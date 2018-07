WM 2018 im Live-Ticker: Türkischer Ex-Profi wettert gegen Bierhoff - Schamanen beten für Russland

Wer trifft im Halbfinale aufeinander? Am Samstag sind England, Schweden, Russland und Kroatien im Einsatz, um die zwei verbleibenden Plätze auszuspielen. Alle News im Live-Ticker.

14.30 Uhr: In Russland lässt man nichts unversucht: Schamanen in Sibirien haben kurz vor dem Viertelfinalspiel gegen Kroatien die Geister um einen Sieg der russischen Fußball-Nationalmannschaft gebeten. „Unsere Schamanen sind natürlich auch große Fans“, sagte eine Vertreterin der Schamanen-Vereinigung Tengeri in Ulan-Ude nahe der Mongolei am Samstag.

Einzelne Kollegen hätten Rituale abgehalten, um die Geister zugunsten der Sbornaja zu beeinflussen, sagte sie der Agentur Tass. Die Schamanen hätten dies vor jedem WM-Spiel der Russen getan. „Es hat bislang Wirkung gezeigt - wir freuen uns über die Leistung der Spieler.“

14.28 Uhr:

Der ehemalige türkische Fußball-Nationalspieler Erdal Keser (57) hat den deutschen Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff für dessen Aussagen in Richtung von Weltmeister Mesut Özil gescholten. "Ich finde das erbärmlich", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi bei Sport1, "man kann einen Spieler im Nachhinein nicht dem Volk so zum Fraß vorwerfen. Das hört sich schlimm an. Aber was Bierhoff getan hat, war einfach unter der Gürtellinie. Seit Jahren propagiert der DFB Integration, aber das passt so gar nicht zum Thema."

Er vermisse von beiden Seiten eine Erklärung, "dass man hundertprozentig zueinander steht. Alle sollen sich erklären. Das wird doch sonst auch bei jeder Gelegenheit gemacht. Warum jetzt nicht?", so Keser.

13.48 Uhr:

Frankreichs Fußball-Nationalspieler Raphaël Varane sieht die Équipe Tricolore nicht als Top-Anwärter auf den Weltmeistertitel in Russland. „Ich denke, es gibt keinen Favoriten“, sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler am Samstag bei einer Pressekonferenz im WM-Camp in Istra.

Die Partie am kommenden Dienstag im Halbfinale in St. Petersburg gegen den Nachbarn Belgien sei schwer, betonte Varane, der in Lille und damit unweit der Grenze geboren ist. Er habe auch eine emotionale Beziehung zu Belgien, sagte Varane, als kleiner Junge habe er dort an Fußball-Turnieren teilgenommen.

13.42 Uhr:

Uruguays Keeper Fernando Muslera hat sich nach seinem Patzer beim 0:2 im WM-Viertelfinale gegen Frankreich bei seinen Teamkollegen entschuldigt. „Wir haben eine großartige WM gespielt und alles gegeben. Leider habe ich am Ende einen Fehler gemacht. Wir gehen erhobenen Hauptes“, sagte der 32-Jährige nach der Niederlage am Freitag. Er hatte

den Schuss von Antoine Griezmann zum 0:2 durch die Finger rutschen lassen

.

„Ich habe einen Fehler gemacht, wegen dem wir ausgeschieden sind. Aber wir müssen weitermachen“, sagte Muslera. Trotz allem überwiege bei ihm der Stolz die Enttäuschung. „Ich habe von meinen Teamkollegen, meiner Familie und vielen Freunden Unterstützung bekommen. Das ist Teil des Fußballs“, ergänzte der Torhüter.

Kapitän Diego Godín tröstete Muslera direkt nach dem Schlusspfiff. „Ich habe mit ihm gesprochen, natürlich ist er traurig. Es ist immer schade, auszuscheiden und die WM mit einem schlechten Gefühl zu beenden, vor allem für ihn persönlich“, sagte der Verteidiger. „Ich habe ihm schon gesagt, dass er uns in vielen anderen Spielen gerettet hat. Fernando hat Persönlichkeit, er wird das hinter sich lassen.“ Ein Spieler der Urus hatte sogar noch während des Spiels Tränen über das Viertelfinal-Aus vergossen.

12.41 Uhr: Da schau her! Promi-Portal entdeckt Boateng weit weg von München im Nachtleben - und fragt ihn, ob er weitermacht.

11.59 Uhr: Nach dem Halbfinal-Einzug Belgiens bei der Fußball-WM in Russland bietet die Fluglinie Brussels Airlines einen Sonderflug zum Spielort St. Petersburg an. Es gebe 608 Plätze für Fans mit Ticket für das Spiel, kündigte eine Sprecherin der Airline der Nachrichtenagentur Belga zufolge am Samstag an. „In Anbetracht des Enthusiasmus der Fans tun wir unser Möglichstes, um ihnen Plätze anzubieten“, sagte die Sprecherin. Belgien war durch einen 2:1-Sieg gegen Brasilien erstmals seit 1986 ins WM-Halbfinale eingezogen.

Am Dienstag (20.00 Uhr MESZ) kämpft die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez in St. Petersburg gegen Nachbar Frankreich um den erstmaligen Einzug in ein WM-Endspiel. Viele Fans hatten Tickets für das Viertelfinale am Freitag in Kasan, bekamen aber keinen Flug mehr, wie Belga berichtete. Zwei Charter-Flüge von Brussels Airlines seien innerhalb einer Stunde ausverkauft gewesen. Offiziellen Angaben zufolge waren etwa 5000 belgische Fans in Kasan. Gegner Brasilien wurde im Stadion von rund 20 000 Anhängern unterstützt.

11.50 Uhr: Marco van Basten, Leitender FIFA-Beauftragter für Technische Entwicklung, hat sich für eine weitere Wechselmöglichkeit in der Verlängerung ausgesprochen. „Je mehr fitte Spieler in der Verlängerung auf dem Platz stehen, desto interessanter wird das Spiel“, sagte van Basten der niederländischen Tageszeitung „AD“ (Samstag). „Ich sage deshalb: Vielleicht musst du in der Verlängerung sogar zwei Mal wechseln können“, sagte der Europameister von 1988.

In Russland dürfen die Trainer erstmals bei einer Fußball-WM einen vierten Wechsel vornehmen, sollte das Spiel nach 90 Minuten noch nicht entschieden sein. „Oft werden Spieler müder und verletzen sich. Genau deshalb agieren viele Teams in der Verlängerung vorsichtiger, spielen auf Zeit und setzen auf das Elfmeterschießen“, sagte van Basten, der seit September 2016 für den Weltverband arbeitet und mithelfen soll, den Fußball attraktiver zu machen.

„Wir werden sehen, was passiert“, sagte der 53-Jährige. Van Basten kann in seiner Funktion zwar Dinge vorschlagen. Wenn es darum geht, Regeln zu ändern, ist aber das International Football Association Board (IFAB) zuständig.

11.43 Uhr: Für Brasilien platzt wieder der Traum vom "Hexa", dem sechsten WM-Titel. Und Neymar verabschiedet sich als dritter Superstar nach Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vorzeitig. Er muss sich nun deutliche Kritik gefallen lassen.

11.17 Uhr: Kroatische Fußballfans, die zur Unterstützung ihres WM-Teams eine Performance mit Fackeln inszenieren wollten, haben die weltweit bekannte Liebesinsel in Brand gesetzt. Das Feuer auf der südlich von Zadar in der Adria gelegenen Insel, die aus der Luft wie ein Herz aussieht, sei am Freitagabend ausgebrochen, berichteten die Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Rund 100 Menschen mussten evakuiert werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, teilte die Polizei mit.

Laut Total Croatia News sei das Ganze sehr dilettantisch abgelaufen. Offenbar gab es einen Facebook-Aufruf - und jemand habe es für eine gute Idee gehalten, dass 100 Leute mit Fackeln direkt in der Waldbrand-Saison auf einer Insel zusammenkommen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Verantwortlichen für das Feuer seien bekannt. Ihnen drohten zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Gefängnis. Im Sommer kommt es an der Adriaküste Kroatiens regelmäßig zu verheerenden Bränden.

WM 2018: Favoritensterben - Ja oder Nein?

Was war das für eine Weltmeisterschaft bisher? Destruktive Spielweisen wurden belohnt, Favoriten sind gescheitert, und der Videobeweis wird in die Geschichte eingehen. Doch war wirklich alles schlecht? Wenn man den Video-Schiedsrichter von der WM mit dem aus der Bundesliga vergleicht, war das bisher ein deutlicher Fortschritt. Doch was ist mit den anderen Punkten? Deutschland musste in der Vorrunde gehen, Argentinien, Portugal und Spanien im Achtelfinale. Ist es das große Favoritensterben, von dem jeder spricht?

Das sollte relativiert werden. Natürlich hat das DFB-Team die Mission Titelverteidigung klar verfehlt, und ihr Ausscheiden gilt als Blamage, doch bei Portugal und Argentinien sollte das Abschneiden in Einzelschicksalen betrachtet werden. Die Argentinier spielten wahrlich keine tolle Vorrunde, doch waren im entscheidenden dritten Gruppenspiel da und holten gegen Nigeria drei Punkte. Dass es im Achtelfinale dann gegen Frankreich geht, war eine Mischung aus Pech und Eigenverschulden. Aber egal, ob Argentinien oder Frankreich die Segel hätten streichen müssen, es wäre für den jeweiligen Verlierer ein schlechte Weltmeisterschaft gewesen.

Die Portugiesen wurde in einer Gruppe mit Spanien Zweiter. Ein Ergebnis, das für Ronaldo und Co. durchaus als akzeptabel gewertet werden kann. Dass mit Uruguay dann ein Gegner im Achtelfinale wartet, der weiß wie man eine Endrunde angeht, war nicht dank-, aber machbar. Ronaldo und seine Landsleute mussten dennoch die Heimreise antreten - kein Debakel, aber unter den Erwartungen geblieben.

Da war vielleicht das Ende von Spanien am überraschendsten. Das Achtelfinale gegen Russland könnte man getrost als Abbild der WM nehmen. Der Gastgeber mauerte, die Spanier verzweifelten.

Bitter auch das Aus der Selecao - doch die Brasilianer sind gegen Belgier ausgeschieden, die das große Versprechen nun endlich einhalten und vor allem in der ersten Hälfte bärenstark auftraten.

Wenn man jedoch auf die möglichen Halbfinal-Partien blickt, könnten sie immer noch mit großen Teams gefüllt sein. Spannend wird es. Ob es gut wird, ist die Frage.

