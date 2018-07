WM 2018 im Ticker: Gaucho-Coach soll geschasst werden - doch ein Problem gibt es

Am heutigen Dienstag wird das Achtelfinale bei der WM 2018 abgeschlossen. Zunächst trifft Schweden auf die Schweiz, danach spielt Kolumbien gegen England. Wir berichten im Live-Ticker.

Schon vor knapp einer Woche hat sich Deutschland aus dem Turnier verabschiedet. Seither wird über die Zukunft von Joachim Löw spekuliert. Vielleicht erklärt sich der Bundestrainer im Laufe des Tages. In unserem Ticker zum möglichen Löw-Rücktritt halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Auch über die deutschen Nationalspieler gibt es Spekulationen. Hier erfahren Sie immer aktuell, ob es Rücktritte aus der Nationalmannschaft gibt.

Was am gestrigen Montag rund um die WM los war, lesen Sie in unserem entsprechenden Ticker.

In den letzten beiden Achtelfinals bekommt es Schweden mit der Schweiz zu tun (16 Uhr) und Kolumbien fordert England heraus (20 Uhr).

12.12 Uhr: Bei Spaniens Suche nach einem Nationaltrainer nach dem Scheitern bei der Weltmeisterschaft ist Medienberichten zufolge neben Luis Enrique nun auch Enrique Sánchez Flores, genannt Quique, ein heißer Kandidat. Für das Madrider Sportblatt „Marca“ gibt es sogar drei Kandidaten, die alle einst für Real und die Selección spielten: Luis Enrique (bis 2017 Chefcoach beim FC Barcelona), Quique (zuletzt Espanyol Barcelona) und Michel (zuletzt FC Malaga). Alle drei Fußballlehrer sind derzeit verfügbar.

12.00 Uhr: Drei Tage vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich hat Uruguays Fußball-Nationalmannschaft erneut ohne Stürmerstar Edinson Cavani trainiert. Der 31-Jährige fehlte wegen seiner Wadenverletzung bei der Einheit am Dienstag in Nischni Nowgorod. Der Angreifer von Paris Saint-Germain verspüre immer noch Schmerzen und setze sein Rehabilitationsprogramm fort, hieß es. Der Einsatz Cavanis in der Partie am Freitag gilt als gefährdet.

#Rusia2018 | @Uruguay comenzó el entrenamiento de la jornada en el gimnasio del Sports Centre Borsky. pic.twitter.com/OGAG37py5p — Selección Uruguaya (@Uruguay) 3. Juli 2018

11.50 Uhr: In Argentinien wächst zwei Tage nach dem Achtelfinal-Aus der Gauchos bei der Fußball-WM in Russland der Druck auf Nationaltrainer Jorge Sampaoli. "Zum Ausgang bitte hier entlang", titelte etwa die Zeitung Ole am Montag unmissverständlich eine Rücktrittsforderung an die Adresse des Coaches. Das Konkurrenzblatt Clarin veröffentlichte gleichzeitig eine Mängelliste mit 40 vermeintlichen Fehlern von Sampaoli, der beim zweimaligen Weltmeister noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Sampaoli bat derweil um mehr Zeit. "Wenn man an Projekte glaubt, weiß man auch, dass diese Zeit in Anspruch nehmen. Ein Trainerwechsel unterbricht solch ein Projekt", betonte er. Die Auflösung des Vertrages mit Sampaoli würde den argentinischen Verband angeblich umgerechnet rund 15 Millionen Euro kosten. Der Coach hatte 2017 einen Fünfjahres-Vertrag unterschieben.

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Montag los?

Mit Brasilien hat der Topfavorit dieser WM das Viertelfinale erreicht. Im einzigen Achtelfinale ohne europäische Beteiligung setzte sich die „Selecao“ nach Treffern von Neymar (51.) und vom eingewechselten Roberto Firmino (88.) mit 2:0 gegen Mexiko durch und nimmt damit weiter Kurs auf ihren sechsten WM-Titel. Für Deutschlands Gruppengegner endet dagegen auch die siebte Weltmeisterschaft nacheinander mit einer Niederlage im Achtelfinale.

Viertelfinal-Gegner des Rekordweltmeisters ist erwartungsgemäß Belgien. Der Geheimfavorit tat sich beim 3:2 über Japan jedoch schwerer als gedacht. Nach den beiden Treffern der „Samurai Blue“ durch Genki Haraguchi (48.) und Takashi Inui (52.) drehten Jan Vertonghen (69.) sowie die eingewechselten Marouane Fellaini (74.) und Nacer Chadkli (90.+4) die Partie. Damit avancierten die „Roten Teufel“ zum ersten Team seit Deutschland 1970, das bei einer WM nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein Spiel gewinnt.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

