WM 2018 in Russland: Gibt es ein Spiel um Platz drei?

Bei der WM 2018 in Russland geht es ins Halblfinale. Aber gibt es bei der Weltmeisterschaft wieder ein Spiel um Platz drei? Hier finden Sie die Antwort!

Sankt Petersburg - Das Spiel um Platz drei ist keines, das von den teilnehmenden Mannschaften gerne gespielt wird. Keiner der Favoriten auf den Titel einer Fußball-Weltmeisterschaft würde vor einem Turnier die Teilnahme an diesem Spiel unterschreiben. Denn: Spielt eine Nation im Spiel um Platz drei, bedeutet das, sie unterlag kurz zuvor im Halbfinale, hat somit die Hoffnung auf den Weltmeistertitel verpatzt.

Vor allem bei den Spielern erfreut sich das „kleine Finale“ (wie das Spiel um Platz drei beschönigend genannt wird) keiner großen Beliebtheit. Nicht umsonst sagte Arjen Robben nach der Niederlage beim WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien: „Nur der Titel zählt. Das Spiel um Platz drei kann mir gestohlen bleiben.“ Die Trainer lassen in diesem Kick der Verlierer häufig eine B-Elf spielen, um denjenigen, die zuvor kaum gespielt haben, noch WM-Einsatzminuten zu geben.

Ein absoluter Gegner des Spiels um Platz drei bei der WM ist der frühere Holland-Trainer Louis van Gaal. „Auf das Spiel auf Platz drei habe ich keine Lust“, schimpfte er bei der bislang letzten Weltmeisterschaft und betonte: „Dieses Spiel sollte gar nicht ausgetragen werden. Das sage ich seit zehn Jahren.“ Der Grund: Van Gaal findet es unfair, dass eine Mannschaft zwei Mal hintereinander verlieren kann: Zuerst im Halbfinale und dann - wenn es schief läuft - auch noch im Spiel um Platz drei. Für van Gaal eine unsportliche Angelegenheit. „Dass man damit ein Turnier, das so toll war, vielleicht als Loser beendet. Das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Es kann nur ein Finale geben, und in dem muss es darum gehen, Champion zu werden.“ Für ihn war das Spiel um Platz drei bei der vergangenen WM übrigens das letzte als Nationaltrainer.

Bei der WM 2018 muss die holländische Nationalmannschaft auch gar nicht befürchten, bei einem Spiel um Platz drei auflaufen zu müssen. Die Niederländer sind nämlich gar nicht qualifiziert.

Bei der EM längst abgeschafft: Gibt es bei der WM 2018 wieder ein Spiel um Platz drei?

Übrigens findet im Gegensatz zur Weltmeisterschaft bei Europameisterschaften schon seit 1980 kein Spiel um Platz drei mehr statt. Viele Spieler würden das wohl auch bei der WM begrüßen.

Bei der WM 2018 in Russland wird es jedoch auch wieder ein Spiel um Platz drei geben. Stattfinden wird es am 14. Juli 2018 um 16.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Sankt Petersburg.

Spiel um Platz 3: Deutschland ist Rekord-Dritter

Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits fünfmal am Spiel um Platz drei teilgenommen. Schon bei der ersten Austragung der Begegnung um WM-Bronze bei der WM 1934 in Italien hatte die deutsche Elf die vermeintliche Ehre. Mit 3:2 besiegten sie Österreich.

1930, bei der ersten Fußball WM überhaupt, gab es ein Spiel um Platz drei übrigens noch nicht. Und auch bei der WM 1950 wurde solch ein Spiel nicht ausgetragen. Bei der WM in Brasilien wurde der Weltmeister über eine Finalrunde ermittelt. In einer Vierergruppe spielten damals Uruguay, Brasilien, Schweden und Spanien den Titel aus, gewonnen hat Uruguay vor Gastgeber Brasilien, Dritter wurden die Schweden.

Zum zweiten Mal im Duell um den dritten Rang hat Deutschland 1958 gespielt. Damals unterlag die Mannschaft gegen Frankreich mit 6:3. Zwölf Jahre später, bei der WM 1970 in Mexiko verloren die Deutschen erneut im Halbfinale, wurden aber immerhin noch Dritter vor Uruguay. An die vergangenen zwei Auftritte im Spiel um WM-Bronze können sich dann wohl auch die jüngeren Fans der Nationalmannschaft erinnern: Beim Heimturnier 2006 scheiterte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann im Halbfinale an Italien, kurz darauf musste Portugal dran glauben (3:1). 2010 in Südafrika unterlag Joachim Löws Team Spanien, das Spiel um Platz drei endete mit 3:2 für Deutschland. Damit ist die deutsche Nationalmannschaft die Nation, die am häufigsten WM-Dritter wurde.

+ Bastian Schweinsteiger (links) und Lukas Podolski freuen sich über den Sieg im Spiel um Platz drei bei der WM 2010. © picture alliance / dpa

Welche Nation wurde am häufigsten Dritter der WM

Nation Turnier Dritte Plätze Deutschland 1934, 1970, 2006, 2010 4 Brasilien 1938, 1978 2 Frankreich 1968, 1986 2 Polen 1974, 1982 2 Italien 1990 1 Schweden 1994 1 Niederlande 2014 1 Österreich 1954 1 Portugal 1966 1 Chile 1962 1 Kroatien 1998 1 Türkei 2002 1

Wissenswertes zum Spiel um Platz drei

Deutschland ist damit die erste Nationalmannschaft, die zwei Mal hintereinander den dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft erreichte (2006 und 2010). Außer der Begegnung Deutschland Uruguay (1970 und 2010) war bisher jedes Spiel um Platz drei einmalig. Und: Bei jedem Spiel um WM-Bronze trat mindestens eine europäische Mannschaft an.

Das schnellste Tor der WM-Geschichte wurde in einem Spiel um Platz drei erzielt. Torschütze war der Türke Hakan Sükür 2002 beim Sieg gegen Gastgeber Südkorea. Bereits nach elf Sekunden klingelte es im Tor der Asiaten. Und noch nie wurde ein Spiel um Platz drei durch ein Elfmeterschießen entschieden, spätestens in der Verlängerung konnte ein Sieger ermittelt werden.

Die bisherigen Spiele um Platz drei bei Weltmeisterschaften

Endrunde Gastgeber Begegnung Ergebnis WM 1934 Italien Deutschland - Österreich 3:2 WM 1938 Frankreich Brasilien - Schweden 4:2 WM 1954 Schweiz Österreich - Uruguay 3:1 WM 1958 Schweden Frankreich - Deutschland 6:3 WM 1962 Chile Chile - Jugoslawien 1:0 WM 1966 England Portugal - UdSSR 2:1 WM 1970 Mexiko Deutschland - Uruguay 1:0 WM 1974 Deutschland Brasilien - Polen 0:1 WM 1978 Argentinien Brasilien - Italien 2:1 WM 1982 Spanien Polen - Frankreich 3:2 WM 1986 Mexiko Frankreich - Belgien 4:2 WM 1990 Italien Italien - England 2:1 WM 1994 USA Schweden - Bulgarien 4:0 WM 1998 Frankreich Niederlande - Kroatien 1:2 WM 2002 Japan/Südkorea Südkorea - Türkei 2:3 WM 2006 Deutschland Deutschland - Portugal 3:1 WM 2010 Südafrika Uruguay - Deutschland 2:3 WM 2014 Brasilien Brasilien - Niederlande 0:3

