WM 2018: Frankreich in Gruppe C - alle Infos

Vize-Europameister dabei

+ © picture alliance / Dmitri Lovets / Dmitri Lovetsky Bei der WM 2018 in Russland tritt Vize-Europameister Frankreich in Gruppe C an. © picture alliance / Dmitri Lovets / Dmitri Lovetsky

Bei der WM 2018 in Russland tritt Vize-Europameister Frankreich in Gruppe C an. Hier finden Sie alle Informationen zur Mannschaft.