WM 2018 im Live-Ticker: Offensiv-Spektakel am Nachmittag? Uruguay ohne Cavani gegen Frankreich

Das Warten hat ein Ende, endlich rollt der Ball wieder. Mit Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien erwarten die Fans zwei fußballerische Leckerbissen. Lesen Sie alle Informationen zur WM in unserem Live-Ticker.

Um 16 Uhr will Frankreich gegen Uruguay den Einzug ins Halbfinale schaffen

Dicke „B“s: Um 20 Uhr trifft Brasilien auf den Geheimfavoriten Belgien

Die russischen Fans fiebern schon dem Match gegen Kroatien am Samstag entgegen

>>> Ticker aktualisieren <<<

Uruguay gegen Frankreich im Live-Ticker: -:-

Uruguay: 1 Muslera - 2 Gimenez, 3 Godin, 6 Bentancur, 8 Nandez, 9 Suarez, 11 Stuani, 14 Torreira, 15 Vecino, 17 Laxalt, 22 Caceres Frankreich: 1 Lloris - 2 Pavard, 4 Varane, 5 Umtiti, 6 Pogba, 7 Griezmann, 9 Giroud, 10 Mbappe, 12 Tolisso, 13 Kante, 21 Hernandez Tore: 15.07 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei Uruguay nimmt Stürmerstar Edinson Cavani zunächst auf der Bank Platz, der 31-Jährige ist angeschlagen. Christian Stuani läuft für ihn auf. Die Franzosen können hingegen die volle Kapelle auffahren. Im Sturm beginnt heute Olivier Giroud, um ihn herum wirbeln Kylian Mbappe und Antoine Griezmann. Die Aufstellungen sind da. Bei Uruguay nimmt Stürmerstar Edinson Cavani zunächst auf der Bank Platz, der 31-Jährige ist angeschlagen. Christian Stuani läuft für ihn auf. Die Franzosen können hingegen die volle Kapelle auffahren. Im Sturm beginnt heute Olivier Giroud, um ihn herum wirbeln Kylian Mbappe und Antoine Griezmann.

14.50 Uhr: Die deutschen Nationalspieler befinden sich nach dem Vorrunden-Aus gerade allesamt im Urlaub. Ein deutscher WM-Akteur ist nun auf der griechischen Insel Mykonos fotografiert worden - mit einer Zigarette zwischen den Fingern.

13.58 Uhr: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach der vorzeitige WM-Abschied von Schiedsrichter Felix Brych im Zusammenhang mit angeblichen Sonderwünschen des Deutschen Fußball-Bundes stehen könnte.

Der Unparteiische aus München wird bei der Weltmeisterschaft nicht mehr zum Einsatz kommen, nachdem er in der Vorrunde lediglich die brisante Partie zwischen der Schweiz und Serbien leiten durfte. Von serbischer Seite gab es nach der 1:2-Niederlage wegen eines nicht gegeben Elfmeters heftige Kritik. Grindel schrieb am Freitag via Twitter, es habe keine Extrawünsche der DFB-Delegation an den Fußball-Weltverband FIFA gegeben. „Diese Berichterstattung ist schlicht falsch“, teilte der DFB-Chef mit. Einen Zusammenhang mit der Nicht-Berücksichtigung von Brych für die entscheidenden WM-Spiele herzustellen, sei abwegig.

13.34 Uhr: Wie viele Umdrehungen schafft Brasiliens Fallobst Neymar nach einem Foul im Spiel gegen Belgien? Darauf kann jetzt sogar gewettet werden.

13.17 Uhr: In einem Interview hat DFB-Teammanager Oliver Bierhoff Mesut Özil scharf kritisiert und dessen Zukunft im Nationaldress in Frage gestellt. Damit ernet jetzt Bierhoff selbst jede Menge Kritik.

13.10 Uhr: Nach der Hetze im Internet gegen die Fußball-WM-Kommentatorin Claudia Neumann vom ZDF hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz Ermittlungen eingeleitet. Dies bestätigte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller dem SID auf Anfrage. Bei den Ermittlungen geht es "vorrangig darum, die derzeit noch unbekannten Verfasser der Posts bei Facebook und Instagram zu identifizieren", teilte Keller mit.

12.40 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die sportlichen Leistungen von Gastgeber Russland bei der Fußball-WM ausdrücklich gelobt. „Sie spielt gut, entgegen aller Bedenken“, sagte er am Freitag der Agentur Tass zufolge in Moskau über die Sbornaja. Russland stehe zweifellos weit oben in der Liste der Fußballnationen, meinte er. Das liege auch daran, dass das sogenannte Fußball-Virus das ganze Land ergriffen habe. „Diese Stimmung wird nicht sofort wieder vergehen.“

12.32 Uhr: Weil ihr die Leistung des russischen Keepers beim Elfmeterschießen gegen Spanien gefiel, zeigte sich TV-Moderatorin Maria Liman oben ohne. Fans hoffen jetzt auf Fortsetzung.

Schwedens Andreas Granqvist ist Vater

11.43 Uhr: Schwedens Abwehrspieler Andreas Granqvist wird im WM-Viertelfinale am Samstag (16.00 Uhr MESZ/ARD und Sky Deutschland) gegen England mit frischen Vaterfreuden auflaufen. In seiner Abwesenheit brachte Ehefrau Sofia in der Heimat das zweite gemeinsame Kind zur Welt. Granqvist postete am Freitag ein Bild des Babys auf Instagram und schrieb dazu: "So glücklich und stolz auf meine Frau. Beide sind gesund, und es geht ihnen gut."

11.34 Uhr: Mehr als eine Viertelmillion Kolumbianer haben eine Wiederholung des WM-Achtelfinalspiels zwischen ihrer Fußball-Nationalmannschaft und England gefordert. Eine entsprechende Petition hatte am Freitagmorgen rund 270.000 Befürworter. Begründet wird dieser Vorstoß mit dem angeblich irregulären Elfmeter, den Harry Kane zum 1:0 nutzte, und der angeblich falschen Aberkennung eines Treffers von Carlos Bacca in der Verlängerung. England hatte das Spiel im Elfmeterschießen gewonnen und trifft im Viertelfinale an diesem Samstag auf Schweden.

11.31 Uhr: Fußball-Profi Gotoku Sakai vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft Japans bekanntgegeben. „Ich hatte immer versucht, die Nationalmannschaft zu unterstützen. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, konnte ich das Vertrauen nicht mit Leistungen zurückgeben. Ich denke, es ist Zeit, Platz für jüngere Spieler zu machen“, zitierte die „Bild“-Zeitung (Freitag) den 27 Jahre alten Abwehrspieler. Japan war bei der WM im Achtelfinale gegen Belgien (2:3) ausgeschieden.

Was war am Donnerstag los?

Jürgen Klinsmann könnte bald einen neuen Trainerjob haben. Medienberichten zufolge ist der 53-Jährige die Wunschlösung des japanischen Fußballverbands für ihr Nationalteam. Schließlich gibt Japans WM-Coach Akira Nishino seinen Job nach bereits drei Monaten auf und Klinsmann ist nach seinem Aus als Nationaltrainer der USA verfügbar. Klinsmann selber meinte er würde gerne wieder auf den Trainerstuhl zurückkehren, Japan wäre da sicher eine reizvolle Möglichkeit.

Alle WM-News vom Donnerstag lesen Sie hier in unserem Ticker.

Unterdessen hat sich Diego Maradona für seine heftige Schiedsrichter-Schelte entschuldigt. In einer Talkshow hatte Maradona übel über den US-amerikanischen Schiedsrichter der Partie zwischen England un Kolumbien Mark Geiger gelästert. Der Elfmeter für England sei in den Augen des exzentrischen Argentiniers ein „momumentaler Raub“ gewesen, Geiger werde sicher „viel über Baseball wissen, von Fußball hat er keine Ahnung“. Die FIFA hatte die Kritik scharf zurückgewiesen und die Äußerungen Maradonas bedauert. Nun ruderte dieser zurück: „So sehr ich auch manchmal einer anderen Meinung zu Entscheidungen von Schiedsrichtern sein kann, habe ich absoluten Respekt vor deren Arbeit“, schrieb der 57-Jährige am Donnerstag bei Instagram. Ob Maradonas nachträgliche Milde auch mit aufkommenden Forderungen zu tun hat, man solle ihm aufgrund seiner respektlosen Äußerungen den Status der FIFA-Legende samt Platz auf der Ehrentribüne entziehen, ist nicht bekannt.

Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku hat seinen Kollegen Neymar vor dem Viertelfinale zwischen den Roten Teufel und den Brasilianern am Freitag gegen Kritik verteidigt. „Für mich ist er kein Schauspieler“, erklärte der Stürmer von Manchester United, der mit vier Treffern aktuell zweitbester Torschütze der WM nach dem Engländer Harry Kane (6) ist: „Er hat mehr Qualitäten als jeder andere und wird der beste Spieler der Welt werden. Ich bin froh, dass ich gegen ihn spielen darf.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der Spielplan steht dort auch zum Download zur Verfügung. Außerdem haben wir für Siealle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird. Welche Spieler in Russland für das DFB-Team im Einsatz sind, erfahren Sie hier. Alle aktuellen Nachrichten erfahren Sie außerdem auf unserer Themenseite zur Fußball-WM 2018 in Russland.