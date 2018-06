WM-Eröffnungsfeier: Robbie Williams sorgt mit obszöner Geste für Aufregung

Robbie Williams zeigte den Mittelfinger in die Kamera.

Die WM in Russland ist gestartet - und einer sorgte schon vor Anpfiff für den ersten Wirbel: Robbie Williams. Der Sänger fiel bei der Eröffnungsfeier mit einer obszönen Geste auf.

Moskau - Was für einen Auftritt hat Robbie Williams da hingelegt am Donnerstagabend bei der Eröffnungsfeier der WM in Russland? Einen starken! Das Stadion grölte lauthals mit, als der Sänger seine größten Hits „Feel“ und „Angels“ (im Duett mit Operndiva Aida Garifullina) performte.

Bei seinem Auftritt zog der Frauenschwarm aber nicht nur durch seinen glitzernden roten Anzug im Leoparden-Muster die Blicke auf sich - sondern auch durch eine obszöne Geste. Denn während Robbie Williams seinen weiteren Song „Rock DJ“ sang, zeigte er - ganz der alte Rebell - mit schiefem Grinsen den Stinkefinger in die Kamera. Und das vielleicht gar einer Milliarde Zuschauern, denn die Eröffnungsfeier wurde weltweit übertragen.

WM 2018: Robbie Williams zeigt Mittelfinger - So reagiert das Netz

Die Zuschauer reagierten prompt. Auf Twitter kommentierten die User: „Hat der jetzt nicht ehrlich gemacht, oder?“ und „Image ist alles.“

Andere nutzten die Geste gleich als eigenes Statement:

Ich wenn Leute zu mir kommen und sagen #RUSKSA sei kein Spitzenspiel. #WM2018 pic.twitter.com/99lNnrVHHL — Der Feind #UliOut (@BrescherDE) 14. Juni 2018

Ein anderer stellte die berechtigte Frage: „Effe, bist du‘s?“ Stefan Effenberg hatte bei der WM 1994 bei seiner Auswechslung den deutschen Fans, die ihn mit abfälligen Kommentaren beschimpft hatten, den Mittelfinger gezeigt - danach wurde der „Tiger“ aus dem Kader geschmissen.

Und hier gibt‘s die Mittelfinger-Szene noch mal im Bewegtbild:

Bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wem galt der Mittelfinger? Das hat Robbie Williams noch nicht verraten. In den sozialen Netzwerken spekulierten User aber, der Brite könnte damit auf Kritik an seinem Auftritt geantwortet haben.

Alle Infos rund um die WM 2018 finden Sie in unserem Live-Ticker vom Donnerstag.

