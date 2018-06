WM 2018 im Live-Ticker: Darum spielt Deutschland heute in grün - Klorakel gibt Prognose ab

Achtelfinale oder historisches Aus? Deutschland hat gegen Südkorea ein echtes Finale bei der Fußball-WM 2018. Doch das ist nicht die einzige Entscheidung des Tages - der Live-Ticker.

13.54 Uhr: Christoph Kramer hat als Experte beim ZDF viele herzen im Sturm erobert. Heute ist allerdings sein letzter Arbeitstag bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. Der Grund dafür ist aber ganz logisch - schließlich ist Weltmeister Kramer ein besonderer Experte.

13.42 Uhr: Bei der WM ist Leon Goretzka bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Bei seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, soll das in der neuen Saison anders werden. Eine Kampfansage hat Goretzka auf jeden Fall schon einmal rausgehauen.

13.28 Uhr: Ein großes Thema bei der WM in Russland sind Handspiele. Trotz Videobeweis konnte dieses Problem bisher nicht gelöst werden.

Die Regel ist einerseits klar, aber dann auch wieder doch nicht. So gab es für vergleichbare Handspiele schon Elfmeter und gar nichts. Eine Lösung für dieses Problem scheint allerdings nicht in Sicht zu sein.

13.12 Uhr: Ein tragischer Zwischenfall nach der Partie zwischen Ägypten und Saudi-Arabien hat die Fußball-Welt geschockt. Der ägyptische TV-Experte und Ex-Profi Abdel Rahim Mohamed, der die Partie analysieren sollte, fühlte sich nicht gut und starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Er soll schon zuvor über stechende Schmerzen in der Brust geklagt haben. Verschiedene Medien berichten von einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt als Todesursache.

12.57 Uhr: Bisher trat die DFB-Elf gegen Mexiko und Schweden in weiß an. Heute kommen gegen Südkorea erstmals die grünen Trikots zum Einsatz.

Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung - und hat uns schön öfter Glück gebracht. 1954 im Halbfinale gegen Österreich (6:1), beim 3:1 gegen England bei der EM 1972 und beim Elfmeterschießen im legendären Halbfinale bei der WM 1990 gegen England - immer trug Deutschland grün, gewann und holte am Ende den Titel! Wenn das kein gutes Omen ist.

Der eigentliche Grund für die grünen Jerseys ist aber ein anderer: Südkorea wird wohl in weißen Dressen auflaufen. Da die Asiaten auf dem Papier Heimrecht genießen, muss Deutschland ausweichen.

12.29 Uhr: Hund, Katze, Oktopus, Schwein oder Robbe - es gibt beinahe kein Tier, das noch nicht Orakel gespielt hat bei dieser WM. Radio Fritz hat sich jetzt eine andere Art des Orakels einfallen lassen, die es so wohl noch nicht oft gab. Witzige Idee!

Auch Elli, unser KaTZorakel, hat Deutschland gegen Südkorea getippt. Gegen Schweden lag unsere Lieblingskatze wieder richtig - hat sie auch gegen Südkorea den richtigen Riecher?

12.05 Uhr: DEN Job der WM 2018 hatten gestern definitiv zwei Männer, die in der Loge von Diego Maradona saßen. Sie mussten den Weltmeister von 1986 beschützen - aber nicht etwa vor aufdringlichen Fans. Kein Witz: Die beiden Männer mussten Maradona festhalten!

11.41 Uhr: Prominente Unterstützung erhält die deutsche Nationalmannschaft vor dem Südkorea-Spiel. Sophia Thomalla zeigt dem heutigen Gegner schonmal, wie sie nach dem Spiel zurück nach Hause kommen.

11.30 Uhr: Willkommen zum WM-Ticker vom Mittwoch. Den Ticker vom Dienstag finden sie hier.

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Dienstag los?

Am Dienstag standen bei der Fußball-WM die nächsten Ticket-Vergaben für das Achtelfinale an. Zunächst fanden am Nachmittag die letzten Spiele der Gruppe C an. Frankreich hatte sich bereits mit zwei Siegen für die nächste Runde qualifiziert, Peru war hingegen schon raus. Um das zweite Achtelfinal-Ticket stritten sich im Fernduell somit Australien und Dänemark.

Die Socceroos aus Down Under hatten die vermeintlich leichtere Aufgabe gegen Peru, doch die Südamerikaner wollten sich mit einem Sieg von der Fußball-WM verabschieden - und schafften das auch. Durch die Treffer von Andre Carrillo (18.) und Paolo Guerrero (50.) gewann La Blanquirroja insgesamt absolut verdient mit 2:0 und schoss sich selbst nicht nur zum ersten WM-Erfolg seit 1978, sondern auch Australien nach Hause. Zwischen Frankreich und Dänemark entwickelte sich das wohl unattraktivste Spiel dieser Fußball-WM. Kein Wunder, das torlose Remis reichte Frankreich zum Gruppensieg und Dänemark für die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Einen richtigen Krimi erlebten die Fans dann aber am Abend beim Finale der Gruppe D, in der nur Kroatien schon sicher für die Runde der letzten acht Teams sicher qualifiziert war. Mehrere Male wurde das Klassement der Tabelle durcheinandergewirbelt. Am Ende aber durften doch noch die Argentinier jubeln, die erst spät mit 2:1 gegen Nigeria siegten und somit ins Achtelfinale einzogen. Ein wenig Schützenhilfe gab es zusätzlich von Kroatiens B-Elf, die Island aus der WM schoss.

+ So sieht Erleichterung und pure Freude aus: Argentinien bejubelt den Siegtreffer am Dienstagabend. © dpa / Cezaro De Luca

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

