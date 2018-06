WM 2018 im Live-Ticker: Verabschieden sich heute Lionel Messi und Christian Eriksen?

Heute stehen wieder heikle Entscheidungen an. Verabschieden sich womöglich Stars wie Christian Eriksen oder Lionel Messi frühzeitig? Die WM 2018 im Live-Ticker.

Am heutigen Dienstag (26. Juni 2018) steht das dritte Spiel für die Teams der Gruppen C und D an. Australien trifft auf Peru und Dänemark auf Frankreich (16 Uhr). Nigeria muss um 20 Uhr gegen Argentinien und Lionel Messi ran. Island spielt gleichzeitig gegen Kroatien. Den Ticker vom Montag finden Sie hier.

Die Gruppe A und B hatten gestern ihren letzten Spieltag. Uruguay konnte sich gegen Russland behaupten. Die beiden Nationen stehen im Achtelfinale.

In der Gruppe B sind es Spanien (2:2 gegen Marokko) und Portugal (1:1 gegen Iran), die sich auf die K.o.-Runde freuen dürfen.

12.05 Uhr: Der provozierende Jubel in Richtung schwedische Bank hat für die beiden deutschen Funktionäre Uli Voigt und Georg Behlau Konsequenzen. Der DFB gibt eine Stellungnahme zum Thema ab.

12.02 Uhr: Eine Anti-Fußball-Koalition aus FDP, AfD und Linken hat verhindert, dass die Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft am Mittwoch (13.30 Uhr) während des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft in Kasan gegen Südkorea unterbrochen wird. Gegen einen entsprechenden Vorschlag der Regierungskoalition aus SPD und Grünen, unterstützt von der CDU, legten die drei Oppositionsparteien im Ältestenrat des Landesparlamentes ihr Veto ein.

"Wegen eines Gruppenspiels die Bürgerschaftssitzung zu unterbrechen, kam für uns nie infrage", sagte dazu Daniel Oertzel, sportpolitischer Sprecher der FDP. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf hingegen bedauerte die Widerstände: "Die Arbeit wäre ja nicht liegen geblieben. Wir hätten ja hinterher einfach weiter getagt, notfalls auch länger."

Weitere Terminüberschneidungen wird es nicht geben. Die Bürgerschaft trifft sich erst im August nach den Parlamentsferien wieder zu ihrer nächsten Sitzung.

11.51 Uhr: Mit ein paar Tagen Abstand hat der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson Zuversicht aus der bitteren Niederlage gegen Deutschland gezogen. „Wir waren in der Lage, gegen den amtierenden Champion bis auf die letzten zehn Sekunden mitzuhalten. Das hat uns stärker und zuversichtlicher gemacht. Unsere Mentalität ist sehr gut. Wir haben ein gutes Gefühl“, sagte Andersson am Dienstag bei der Pressekonferenz in Jekaterinburg vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Mexiko. Mit einem Sieg könnten die Skandinavier den Achtelfinal-Einzug schaffen.

11.45 Uhr: Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Mexiko hat der für die WM nicht berücksichtigte Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic gegen die schwedische Nationalmannschaft gestichelt. Die Spiele zu sehen, sei „anders“ gewesen, „weil ich das Gefühl hatte, dass ich es viel besser kann als sie. Und das fühle ich immer noch“, sagte der Stürmer in seiner Funktion als ESPN-Experte.

„Aber es kommt eine Zeit, wo du sagst: „Lass sie machen und lass sie es genießen.“ Denn wo ich herkam, war ich nicht willkommen. Ich bin durch all diese Dinge gegangen und wurde Kapitän dieses Teams. Größer als das geht es nicht“, ergänzte der 36-Jährige, der inzwischen in den USA für Los Angeles Galaxy spielt.

Ibrahimovic war 2016 nach der EM zurückgetreten, hatte aber vor der WM sein Interesse signalisiert, wieder für Schweden zu spielen. Nationaltrainer Janne Andersson hatte dem aber eine Absage erteilt. Ibrahimovic sieht sich immer noch in Top-Verfassung: „Ich bin wie ein Wein. Je älter, desto besser. Das Alter ist nur eine Zahl.“

11.40 Uhr: Abwehrspieler Hyun-Soo Jang vom letzten deutschen WM-Vorrundengegner Südkorea muss sich in der Heimat heftigen Mobbings der Fans erwehren. Auf der Seite des Präsidialamtes sind mehr als 300 Petitionen gegen den Außenverteidiger eingegangen. Sie tragen Namen wie „Vertreibt Jang und seine Familie aus Korea“. Die Zeitung „JoongAng Ilbo“ sieht in der Aktion eine regelrechte „Hexenjagd“.

Jang hatte beim 1:2 im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko mit einem Handspiel den Elfmeter zum 0:1 verursacht. Nach Informationen von „JoongAng Ilbo“ haben nach zahlreichen Zwischenfällen in den sozialen Medien seit WM-Beginn bereits mehrere Spieler und deren Familienmitglieder ihre Accounts gelöscht.

+ Hyun-Soo Jang (knieend) wird in seiner Heimat stark angefeindet. © AFP / KHALED DESOUKI

Ein Sprecher des Verbandes KFA nannte die Reaktionen auf Jangs Leistung „zu hart“ und stellte klar, dass der Verband ihm den Rücken stärke: „Wir haben nicht vor, Jang aus dem Team zu nehmen. Jang ist der beste Verteidiger, den Korea hat.“ Ob der 26-Jährige vom FC Tokio am Mittwoch (16.00 Uhr/ARD) gegen Deutschland spiele, wisse er aber nicht. Das sei Entscheidung des Trainers.

Ein Sprecher des Präsidialamtes sagte der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nur ein Ausdruck des Ärgers. Jeder kann sich frei auf der Website des Präsidialamts äußern. Das hat seine guten und seine schlechten Seiten.“

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Montag los?

Der gestrige Montag war der erste Tag während des Turniers in Russland, an dem jeweils zwei Spiele gleichzeitig stattfanden. Der dritte Spieltag wurde durch die Paarungen in Gruppe A zwischen Gastgeber Russland und Uruguay sowie Saudi-Arabien und Ägypten eingeleitet. Russland bekam im ersten Spiel gegen einen besseren Gegner die Grenzen aufgezeigt, allerdings schonte die Sbornaja auch mehrere Stammspieler und spielte einen Großteil des Spiels in Unterzahl. Suarez, Cavani und ein Eigentor des Russen Cheryshev besorgten für den für Russland ernüchternden Entstand.

Im anderen Spiel der Gruppe A besiegte Saudi-Arabien Ägypten. Der Führungstreffer von Mohamed Salah reichte Ägypten nicht, um sich mit einem Punkt aus dem Turnier zu verabschieden.

In der Gruppe B war am Abend noch einmal Hochspannung angesagt, weil sich die beiden Favoriten von der iberischen Halbinsel Portugal und Spanien gegen mutig aufspielende Außenseiter schwer taten. Marokko trotzte den Spaniern ein 2:2 unentschieden ab und sorgte so für einen versöhnlichen Abschied aus dem Turnier. Lange Zeit sah es sogar nach einem Sieg der Marokkaner aus, doch Aspas besorgte mit einem tollen Hackentreffer noch den Ausgleich. Als Gruppenerster spielt Spanien im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland.

Portugal trennte sich mit einem 1:1 vom Iran und landete somit nur auf dem zweiten Rang der Gruppe B und bekommt es daher im Achtelfinale mit Uruguay zu tun. Cristiano Ronaldo verschoss einen Elfmeter und machte es für Portugal so noch einmal richtig spannend, schließlich hätte dem Iran ein weiteres Tor zum Weiterkommen gereicht.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

