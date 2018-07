WM 2018 im Live-Ticker: Grindel fordert Özil auf - Vida sorgt für Wirbel mit Ukraine-Aussage

Nach den beiden Halbfinal-Tagen steht am heutigen Sonntag ein weiterer Ruhetag bei der WM 2018 an. Noch vier Teams machen sich Hoffnungen auf Nachfolge Deutschlands. Der Live-Ticker zur WM!

Am Samstag wurden zwei Viertelfinals ausgetragen. Dabei setzte sich England gegen Schweden durch und Kroatien bezwang Russland im Elfmeterschießen.

Besonderes schmerzhaft war das Aus von Schweden für Zlatan Ibrahimovic, der nun seine Wettschulden einlösen muss.

Neues in der Personalie Mesut Özil: Sein Vater hat sich zu Wort gemeldet, ledert gegen Bierhoff und den DFB und rät seinem Sohn zum Rücktritt.

Es bahnt sich immer mehr an, dass schon 2022 in Katar erstmals eine WM mit 48 Teams gespielt wird. Der Ausrichter zeigt sich zumindest offen.

Sollten Sie den gestrigen Samstag noch einmal Revue passieren lassen wollen, finden Sie hier den entsprechenden Ticker.

14.54 Uhr: Der kroatische Abwehrspieler Domagoj Vida hat nach dem Viertelfinalsieg bei der Fußball-WM gegen Russland mit Äußerungen über die Ukraine für Wirbel gesorgt. In einem Video jubelte der 29-jährige Torschütze kurz nach dem Spiel in der Nacht auf Sonntag: „Ehre für die Ukraine!“ Sein Kollege Ognjen Vukojevic ergänzte: „Das ist ein Sieg für Dynamo und für die Ukraine.“ Russland war nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien in der Schwarzmeerstadt Sotschi aus dem Turnier ausgeschieden.

Croatia footballers say Vive Ukraine

Say "this is victory for Ukraine" pic.twitter.com/AcsNxLZjme — English Russia (@EnglishRussia1) 7. Juli 2018

13.32 Uhr: Papst Franziskus nach dem Mittagsgebet auf dem Petersplatz beim Anblick einer Gruppe brasilianischer Pilger: „Ich sehe dort brasilianische Fahnen und grüße die Brasilianer. Nur Mut - beim nächsten Mal klappt es!“

13.20 Uhr: Spaniens Übergangs-Trainer Fernando Hierro ist zurückgetreten. Der Sportdirektor feuerte kurz vor Turnierstart Julen Lopetegui und übernahm dann den Posten an der Seitenlinie. Mit dem Rücktritt räumt er auch die Position des Sportdirektors.

12.57 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erhöht den Druck auf Weltmeister Mesut Özil und fordert ihn zu einer eindeutigen öffentlichen Äußerung auf. "Es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem kicker-Interview (Montagausgabe), "diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte."

12.48 Uhr: England und Fußball - Eine Liebes-Beziehung mit Höhen und Tiefen. Aktuell sind die Fans von der Insel Feuer und Flamme für ihr Team. Sogar beim prestigeträchtigen Tennisturnier in Wimbledon, London, gibt es für manche nichts anderes als „Football“. Während eines Matches von Angelique Kerber schauten manche sogar auf dem Smartphone die Begegnung zwischen England und Schweden.

12.33 Uhr: Die Schweden sind bei der WM gescheitert. Ein Viertelfinale hatte den Skandinaviern nicht jeder zugetraut - vor allem ohne ihren Superstar Zlatan Ibrahimovic. Doch der Torjäger ist stolz auf die Mannschaft und fordert für jeden Spieler eine Auszeichnung.

11.14 Uhr: Das WM-Viertelfinale zwischen Russland und Kroatien ging in die Verlängerung und wurde schließlich erst im Elfmeterschießen entschieden. Auffällig in der Schlussphase: Während die Kroaten stehend k.o. waren, liefen die Russen nach wie vor wie um ihr Leben. Waren die Gastgeber einfach fitter - oder steckt verbotene Aufbauhilfe dahinter? TV-Bilder zeigen, wie die einige russische Spieler in der Pause auf dem Weg durch die Katakomben zurück aufs Spielfeld verdächtig die Hand zu Mund und Nase führen und an irgendetwas schnüffeln. Einer von ihnen: Alexander Golowin. Bereits im Achtelfinale gegen Spanien, das die Russen nach Elfmeterschießen für sich entschieden, wurden solche Verhaltensweisen registriert. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung hatte ein Sprecher des Gastgeber-Verbandes erklärt, es handele sich um in Ammoniak getränkte Watte, die die Spieler unter die Nase hielten. Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Wasserstoff und Stickstoff und kann kurzfristig stimulierend und fokussierend wirken. Der Atemanreiz werde verstärkt, damit könne die Sauerstoffversorgung verbessert werden, zitiert die Bild die Nationale Doping-Agentur. Alles im legalen Bereich also - und genutzt hat‘s den Russen am Ende bekanntlich auch nix.

WM 2018: Das passierte am Samstag

England hat erstmals seit der WM 1990 und zum dritten Mal überhaupt das Halbfinale bei einer WM erreicht. Im Duell mit Schweden gewannen die „Three Lions“ mit 2:0. Die Tore erzielten Harry Maguire (31.) mit seinem ersten Länderspieltor und Dele Alli (59.) jeweils per Kopf.

Gegner im Halbfinale am Mittwoch wird Kroatien sein, dass sich nach Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Russland durchgesetzt hat. Die Russen gingen durch Denis Cheryshev (31.) in Führung, die der Hoffenheimer Andrej Kramaric (39.) ausglich. In der Verlängerung drehte Domagoj Vida (101.) den Spieß um, ehe Mario Fernandes den Gastgeber mit seinem späten Treffer (117.) ins Elfmeterschießen rettete. Dort scheiterten aus russischer Sicht Fedor Smolov und Fernandes, für Kroatien traf nur Mateo Kovacic nicht.

