbar zu einem Disput zwischen dem 29-Jährigen und einigen Fans auf der Tribüne. Auf dem Foto zu sehen ist Özil, der mit augenscheinlich aufgebrachten Fans diskutiert, die wild gestikulieren und von Sicherheitsmitarbeitern zurückgehalten werden. Vor Özil steht Torwarttrainer Andreas Köpke, der ebenfalls erzürnt wirkt. Auf einem weiteren Bild, das bild.de veröffentlichte, ist zu sehen, wie DFB-Bodyguard Björn Borgmann mit einem sichtlich erregten Fans diskutiert.

Özil wirft Trikot auf die Tribüne, dann eskaliert die Situation

Aber was war geschehen? Wie das Boulevardblatt unter Berufung auf Augenzeugen schreibt, habe Özil nach der WM-Blamage sein Trikot auf die Tribüne geworfen. Auf dem Gang in die Kabine habe der Mittelfeldspieler plötzlich kehrt gemacht, wild in Richtung der Fans gestikuliert und mit ihnen diskutiert. Was genau dem DFB-Star von den Fans an den Kopf geworfen wurde, ist noch nicht bekannt - doch es scheint den 29-Jährigen getroffen zu haben.

In den letzten Monaten war Mesut Özil immer wieder in die Kritik geraten. Zunächst hatte er durch ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufregung gesorgt, dann musste er wegen seiner mangelnden Leistung bei der WM 2018 heftige Kritik einstecken - auch von ehemaligen DFB-Spielern. Unter anderem hatte Mario Basler Özil die „Körpersprache von einem toten Frosch“ vorgeworfen.

Alle Informationen rund um das DFB-Team nach dem WM-Aus finden Sie in unserem News-Ticker. Außerdem können Sie auf tz.de* den WM-Spielplan downloaden und ausdrucken. Wie die britische Presse das DFB-Team nach dem Debakel verhöhnte, lesen Sie hier.