WM 2018 im Live-Ticker: Erstes Halbfinale steht an - Kroatiens Vida droht erneut Ärger

Die Halbfinals der WM 2018 stehen an. Den Anfang machen Frankreich und Belgien. Wer greift nach dem WM-Pott? Im Live-Ticker bekommen Sie alle Infos zu der Partie.

Zwei Tage Ruhepause waren genug - am Dienstag rollt endlich wieder der Ball! Frankreich und Belgien kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins WM-Endspiel. Anstoß ist in St. Petersburg um 20 Uhr.

Brisant: Frankreich-Legende Thierry Henry sitzt als einer der Co-Trainer auf der belgischen Bank.

Am Mittwoch treffen dann im zweiten Halbfinale England und Kroatien im Luschniki-Stadion aufeinander. Anpfiff ist dort ebenfalls um 20 Uhr.

In Deutschland wartet man derweil auf ein Zeichen von Mesut Özil, der von DFB-Boss Grindel dazu aufgefordert wurde, sich zum „Erdogate“ zu äußern.

Alle WM-News vom Montag (9. Juli) gibt es in diesem Ticker.

15.35 Uhr: Thierry Henry, 40, wurde in seiner Karriere unter anderem Welt- und Europameister mit Frankreich. Keiner schoss mehr Tore für die Équipe Tricolore. Doch im WM-Halbfinale kann er seinem Land nicht die Daumen drücken.

15.06 Uhr: Mal etwas Skurriles zur WM: Ein zwölfjähriger Junge, der Frankreichs Staatschef einst mit Fragen zu dessen Auto zum Lachen gebracht hat, darf Emmanuel Macron zum Fußball-WM-Halbfinale nach Sankt Petersburg begleiten. Der Junge namens Yannel sei Teil der Präsidenten-Delegation, bestätigte der Élysée-Palast am Dienstag. Frankreich trifft am Abend auf Belgien.

Yannel hatte Macron im vergangenen Sommer mit Fragen zu dessen Auto bestürmt, wie auf einem Twitter-Video auf Macrons Account zu sehen ist. Unter anderem wollte der Junge wissen, ob der Präsidenten-Wagen ein „Transformer“ sei - also ein Roboter, der sich wie in der gleichnamigen Superhelden-Saga in ein Auto verwandeln kann.

14.29 Uhr: Dem kroatischen Verteidiger Domagoj Vida droht bei der Fußball-WM in Russland neuer Ärger wegen weiterer Aussagen mit Bezug auf die Ukraine. Der Fußball-Weltverband überprüft ein weiteres Video, wie die FIFA am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Darin ist Vida zu sehen, wie er unter anderem „Ehre für die Ukraine!“ und „Belgrad brennt“ in die Kamera sagt. Mit letzterem bezieht sich Vida womöglich auf ein Lokal in Kiew, er kündigt an sein Geld dort auszugeben.

Neben ihm sitzt der frühere Bundesligaprofi und heutige Betreuer Ivica Olic. Gemeinsam singen sie „Die Kneipe ist mein Schicksal“ - ein bekanntes Lied noch zu Zeiten Jugoslawiens. Der Ausdruck „Belgrad brennt“ besitzt angesichts der serbischen Hauptstadt aber auch eine Doppeldeutigkeit vor dem Hintergrund der politischen Rivalität beider Länder.

13.04 Uhr: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht bei Englands aktueller Fußball-Nationalmannschaft gewisse Parallelen zu seinem deutschen Team beim Sommermärchen 2006. "Ich sehe definitiv Ähnlichkeiten, auch in der Verbindung, die sie zur Öffentlichkeit hergestellt haben", schrieb der 53-Jährige in einer Kolumne für die BBC über den WM-Halbfinalisten, der am Mittwoch gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel kämpft.

Die Leistungen der Three Lions in Russland könnten nach Klinsmanns Ansicht ebenso wie jene damals in Deutschland eine neue Ära begründen. "Es kommt eine Welle junger, englischer Spieler, die U17 ist Europameister, die U20 hat letztes Jahr die WM gewonnen. Das System steht, um immer mehr Spieler durch die Pipeline zu bringen", urteilte Klinsmann.

Thailändische Jugendliche kommen nicht zum WM-Finale

12.39 Uhr: Er kennt Mesut Özil als Spieler mit am besten: Arsene Wenger. Die Trainer-Legende vom FC Arsenal hat lange mit dem Mittelfeldspieler zusammengearbeitet. Nun hat er sich in einem Interview über seinen ehemaligen Schützling geäußert. Wenger kritisiert Özils Leistung bei der WM und könnte sich vorstellen, dass die Erdogan-Affäre eine Rolle spielt.

12.29 Uhr: Im zweiten Halbfinale, das morgen stattfindet, spielen Kroatien und England gegeneinander. Ein Verteidiger der Kroaten ist bekanntlich Dejan Lovren. Was viele vielleicht nicht wissen: Seine Fußballkarriere begann in München. Dort spielte der Defensivmann bis zur D-Jugend beim BSC Sendling. Die komplette Geschichte dazu finden Sie bei merkur.de*.

12.08 Uhr: Die Zukunft von Fernando Torres war lange Zeit unklar. Nun hat der spanische Stürmer einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und das trotz Angeboten aus Frankreich oder Deutschland. Wohin der Weltmeister von 2010 wechselt, erfahren Sie hier.

11:32 Uhr: Die geretteten Kinder der mehr als zwei Wochen in einer Höhle in Thailand gefangenen Jugend-Fußballmannschaft werden wie erwartet nicht zum Finale der Fußball-WM nach Russland fliegen. Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die Kinder aus Thailand am vergangenen Freitag offiziell eingeladen.

"Sie können nicht zum Finale am 15. Juli nach Moskau fliegen, sie müssen noch eine Weile hier bleiben", sagte ein Verantwortlicher des thailändischen Gesundheitsministeriums am Montag auf einer Pressekonferenz in Chiang Rai. Zu diesem Zeitpunkt lief die Rettungsaktion der restlichen vier Kinder und ihres Trainers. "Wahrscheinlich werden sie das Spiel vor dem Fernseher verfolgen", sagte Thongchai Lertwilairatanapong weiter.

WM 2018 im Live-Ticker: Das passierte am Montag

Das beherrschende Thema in Fußball-Deutschland war und ist immer noch Mesut Özil. Vom Star des FC Arsenal wird seit Tagen eine Stellungnahme zum „Erdogate“ gefordert. Aktuell befindet sich der 29-Jährige noch im Urlaub.

Unterdessen wurden die Schiedsrichter für die beiden Halbfinals bekannt gegeben. Ein Uruguayer, Andres Cunha, pfeift heute Abend - der Türke Cüneyt Cakir die Partie der Engländer gegen Kroatien. Des Weiteren steht nun auch fest, wer das WM-Finale im ZDF kommentiert. Wie schon 2002 und 2006 macht das Béla Réthy.

Ansonsten gab‘s die obligatorischen PKs vor den Halbfinals. Die besten Aussagen aus den jeweiligen Lagern können Sie hier nachlesen.

