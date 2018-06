WM 2018 im Ticker: Russland mit Traumstart! Trikotpanne bei Saudi-Arabien - Wirbel um Maradona

Die Fußball-WM 2018 hat begonnen. Nach der Eröffnungsfeier mit Robbie Williams feierte Russland im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien einen Start nach Maß.

Die Eröffnungsfeier startete um 16.30 Uhr im Luschniki-Stadion in Moskau . Neben dem Brasilianer und Ex-Weltmeister Ronaldo trat Popstar Robbie Wiliams bei der Veranstaltung auf.

. Neben dem Brasilianer und Ex-Weltmeister Ronaldo trat Popstar Robbie Wiliams bei der Veranstaltung auf. Um 17 Uhr (MEZ) begann das Turnier mit der Partie des Gastgebers Russland gegen Saudi-Arabien dann offiziell. Die Russen zeigten sich stark und gewannen das Eröffnungsspiel mit 5:0.

dann offiziell. Die Russen zeigten sich stark und gewannen das Eröffnungsspiel mit 5:0. Deutschland startet als Titelverteidiger am Sonntag um 17 Uhr (MEZ) mit dem Spiel gegen Mexiko ins Turnier.

21:47 Uhr: Vieles lernt man ja erst so richtig zu schätzen, wenn es einem fehlt. So erging es wohl auch einigen Fußball-Fans in den letzten Tagen als sie auf den WM-Spielplan blickten und feststellten, dass Italien tatsächlich nicht auf dem Dokument zu finden ist. Natürlich ist dies keine Neuigkeit, doch während des Turniers, kann dann doch etwas Wehmut aufkommen. Wie schmerzhaft sich die Nicht-Teilnahme des viermaligen Weltmeisters erst für viele in Deutschland lebende Italiener darstellen muss, schildert exemplarisch eine Gastautorin gegenüber merkur.de*

Andere hingegen nehmen es mit Humor, so wie dieser Eisdielenbesitzer aus Großenhain.

Maradona witzelt über WM 2016 - und wird nicht erkannt

21:26 Uhr: Als Weltklassespieler dribbelte sich Diego Maradona auch an den stärksten Abwehrspielern vorbei - aber gegen russische Sicherheitskräfte hatte der Argentinier am Donnerstag keine Chance. Angehörige der Sondereinheit Omon erkannten den berühmten Fußball-Weltmeister von 1986 am Moskauer Luschniki-Stadion nicht und verweigerten ihm trotz heftiger Proteste den Durchgang zum Parkplatz, wie russische Medien berichteten. Ungeachtet inständiger Bitten von Maradonas Delegation blieb der Zaun geschlossen, und der 57-Jährige musste einen Umweg nehmen. Maradona hatte in Moskau das WM-Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien (5:0) besucht.

20:47 Uhr: Philipp Lahm hat sich in der ARD zu der Affäre um Ilkay Gündogan und Mesut Özil geäußert. "Ich hätte mir gewünscht, dass sie danach sofort klar Stellung beziehen. Das habe ich ein bisschen vermisst", erklärte Lahm am Donnerstag in der ARD. Gleichzeitig wollte er seine Kritik nicht zu scharf verstanden wissen. Über Özil sagte er: "Man muss ihn kennen. Er ist nie der Mann der vielen Worte. Man muss ihm die Zeit geben. Es ist viel passiert in letzter Zeit“. Der frühere Rechtsverteidger glaube nicht, dass die Thematik die Mannschaft intern belasten werde. „Man kann aus solchen Situationen auch einen größeren Teamgeist entwickeln." Einen Bericht über Philipps Lahm Auftritt am Tegernsee finden Sie unter merkur.de*

20:13 Uhr: Unterdessen hat sich die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona hat über die Vergabe der WM 2026 an die USA, Kanada und Mexiko lustig gemacht. In einer Fernsehshow auf dem lateinamerikanischen Sender Telesur zog Maradona die kommenden Gastgeber ins Lächerliche. "Die Kanadier haben bestimmt gute Skifahrer ...", sagte der 57-Jährige: "Die Amerikaner wollten (bei der WM 2014) vier Abschnitte von 25 Minuten spielen, um Werbung zu machen. Sie wollten, dass wir 100 Minuten spielen." Auch Mexiko verspottete der Weltmeister von 1986. "Sie haben es nicht verdient. Sie gewinnen zwei Spiele (bei einer WM), wir haben es in Deutschland und Brasilien gesehen, und dann sind sie draußen."

Die Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals von drei Nationen ausgetragen, zudem nehmen zum ersten Mal 48 Mannschaften teil. Für Kanada wird es eine Premiere, die USA richtete bereits die WM 1994 aus, Mexiko wird nach 1970 und 1986 bereits das dritte Mal Gastgeber sein und damit so oft, wie kein anderes Land zuvor.

Trikot-Panne bei Saudi-Arabien

19:44 Uhr: Bei den Saudis stimmte nicht nur sportlich auf dem Platz vieles nicht, auch bei der Beflockung der Textilien ging offenbar so einiges durcheinander. Anders ist wohl kaum zu erklären, weshalb zwei Spieler die Nummer achtzehn trugen.

19:20 Uhr: Spieler des Spiels zwischen Russland und Saudi-Arabien ist übrigens der Doppel-Torschütze Denis Cheryshev vom FC Villarreal.

19.13 Uhr: Wegen leichter muskulärer Beschwerden hat Bayern-Profi James Rodríguez beim Mannschafttraining von Kolumbien am Donnerstag in Kasan gefehlt. Der 26 Jahre alte WM-Torschützenkönig von 2014 trainierte nach Medienangaben ebenso wie sein angeschlagener Teamkollege Wilmar Barrios im Kraftraum. Dabei soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, fünf Tage vor dem ersten WM-Spiel der Kolumbianer am Dienstag gegen Japan. Rodríguez hatte schon wegen einer fiebrigen Erkältung beim letzten Trainingsmatch gegen eine U19-Auswahl des FC Genua gefehlt.

WM 2018: Belgiens Kompany muss um Kaderplatz bangen

19:32 Uhr: Manuel Neuer berichtet im Interview, dass die Problematik rund um das Foto von Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten innerhalb der Mann schaft kein Thema mehr sei. Das Thema gehöre der Vergangenheit an. Zu seinem eigenen Gesundheitszustand äußerte sich Neuer zuversichtlich, er fühle sich komplett fit und keinerlei Probleme mehr.

19.12 Uhr: Belgiens Abwehrchef Vincent Kompany droht das kurzfristige Aus für die WM. Trainer Roberto Martínez sagte, die finale Entscheidung über den angeschlagenen Innenverteidiger werde am Sonntag fallen. „Vincent arbeitet dafür, in das Aufgebot der 23 Profis zu kommen. Wir werden ihm Zeit geben bis 24 Stunden vor dem Panama-Spiel“, erklärte Martínez vor dem Auftakt gegen den Debütanten am Montag (17.00 Uhr).

19.10 Uhr: Unterdessen hat Spaniens Kapitän Sergio Ramos einen Tag nach der überraschenden Beurlaubung von Julen Lopetegui die starke Verbundenheit der Mannschaft mit ihrem Ex-Trainer deutlich gemacht. „Julen wird immer Teil unseres Teams sein, egal, was bei dieser WM passiert“, sagte der 32 Jahre alte Verteidiger. Lopetegui hatte zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel der Spanier am Freitag (20 Uhr/ARD) gegen Portugal gehen müssen, weil er nach dem Turnier Trainer von Ramos' Klub Real Madrid wird. „Wir müssen so schnell wie möglich nach vorne schauen. Das sind keine glücklichen Zeiten“, sagte der Champions-League-Sieger.

Anstelle von Lopetegui trainiert nun der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro die Mannschaft bei dem Turnier in Russland. „Fernando ist eine der besten Lösungen, die es für diesen Job gibt“, sagte Ramos. Dass die vor der Trennung von Lopetegui als Topfavorit auf den Titel eingestuften Spanier nun schwächeln könnten, glaubt der Abwehrspieler nicht. „Wir müssen das jetzt ausblenden, das kann uns sogar noch stärker zusammenbringen“, sagte er. „Wir sind hier, um die WM zu gewinnen.“

19.09: Und so sieht die Tabelle in Gruppe A nach dem ersten Spiel aus:

19.02 Uhr: Das war eine ordentliche Vorstellung, die der Gastgeber da abgeliefert hat. Hier haben wir für Sie nun den Spielbericht zur Partie zwischen Russland und Saudi-Arabien.

WM 2018: Russland - Saudi-Arabien 5:0 (2:0) - Der Ticker zum Nachlesen

Russland : Akinfeev - Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Gazinsky, Zobnin - Samedov ( Kuzyaev ab 64.), Golovin, Dzagoev (Cheryshev ab 24.) - Smolov Saudi-Arabien: Al-Mayouf - Al-Shahrani, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al-Breik - Al-Jassim, Otayf (Al-Muwallad ab 64.) - Al-Faraj, Al-Shehri, Al-Dawsari - Al-Sahlawi Tore : 1:0 Gazinsky (12.), Cheryshev (43.), Dzyuba (71.), Cheryshev (91.), Golovin (95.)

90.+5 Minute: Das Spiel ist aus! Russland feiert einen Kantersieg gegen Saudi-Arabien. Allerdings war das Spiel gegen Saudi-Arabien wohl nicht wirklich ein Gradmesser für Russland. Entscheidend wird es in den nächsten Spielen gegen Ägypten und Uruguay.

90.+5 Minute: Russland setzt noch einen drauf . Golovin schlenzt einen Freistoß über die unorthodox agierende Mauer der Saudis. Die Russen zerlegen Saudi-Arabien im Eröffnungsspiel.

90.+1 Minute : Und was für ein großartiges Tor von Cheryshev. Der eingewechselte Flügelflitzer schlenzt den Ball großartig von der Straufraumecke mit dem Außenrist in das Kreuzeck. Ein absolutes Traumtor.

90. Minute: Es gibt noch drei Minuten oben drauf.

83. Minute: Die Luft aus dem Spiel ist raus, die Stimmung auf den Rängen aber gut. Immer wieder schwappen Laola-Wellen durch das weite Rund des Luzhniki, die Fans feiern ihr Team und den gelungenen Start in das Turnier.

72. Minute: Und der trifft auch gleich! Dzyuba wuchtet eine feine Flanke von Golovin mit einem wuchtigen Kopfball gegen die Laufrichtung des Torwarts über die Linie. Mario Basler hat zum Ergebnis eine klare Meinung.

Russland schießt 3 Tore gegen Saudi-Arabien - das hat Miro Klose auch mal geschafft... — Mario Basler (@Mariobasler) 14. Juni 2018

70. Minute: Russland wechselt den Stürmer und bringt mit Dzyuba einen Angreifer der ganz alten Schule.

68. Minute: Endlich mal eine Torchance. Golovin zieht von der Strafraumgrenze ab, Al-Mayouf lässt den Ball abprallen, kann aber noch rechtzeitig nachsetzten. Die Russen setzten sich nun etwas fest.

64. Minute: Wechsel bei beiden Teams. Al-Muwallad ersetzt bei den Saudis Abdullah Otayf, die Russen wechseln mit Kuzyaev für Samedov defensiv.

57. Minute: Es passiert wenig. Eben wurde es vor dem russischen Tor nach einem Kopfball halbwegs gefährlich. Ansonsten flaut das Spiel ab.

50. Minute: Es bleibt dabei. Die Saudis sehen im Spiel nach vorne überhaupt kein Land, einfachste Pässe kommen zum Teil nicht an. Die Russen sehen sich das Ganze gut gestaffelt an und setzte auf Konter. Diese spielen sie aber noch zu ungenau aus.

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft. Das Stadion ist mit 81.000 Zuschauern natürlich ausverkauft. Und auch so mancher deutsche Nationalspieler freut sich, dass es endlich losgeht.

Russland gegen Saudi-Arabien: Das war die erste Halbzeit

Halbzeit: Die Russen gehen verdient mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. Das Spiel ist durchaus unterhaltsam, was auch daran liegt, dass die Lücken im Spiel der Saudis enorm sind. Von Top-Niveau ist das Spiel aber noch weit entfernt.

43. Minute: Da ist es passiert, Cheryshev bringt das Luzhniki zum Beben! Der eingewechselte Flügelspieler bekommt im Strafraum den Ball, lässt zwei Saudis mit einer angelupften Finte ganz schlecht aussehen und drischt den Ball ins Kreuzeck. Ein Klasse Tor!

38. Minuten: Es bleibt dabei. Die Russen schaffen es nicht, die teilweise riesigen Lücken in den Halbräumen und hinter der Abwehr der Saudis wirklich gut zu bespielen. Häufig rücken die Mittelfeldakteure nicht schnell genug nach oder der letzte Pass ist zu unpräzise.

32. Minute: Saudi-Arabien spielt aus der Innenverteidigung heraus immer wieder extrem riskante Bälle auf die Außenverteidiger und die zurückfallenden Sechser. Wären die Russen etwas griffiger und konsequenter, könnte die Sbornaja schon höher führen.

28. Minute: Russland steht relativ tief, wohl auch weil die russische Abwehrkette relativ langsam ist und nicht immer ganz souverän wirkt. Das Pressing im Mittelfeld funktioniert zwar, dennoch müssen sie aufpassen den Saudis nicht zu viel Ruhe zu lassen.

23. Minute: Ausgerechnet der so wichtige Dzagoev scheint sich ohne gegnerische Verletzung schwerer verletzt zu haben und muss raus. Für ihn kommt Denis Cheryshev, der bei Villareal unter Vertrag steht. Ein offensiver Wechsel von Cherchesov.

21. Minute: Vor den Augen von Altkanzler Gerhart Schröder kommen die Saudis zu ihrer ersten guten Chance. Der abgefälschte Ball zischt am Tor vorbei.

19. Minute: Die Russen spielen ein sehr solides Mittelfeldpressing. Insbesondere Dzagoev wirkt sehr lauf- und defensivstark. Der Mann von ZSKA Moskau konnte schon einige Ballverlust der Saudis initiieren.

WM 2018: Russland geht nach 12. Minuten in Führung

12. Minute: Da ist das Tor für Russland! Gazinsky steht nach einer Flanke von Golovin völlig blank und köpft souverän in die lange Ecke ein.

8. Minute: Der erste russische Torschuss wird von der Defensive der Saudis geblockt.

6. Minute: Die ersten Minuten sind noch etwas fahrig, die Saudis aber bereits mit einigen schönen Ballstafetten.

1. Minute: Der Ball rollt. Die Russen spielen traditionell in Rot-Weiß, die Saudis in Grün.

17:00 Uhr: Die beiden Kapitäne Akinfeev und Hawsawi stehen bei der Platzwahl. Schiedsrichter ist übrigens der Nestor Pitana aus Argentinien. Unterstützt wird er von mehreren Video-Assistenten.

16:57 Uhr: Die Hymnen der beiden Länder erklingen.

16:56 Uhr: Nun spricht Gianni Infantino, der Präsident der FIFA. Bereits gestern hatten sich die beiden mächtigen Männer bereits Komplimenten überschüttet. Hier sehen Sie die Fotos der Eröffnungsfeier.

16:55 Uhr: Das war es auch schon von der Eröffnungsfeier. Für ein Großturnier war sie erstaunlich knapp gehalten. Auf die ganz große Show verzichteten die Russen. Präsident Putin begrüßt die Fans aus aller Welt feierlich, viele Staatschefs blieben der Feier allerdings fern.

16:40 Uhr: Die Sopranistin Aida Garifullina unterstützt Robbie Williams musikalisch. Ansonsten singt sie an der Wiener Staatsoper.

16:32 Uhr: Robbie Williams singt im weinroten, Leoparden-Anzug „Let me entertain you“. Wenn das Spiel nachher nur halb so spektakulär wird, dürfen sich die Fans auf einiges gefasst machen. Außerdem sorgte Robbie Williams mit einer obszönen Geste für einen Aufreger.

16:30 Uhr: Vor dem Luzhniki-Stadion gibt es übrigens eine Fan-Meile wie wir sie von der WM aus Deutschland kennen.

16:27 Uhr: Die Eröffnungsfeier beginnt. Tom Bartels und Palina Rojinski kommentieren das Spektakel.

16:23 Uhr: Bei den Russen gilt es in der Offensive insbesondere auf Dzagoev, Golovin und Smolov zu achten. Golovin und Dzagoev agieren meist etwas mehr aus der Tiefe heraus, sie sind passstark und ballsicher. An vorderster Front stürmt mit Smolov ein dribbelstarker und extrem schneller Stürmer.

16:19 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Das russische Team startet unter immensen Druck in das Turnier, schließlich hat man seit sieben Spielen nicht mehr gewinnen können. Die Saudis hingegen haben sich zuletzt gegen Deutschland und Italien nicht schlecht geschlagen, dennoch verlor man die letzten vier Spiele.

16:15 Uhr: Auf dem Rasen des Luzhniki machen sich die Akteure bereits war, in 15 Minuten startet die Eröffnungsfeier.

15:58 Uhr: Der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der aus Sicherheitsgründen nicht nach Russland reisen wird, betont, dass die Frage nach Doping im russischen Fußball trotz der Beteuerungen der FIFA noch lange nicht endgültig geklärt sei.

15:54 Uhr: „Der Videobeweis ist wie der Kommunismus. Nette Idee, aber furchtbar umgesetzt“, meint Hitzelsperger über das technische Hilfsmittel, das auch bei der WM zum Einsatz kommen wird...

15:47 Uhr: Soeben wurde der WM-Pokal von der spanischen Torwart-Legende Iker Casillas in das Stadion getragen. In wenigen Minuten geht es los.

15:45 Uhr: Auch die gestrige Vergabe der WM 2026 an die USA, Mexiko und Kanada wird thematisiert. Elf Milliarden Dollar US-Dollar könnte das Turnier der FIFA einbringen - das wäre fast das Doppelte von dem, was ein Turnier in Marokko einbringen würde

15:38 Uhr: Die drei Experten der ARD im Studio sind übrigens Hannes Wolf, Stefan Kuntz und Thomas Hitzelsperger. Sie werden die Spiele, die in der ARD übertragen werden, fachmännisch begleiten.

15:23 Uhr: ARD-Experte Philipp Lahm glaubt, dass die anhaltende Diskussion um ihr Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan die Leistungen von Mesut Özil und İlkay Gündoğan nicht negativ beeinflussen werden. Die Mannschaft sei stabil genug, um das Thema gemeinsam aufzufangen.

14:48 Uhr: In wenigen Minuten startet im Moskauer Luzhniki-Stadion die offizielle Eröffnungsfeier der WM. Neben Popstar Robbie Williams wird auch der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldo auftreten. Die Ehrentribüne wird dabei erstaunlich spärlich prominent besetzt sein. Natürlich werden sich Russlands Präsident Wladimir Putin und FIFA-Chef Gianni Infantino nicht nehmen lassen, der Eröffnung „ihrer“ WM beizuwohnen, ansonsten wird nur relativ wenig internationale politische Prominenz vor Ort sein. Alle Informationen zur Eröffnungsfeier haben wir hier Sie zusammengefasst.

14.42 Uhr: Sind Tore wichtiger als Menschenrechte? Gibt es genügend kritische Töne zur WM in Russland, einem Land, das mit der Fußball-WM vieles kaschieren möchte?

Günter Klein widmet sich in seinem Artikel auf merkur.de* der anderen Seite Russland und stellt viele Fragen, die die WM aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

14.13 Uhr: Schwedens Torhüter Robin Olsen hat wie Manuel Neuer gerade noch rechtzeitig vor der Fußball-WM eine Verletzung auskuriert. „Ich bin stärker zurück gekommen. Ich habe die beiden letzten Spiele mit der Nationalmannschaft gemacht und zuvor auch noch eines für meinen Club. Ich habe drei Spiele und es fühlt sich gut an“, sagte Olsen am Donnerstag zu seinem überstandenen Bruch am Schlüsselbein. Er musste deswegen zwei Monate pausieren. „Es waren viele Stunden im Kraftraum, viel Schmerz und Schweiß. Es war hart. Aber die WM hat mir dabei geholfen stärker zu werden und auch so schnell wieder fit zu werden.“

Mexiko vor dem WM 2018: Geisterbeschwörer vor Duell gegen Weltmeister Deutschland

13.57 Uhr: Das sind ja mal ganz andere Saiten, die die Mexikaner da aufziehen. Vor dem Duell gegen Deutschland setzen die nämlich auf übersinnliche Kräfte. Antonio Vazquez, auch bekannt als "El Brujo Mayor" (Der große Zaubermeister), beschwor in Mexiko-Stadt einen Zauber, damit El Tri bei der WM-Endrunde in Russland erfolgreich ist und wenn möglich im ersten Spiel auch den Weltmeister schlägt. Vazquez ist im Land der Azteken durch seine jährlichen Vorhersagen bekannt.

Vazquez wandte sich im grünen Heimtrikot der Mexikaner an den Schlangengott Quetzalcoatl, der die Nationalmannschaft mindestens bis ins Viertelfinale geleiten soll. "Gib mir all deine Kraft, um die Türen des Himmels zu durchbrechen. Lass Mexiko das fünfte Match erreichen", sagte Vazquez.

13.56 Uhr: Toni Kroos kann auch mal einen raushauen, wenn kein Ball in der Nähe ist. Nachdem Einlaufkinder ein paar Fragen gestellt hatten, gab er den Kids einen guten Tipp.

„Vielleicht habt ihr ja Glück und einen Spieler, der sich mit euch unterhält. Geht vielleicht nicht zum Josh, der ist zu konzentriert."

13.31: Das Magazin Sponsors hat die wertvollste Elf der Welt zusammengestellt. In dieser finden sich zumeist Spieler aus Spanien wieder. Einer aus der Bundesliga, genauer gesagt vom FC Bayern, ist aber auch dabei.

13.06 Uhr: Gute Nachrichten gibt es für alle deutschen Fans. Gegen Mexiko kann die deutsche Fußballnationalmannschaft gar nicht verlieren - zumindest, wenn man der Statistik glaubt.

Seit Joachim Löw alleinverantwortlich für die DFB-Elf ist, steht er bei fünf Siegen aus fünf Auftaktspielen bei Welt- und Europameisterschaften. Die Torbilanz dabei: 13:0.

Das letzte Mal, dass Deutschland sein Auftaktspiel nicht gewann, war bei der WM 1986. Damals reichte es für Matthäus, Völler und Co. nur zu einem 1:1 gegen Uruguay. Am Ende stürmte die DFB-Elf trotzdem ins Finale, das sie mit 2:3 gegen Argentinien verlor.

12.48 Uhr: Kurios: Die Fußball-WM ist einigen Häftlingen in Argentinien wichtiger als ihr Essen. In den Haftzellen der Polizei in der argentinischen Hafenstadt Puerto Madryn sei seit Tagen das Kabelfernsehen kaputt, berichtete die Zeitung „Diario Jornada“. Mehrere Insassen forderten nun eine schnellstmögliche Reparatur und kündigten einen Hungerstreik an. Fernsehen sei ein „unabdingbares Recht“ schrieben die Häftlinge in einem von der Zeitung veröffentlichten Brief.

Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Streikenden die ersten Spiele verpassen werden: Eine Richterin habe die Forderung abgelehnt, schrieb das Blatt am Mittwoch (Ortszeit). Das argentinische Nationalteam bestreitet sein erstes WM-Match an diesem Samstag gegen Island (15.00 Uhr MESZ).

12.35 Uhr: Auch einen Tag vor dem ersten WM-Spiel der Ägypter bangen die Pharaonen um ihren besten Spieler. Mo Salah ist zwar wieder ins Training eingestiegen, aber sein Einsatz in der Partie gegen Uruguay ist keineswegs sicher.

Der Angreifer, der sein Land höchstpersönlich per Elfmeter zur WM schoss, hat am Freitag außerdem Geburtstag. Er könnte sich wohl kein schöneres Geschenk vorstellen, als für Ägypten bei der WM aufzulaufen.

Ronaldo engagiert Bodyguard - weil er bedroht wurde

12.08 Uhr: Cristiano Ronaldo hat kurz vor der WM einen eigenen Bodyguard engagiert. Dabei hat er sich einen wirklich starken und kampferprobten Mann ausgesucht.

Nuno Marecos heißt der 1,90m große Ex-Soldat, der früher auch mal als Käfig-Fighter unterwegs war. Außerdem hat der Mann ein gefährliches Hobby: Er ist Stierkämpfer. Der Grund dafür, dass Ronaldo einen neuen Bodyguard eingestellt hat, ist aber eher traurig.

11.53 Uhr: Die 1:7-Niederlage Brasiliens gegen Deutschland bei der WM 2014 wäre nach Ansicht von Superstar Neymar nicht passiert, wenn er dabei gewesen wäre. Der Angreifer hatte die denkwürdige Halbfinal-Partie vor vier Jahren in Belo Horizonte jedoch verletzungsbedingt verpasst. „Ich würde dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch einmal spielen. Mit mir auf dem Feld. Ich glaube, dann wäre das Ergebnis schon anders ausgefallen“, sagte der 26-Jährige am Donnerstag im Interview des Sportportals spox.com. „Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Leider hat damals das Schicksal entschieden.“

Er hoffe nun darauf, dass sich bei der WM in Russland die Gelegenheit biete, „die letzte WM wegzuwischen.“ Vielleicht treffe die Seleção ja sogar erneut auf Titelverteidiger Deutschland. „Und dann gibt es hoffentlich eine echte Revanche“, sagte der Stürmer von Paris Saint-Germain.

11.41 Uhr: Die Affäre um die Bilder von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan schlagen weiter hohe Wellen. Nachdem sich zuvor schon Bayern-Trainer Niko Kovac zum Thema geäußert hat, hat nun Thomas Schaaf ein Statement zu seinem Ex-Spieler Mesut Özil abgegeben.

Ob einer der beiden am Sonntag gegen Mexiko von Anfang an spielen wird, ist aber mehr als fraglich. Während Gündogan wohl den zwei Platzhirschen Kroos und Khedira den Vortritt lassen muss, droht Özil die Streichung aus der Startelf.

11.31 Uhr: Nur noch etwas mehr als fünf Stunden, bis die WM 2018 auch endlich auf dem Platz losgeht. Allerdings tickern wir schon seit einigen Tagen alles zur Fußball-Weltmeisterschaft. Den Countdown-Ticker finden sie hier zum Nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wir berichten jeden Tag mit einem Ticker über die Geschehnisse in Russland und informieren Sie über alles, was auf und auch neben dem Platz passiert.

