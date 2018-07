WM 2018 im Live-Ticker: Rio Ferdinand tanzt sich mit England-Fans auf der Straße warm

Die WM 2018 in Russland biegt auf ihre Zielgerade ein - gesucht wird der Finalgegner von Frankreich. Im Live-Ticker erfahren Sie alle News zum Halbfinal-Knaller zwischen Kroatien und England.

Nach einem spannenden ersten Halbfinale steht Frankreich durch ein 1:0-Erfolg über Belgien im WM-Finale.

Sowohl für England, als auch für Kroatien wäre der Einzug ins WM-Finale historisch. Während die Three Lions erstmals seit 1966 wieder in einem Endspiel stehen würden, wäre es für die Kroaten die allererste Teilnahme überhaupt.

Was gibt‘s beim DFB-Team an Neuigkeiten? Meldet sich Mesut Özil endlich aus dem Urlaub und bezieht Stellung zum „Erdogate‘“?

Alle WM-News vom Dienstag (10. Juli) gibt es in diesem Live-Ticker zum Nachlesen.

13.51 Uhr: Ein gutes Omen? Genau heute vor 20 Jahren gewann Kroatien bei der WM 1998 in Frankreich gegen Holland im Spiel um Platz drei. Bis heute der größte Erfolg in der Geschichte des kroatischen Fußballverbandes. Ein Sieg gegen England heute könnte also für eine neue Bestmarke sorgen.

13.09 Uhr: In England ist man zuversichtlich, dass die Nationalmannschaft es in das Finale der WM schaffen wird. Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand feierte auf einem morgentlichen Spaziergang kurzerhand mit einigen Three-Lions-Fans auf der Straße vor:

Morning stroll... bumped into these @england fans via Brazil!!! Feeling positive vibes this morning... come on #England #WorldCup pic.twitter.com/jQ825Jd3DA — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 11. Juli 2018

13.02 Uhr: Beim Halbfinal-Sieg gegen Belgien jubelte Frankreichs Präsident auf der Tribüne in St. Petersburg mit, und auch das WM-Finale will Emmanuel Macron sich nicht entgehen lassen. Der Staatschef und seine Frau Brigitte Macron reisen zum Endspiel am Sonntag nach Russland, wie am Mittwoch aus Kreisen des Élyséepalastes bestätigt wurde.

Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss nicht aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und Macron sich beim Finale zumindest kurz sprechen werden. Das sei durchaus möglich, sagte er der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

12.35 Uhr: Der russische Mittelfeldspieler Juri Schirkow beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft. „Die Kräfte reichen nicht mehr, um auf diesem Niveau zu spielen“, sagte er der Moskauer Fachzeitung „Sport-Express“ (Mittwoch). „Es bleibt keine Zeit für die Familie, die Kinder. Stellen Sie sich vor, dies ist der zweite Sommer ohne Urlaub“, sagte er. Das Viertelfinale von WM-Gastgeber Russland gegen Kroatien (3:4 nach Elfmeterschießen) verpasste der 34 Jahre alte Profi von Zenit St. Petersburg wegen einer Verletzung. Zuvor waren bereits Defensiv-Routinier Sergej Ignaschewitsch und Mittelfeldmann Alexander Samedow aus der Sbornaja zurückgetreten.

12.17 Uhr: Die deutschen Schiedsrichter Bastian Dankert und Felix Zwayer sind bei der Fußball-WM im Halbfinale zwischen England und Kroatien als Video-Assistenten im Einsatz. Beide wurden für die Partie am Mittwoch in Moskau nominiert und unterstützen den Video-Chef Danny Makkiele aus den Niederlanden. Als Schiedsrichter auf dem Rasen fungiert der Türke Cüneyt Cakir. Für Zwayer und Dankert ist es jeweils der 16. Einsatz beim Turnier in Russland. Der deutsche Referee Felix Brych war von der FIFA schon vor den Viertelfinals mit nur einem Auftritt nach Hause geschickt worden.

12.14 Uhr: Frankreichs Legende Zinédine Zidane hat seinen Fußball-Erben via Instagram zum Einzug ins WM-Finale gratuliert. Der 46-Jährige gewann vor zwanzig Jahren mit der Équipe den WM-Titel und erreichte 2006 in Deutschland das Finale.

Ein Beitrag geteilt von zidane (@zidane) am Jul 11, 2018 um 1:17 PDT

Gascoigne-Ratschlag für die Three Lions: "Spielt wie die Zehnjährigen"

12.07 Uhr: Das englische Enfant terrible Paul Gascoigne (51) hat der englischen Fußball-Nationalmannschaft einen eigenwilligen Vorschlag für das WM-Halbfinale mit auf den Weg gegeben. "Spielt wie die Zehnjährigen", sagte "Gazza" dem Daily Mirror, "keine Angst, genießt das Spiel, du wirst vielleicht niemals mehr eine solche Chance bekommen."

Weiter meinte der exzentrische einstige Mittelfeldstar, der 1990 im WM-Halbfinale und 1996 im EM-Halbfinale jeweils gegen Deutschland gestanden hatte: "Spielt so, wie ich es getan habe. Kickt für die Zuschauer, für die Fans." Gascoigne warnte davor, die Kroaten zu unterschätzen: "Sie haben ein fantastisches Team, sie spielen unglaublichen Fußball." Er sei überzeugt, dass es ein sehr schwieriges Spiel für England werde, "obwohl ich natürlich möchte, dass sie gewinnen und auch Weltmeister werden".

Goretzka will im DFB-Team „bedeutende Rolle“ einnehmen

11.56 Uhr:

Bayern-Neuzugang Leon Goretzka möchte beim Umbruch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft maßgeblich mitwirken. „Nach der WM ist erstmal eine gewisse Leere in Kopf. Generell gehe ich aber nicht davon aus, dass es mein letztes Turnier bei der Nationalelf gewesen ist, sondern eher eins von vielen. Ich will in Zukunft eine bedeutende Rolle einnehmen. Das ist in meinem Kopf“, sagte der 23-Jährige.

Der 16-malige Nationalspieler kam in Russland nur beim 0:2 im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea zum Einsatz. „Es war sehr unglücklich, so mein WM-Debüt zu geben, aber ich nehme viel vom Turnier mit“, sagte der Confed-Cup-Sieger. „Ich kann mir nichts vorwerfen, denn ich habe alles, was ich habe, gegeben, und meine Chance genutzt.“

11.54 Uhr:

Als

Frankreich einen Erlöser brauchte

, wuchs Samuel Umtiti über sich hinaus. 182 Zentimeter groß ist er, sagt sein Verein FC Barcelona, nicht gerade viel für einen Innenverteidiger. Beim Eckball von Antoine Griezmann spielte die Größe aber keine Rolle: Umtiti sprang so explosiv ab, dass der Belgier Marouane Fellaini, vom Scheitel bis zur Sohle immerhin 194 Zentimeter lang, nicht mitkam: Kopfball, Tor (51.), Finale!

Zwölf Zentimeter Unterschied - für Umtiti kein Problem: Fehlende Größe macht einer wie er durch seinen Einsatz wett. "Was zählt, ist der Wille, ein Tor zu erzielen", sagte er, "wenn man nicht besonders groß ist, dann ist es erforderlich, Entschlossenheit zu zeigen, vor den Gegenspieler zu kommen." Von den Trainern, von vielen Menschen habe er diesen Tipp bekommen, berichtete Umtiti, aber: "Es war auch eine gute Ecke."

WM-Halbfinale am Mittwoch: England - Kroatien

11.52 Uhr: Ab 20 Uhr rollt am Mittwochabend der Ball im Luschniki-Stadion in Moskau. Gesucht wird der Final-Gegner für Frankreich.

10.33 Uhr: Nach dem Sieg der Franzosen im ersten Halbfinale der WM wird am Mittwochabend der zweite Final-Teilnehmer zwischen England und Kroatien ausgespielt. Für die kroatische Nationalmannschaft wäre schon das Erreichen des Endspiels der größte Erfolg in der noch relativ jungen Geschichte des fußballverrückten Landes. Bislang ist Platz drei bei der WM 1998 in Frankreich das beste Ergebnis.

Kroatiens Star Ivan Rakitic, der den entscheidenden Elfmeter im Viertelfinale gegen Russland verwandelte, ist sich dieser Möglichkeit bewusst. Er sagte vor dem Halbfinale gegen England gegenüber der Schweizer Zeitung Blick: „Wir spüren, dass die Zeit gekommen ist, um Geschichte zu schreiben.“

WM 2018 im Live-Ticker: So lief der Dienstag

Frankreich steht als erstes Team im Finale der Fußball-WM 2018 in Russland, während Belgien „nur“ um den dritten Platz kämpfen darf. So viel haben wir mitbekommen. Außerdem hat sich der eine oder andere Experte über das Aus des DFB-Teams geäußert. In Person Lothar Matthäus, der dem FC Bayern direkt (oder indirekt?) die Schuld am historischen Ausscheiden* der Nationalmannschaft gibt.

Außerdem hat zwar Samuel Umtiti das Goldene Tor zwischen Frankreich und Belgien geschossen. Für die Szene des Abends, ja vielleicht sogar für die Szene der WM sorgte aber Youngster Kilian Mbappe mit seinem traumhaften Anspiel auf Olivier Giroud.

