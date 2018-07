WM 2018 im Live-Ticker: Englands Keeper vergleicht Halbfinale mit 2. Liga

Die WM 2018 biegt auf die Zielgerade ein. Am Montag ruht zwar der Ball, wir halten Sie dennoch mit allen wichtigen News vor den Halbfinal-Spielen im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Auch heute ruht der Ball bei der WM 2018: Die beiden Halbfinals steigen am Dienstag (Frankreich - Belgien) und am Mittwoch (England - Kroatien).

Die Personalie Mesut Özil stand am Sonntag im Fokus: DFB-Präsident Reinhard Grindel forderte den Nationalspieler auf, sich endlich zur Erdogan-Affäre zu äußern.

Ärger gab es auch für Domagoj Vida aus Kroatien: Der WM-Torschütze wurde von der FIFA verwarnt.

Sollten Sie den gestrigen Sonntag noch einmal Revue passieren lassen wollen, finden Sie hier den entsprechenden Ticker.

16.37 Uhr: Um einen kroatischen WM-Helden entbrennt gerade eine hitzige Debatte. Dabei geht es um die Wurzeln des Spielers, Keeper Danijel Subasic.

16.22 Uhr: Englands Nationalmannschaft spekuliert vor dem WM-Halbfinale am Mittwoch gegen Kroatien in Moskau (20 Uhr/ZDF und Sky) auf körperliche Vorteile. Die Kroaten mussten nämlich in beiden bisherigen K.o.-Spielen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen, die Briten nur in einem. „Das könnte ein großer Vorteil sein“, sagte Routinier Ashley Young an seinem 33. Geburtstag am Montag: „Ein hartes Spiel wird es trotzdem. Aber wir sind gut vorbereitet.“

Kroatien entlässt Betreuer nach Anpreisung der Ukraine

15.59 Uhr: Der Betreuer der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland, Ognjen Vukojevic, ist nach umstrittenen Äußerungen entlassen worden. Das teilte der kroatische Fußballverband HNS auf seiner Homepage mit. Ihm sei auch die Akkreditierung für die WM, bei der die Kroaten am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF und Sky) im Halbfinale gegen England spielen, entzogen worden. „Der kroatische Fußballverband entschuldigt sich auf diese Weise bei der russischen Öffentlichkeit für das Vorgehen einer seiner Betreuer“, heißt es zur Begründung.

„Gleichzeitig entschuldigen sich Vukojevic und der Spieler Domagoj Vida für ihre Äußerungen, die sie nicht politisch verstanden wissen wollten, aber die Raum ließen für solche Interpretation“, heißt es in der Verbandsmitteilung weiter. In einem Video hatte der 29 Jahre alte Torschütze Vida kurz nach dem Spiel gegen Russland gejubelt: „Ehre für die Ukraine!“. Vukojevic hatte ergänzt: „Das ist ein Sieg für Dynamo und für die Ukraine.“ Dafür waren sie zuvor bereits von der FIFA verwarnt worden.

15.28 Uhr: Belgiens Ex-Nationaltrainer Marc Wilmots traut seiner früheren Mannschaft bei der WM in Russland den Titel zu. „Diese belgische Mannschaft hat alles, was es braucht: Klasse, keine Verletzungen, etwas Glück und viel Erfahrung“, schrieb der frühere Schalker Bundesliga-Profi in seiner Kolumne im kicker. Der Titel sei nun „wirklich möglich“, urteilte Wilmots, der die Mannschaft von 2012 bis 2016 als Nationalcoach betreut hatte.

14.57 Uhr: Nervosität ist für Jordan Pickford auch vor dem wohl größten Spiel seiner Karriere ein Fremdwort. Englands Keeper sagt mit Blick auf das Duell mit Kroatien am Mittwoch: „Ich habe viele Spiele in Englands 2. Liga absolviert – die ist sogar härter als die Premier League, eine größere Herausforderung. Und ein WM-Halbfinale ist wie ein Zweitligaspiel, nur dass die Bühne etwas größer ist. Man wächst an seinen Aufgaben.“

14.40 Uhr: Der Gegenwind in der Öffentlichkeit wird für Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff schärfer. An die Adresse des DFB-Präsidenten und des Teammanagers twitterte Athletenvertreter Max Hartung: „Ich finde das nicht okay. Als Mannschaft gewinnt man zusammen und man verliert auch zusammen.“

Lieber @DFB, lieber Herr @DFB_Praesident,



ich finde das nicht okay. Als Mannschaft gewinnt man zusammen und man verliert auch zusammen.@MesutOzil1088 ist Teil von #DieMannschaft https://t.co/HNGzPOUxi8 — Max Hartung (@hartungmax) 9. Juli 2018

14.14 Uhr: Ein britischer Fußballfan ist bei einer Taxifahrt in Moskau ausgeraubt worden. Unbekannte hätten dem 56-Jährigen eine teure Uhr, ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen, meldete die Agentur Tass unter Berufung auf Behördenkreise am Montag. Der Schaden belief sich auf knapp zwei Millionen Rubel (etwa 27.000 Euro). Demnach hatte sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen ereignet. Die Polizei nahm später einen Verdächtigen fest. England bestreitet bei der WM in Russland am Mittwoch in Moskau das Halbfinale gegen Kroatien.

13.55 Uhr: Spanien hat einen neuen Nationaltrainer. Luis Enrique, ehemaliger Coach vom FC Barcelona, übernimmt den Posten von Fernando Hierro.

NRW-Ministerpräsident attackiert DFB-Spitze wegen Özil

13.44 Uhr: Auch aus der Politik hagelt es mittlerweile Kritik am Krisenmanagement der DFB-Spitze. „Auf die Idee, dass ein Foto mit Erdogan an der Niederlage gegen den Fußball-Giganten Südkorea Schuld sein soll, können auch nur DFB-Funktionäre nach drei Wochen Nachdenken kommen“, twitterte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Richtung Oliver Bierhoff und Reinhard Grindel.

Auf die Idee, dass ein Foto mit Erdogan an der Niederlage gegen den Fußball-Giganten Südkorea Schuld sein soll, können auch nur DFB-Funktionäre nach 3 Wochen Nachdenken kommen. https://t.co/84l3yTaj22 — Armin Laschet (@ArminLaschet) 9. Juli 2018

13.35 Uhr: Nach dem Aus von Gastgeber Russland im Viertelfinale der WM hält Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow in den kommenden Spielen zu den „Roten Teufeln“ aus Belgien. „Ich werde die Belgier anfeuern, weil ich ihren Trainer Roberto Martínez sympathisch finde“, sagte Tschertschessow dem Staatsfernsehen am Montag. Er habe Martínez vor der WM getroffen. Dabei habe dieser von Spielern berichtet, die nicht in Form gewesen seien. „Ich habe ihn angeschaut (und gesagt), deine Probleme möchte ich haben“, sagte Tschertschessow.

13.15 Uhr: Ex-Schiedsrichter Knut Kircher wünscht sich in der Bundesliga einen ähnlichen Umgang mit dem Videobeweis wie bei der Weltmeisterschaft in Russland. „Bei der WM ist die Grenze, wann ein Videoassistent einzugreifen hat, viel klarer gezogen. Dazu kommt die wesentlich großzügigere Linie in der Spielleitung, die vom Weltverband FIFA vorgegeben wird“, sagte Kircher in einem am Montag veröffentlichten Interview der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten. „Die WM zeigt, wie es laufen kann, wenn der Veranstalter klare Grenzen zieht und diese durchsetzt.“

13.04 Uhr: Belgiens Nationalmannschaft bekommt im WM-Halbfinale gegen Frankreich königliche Unterstützung. Der belgische König Philippe und seine Frau Königin Mathilde werden für die Partie am Dienstag (20.00 Uhr) nach St. Petersburg reisen, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montag berichtete. Belgiens Regierungschef Charles Michel wird das Spiel dagegen anders als der französische Präsident Emmanuel Macron nicht im Stadion verfolgen.

12.46 Uhr:

Béla Réthy kommentiert das Endspiel der WM im ZDF. Das bestätigte am Montag ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. Für den 61 Jahre alten Sportreporter ist es am kommenden Sonntag das dritte WM-Endspiel seiner Karriere.

Der in Wien geborene Réthy war seit 1986 bei allen Fußball-Weltmeisterschaften im Einsatz. Zu den bisherigen Höhepunkten seiner Kommentatoren-Karriere gehören das WM-Finale 2002 zwischen Deutschland und Brasilien sowie das 2010-Endspiel Spanien gegen Niederlande.

Beim vorletzten ZDF-Spiel der diesjährigen WM ist Oliver Schmidt am Mittwoch als Live-Reporter im Einsatz. Er kommentiert das Halbfinalspiel Kroatien gegen England. Beim Semi-Finale zwischen Belgien und Frankreich am Dienstag kommentiert in der ARD Steffen Simon.

Deutsche Video-Schiris dürfen auf Final-Einsatz hoffen

12.37 Uhr: Die deutschen Schiedsrichter Bastian Dankert und Felix Zwayer haben die Chance auf einen Einsatz als Chef-Video-Assistenten im Finale der WM in Russland. Das Duo schaffte den Sprung auf die Liste der zehn möglichen Unparteiischen für die Video-Teams der letzten vier Spiele des Turniers, die der Fußball-Weltverband FIFA am Montag veröffentlichte. Auch Mark Borsch, Assistent des schon nach Hause geschickten Schiedsrichters Felix Brych, bleibt darüber hinaus noch weiter im Turnier. Der Mönchengladbacher überprüft im Video-Team vor allem Abseitssituationen.

12.23 Uhr: Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, fürchtet um die gesellschaftspolitische Bedeutung der Nationalmannschaft. "Der Umgang mit der Causa Özil/Gündogan hat das Potenzial zu gefährden, was diese Nationalmannschaft in den letzten Jahren zu Recht auch verkörpert hat: Integration kann gelingen. Auch oder vor allem im Sport", sagte Freitag auf SID-Anfrage.

Die Angelegenheit sei laut Freitag "dermaßen verfahren, dass es nur noch Verlierer geben kann: Özil, Verband und die Gesellschaft". Die SPD-Politikerin kritisierte in diesem Zusammenhang die Verantwortlichen im Deutschen Fußball-Bund (DFB). "'Wenn jemand nach einem Rückweg sucht, soll man helfen', hatte Bundespräsident Steinmeier in einem Interview der Zeit zum Fall Gündogan und Özil gesagt. Ob der DFB Özil gerade eine Brücke baut, über die beide zu gehen bereit sind, erscheint mir zumindest zweifelhaft", sagte Freitag.

12.10 Uhr: Im Interview mit dem kicker kündigt Reinhard Grindel personelle Konsequenzen nach dem frühen WM-Aus an. Dabei geht es aber offenbar eher um das Team hinter dem Team. „Die Signale aus der Mannschaft und von Oliver Bierhoff sagen mir, dass es personelle Entscheidungen geben muss“, betont der DFB-Präsident. Zudem stellt er in Bezug auf die Zahl der Mitarbeiter fest: „Gerade, was auch das vertrauliche Miteinander innerhalb der Mannschaft und den Austausch zwischen Mannschaft und Trainer angeht, ist weniger manchmal mehr.“

Auch zum Nachwuchsproblem nimmt er Stellung: „Wir müssen fragen, ob bei der Ausbildung der Nachwuchsspieler zu Spielerpersönlichkeiten alles richtig läuft. Müssen wir sie zu mehr Eigenverantwortung, mehr Selbständigkeit bewegen?“ Diesen Punkt hatte vor einigen Monaten bereits Mehmet Scholl angemahnt. Die enge Zusammenarbeit mit Teammanager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw will er nicht hinterfragen: „Es ist wichtig, den sportlich wesentlich Verantwortlichen grundsätzlich ein hohes Maß an Vertrauen zu schenken. Ich habe keinen Anlass, mich im Umgang mit den beiden zu verändern.“

11.49 Uhr: José Francisco Molina ist nach dem frühzeitigen WM-Aus neuer Sportdirektor des spanischen Fußball-Verbandes. Dies teilte der Verband am Montag mit, noch am gleichen Tag sollte der 47 Jahre alte frühere Torhüter offiziell vorgestellt worden. Der neunmalige Nationalspieler ist der erste neue Verantwortliche in der Sportlichen Leitung des Weltmeisters von 2010, der nach der kurzfristigen Trennung von Nationaltrainer Julen Lopetegui in Russland bereits im Achtelfinale ausgeschieden war.

WM 2018: Das passierte am Sonntag

Der DFB hat am Sonntag den Druck auf Weltmeister Mesut Özil erhöht und forderte ihn zu einer eindeutigen öffentlichen Äußerung auf. „Es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem kicker-Interview. „Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte.“ Außerdem trat der spanische Nationaltrainer Fernando Hierro zurück.

Ärger gab es auch für Kroatien: Der Abwehrspieler Domagoj Vida hat nach dem Viertelfinalsieg bei der Fußball-WM gegen Russland mit Äußerungen über die Ukraine für Wirbel gesorgt. In einem Video jubelte der 29-jährige Torschütze kurz nach dem Spiel in der Nacht auf Sonntag: „Ehre für die Ukraine!“ Kurz darauf wurde er von der FIFA verwarnt.

