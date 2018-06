WM 2018 im Live-Ticker: Drei Nationen kämpfen noch um Tickets für das Achtelfinale

Am Tag nach dem blamablen Aus des DFB-Teams stehen bei der Fußball-WM 2018 die letzten Entscheidungen in der Vorrunde an. Wir berichten im Live-Ticker.

Am Tag nach dem historischen Aus bei der WM stellt sich die Frage: Was tut sich am Tag danach beim DFB-Team? Tritt Joachim Löw etwa zurück?

In der Gruppe H kämpfen am Donnerstag Senegal gegen Kolumbien und Japan gegen die schon ausgeschiedenen Polen um die letzten Achtelfinal-Tickets (jeweils 16.00 Uhr).

In Gruppe G geht es zwischen England und Belgien am Abend nur noch um den Gruppensieg, die Partie Panama gegen Tunesien ist ohne Belang (jeweils 20.00 Uhr).

Was tat sich am Mittwoch? Hier können Sie alles im Ticker nachlesen.

12.46 Uhr: Mittlerweile sollten die DFB-Stars auf dem Heimweg aus Russland sein. Mit 90-minütiger Verspätung (welch Ironie!) flog das DFB-Team vom Flughafen Wnukowo mit Ziel Frankfurt ab. Hier gibt‘s die Bilder der DFB-Stars.

12.29 Uhr: Das WM-Aus hat auch finanzielle Folgen für die den DFB. Der Verband muss auf Millionen verzichten.

12.15 Uhr: Michael Ballack hat sich zum DFB-Aus geäußert, Paul Breitner hat Dampf abgelassen und auch Oliver Kahn hat die Mannschaft kritisiert. Die Experten geizten mit ihrer Meinung nicht. Auch Mario Basler hat Mesut Özil in die Mangel genommen.

11.30 Uhr: Den Ticker vom Mittwoch (27. Juni 2018) finden Sie im folgenden Link. Ab jetzt geht es hier mit den neuesten Infos weiter.

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Mittwoch los?

Dieser Tag wird als der schwarze Mittwoch in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen. Deutschland scheidet erstmals bei einer Fußball-WM bereits in der Vorrunde aus - und das als amtierender Weltmeister. Dass die Nationalmannschaft am Ende durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea unterlag, war dabei nur eine Randnotiz. Deutschland hätte einen Sieg benötigt, um das Achtelfinale zu erreichen, da im Parallelspiel die Schweden etwas überraschend klar und deutlich mit 3:0 (0:0) gegen Mexiko gewannen und so sogar noch den Gruppensieg einfuhren. Ludwig Augustinsson brachte die Skandinavier in der 50. Minute auf die Siegerstraße, von da an war Deutschland aus der WM ausgeschieden. „Erbärmlich“, „Haben es nicht verdient“, „Ganz bitter“ - so lauteten die vernichtenden Urteil der Spieler und von Trainer Joachim Löw.

Besser als der Titelverteidiger machte es am Abend der Rekordweltmeister. Brasilien hatte zwar so seine Probleme mit dem bissigen und kämpferisch stark auftretenden Team aus Serbien, behielt am Ende aber dennoch mit 2:0 (1:0) souverän die Oberhand und holte sich den ersten Platz in der Gruppe F. Von diesem Sieg der Selecao profitierte die Schweiz, die gegen das bereits ausgeschiedene Costa Rica nicht über ein 2:2 (1:0) hinauskam, somit aber auf Rang zwei landete und den Brasilianern ins Achtelfinale folgten.

+ Thomas Müller (l.) und Mario Gomez nach dem Aus der DFB-Elf gegen Südkorea. © AFP / LUIS ACOSTA Stichwort Achtelfinale: Welche Teams sind raus, wer ist noch dabei und wer hat sich fürs Achtelfinale qualifiziert? Wir geben die Antwort hier im Überblick.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

