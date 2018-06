WM 2018 in Russland: Alle Infos zu Eröffnungsfeier und Eröffnungsspiel

Am Donnerstag startet die WM 2018 in Russland mit der Eröffnungsfeier und dem Eröffnungsspiel.

Am Donnerstag startet die WM 2018 in Russland mit der Eröffnungsfeier und dem Eröffnungsspiel. Hier finden Sie alle Informationen zu Uhrzeit und Musik-Acts.

Moskau - Am morgigen Donnerstag, 14. Juni 2018, blickt die Welt nach Moskau, denn dort öffnen sich die Pforten für das weltgrößte Fußball-Event: die WM 2018. Doch bevor um 17 Uhr der Sport in den Vordergrund rückt und das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien angepfiffen wird, findet im Moskauer Luzhniki-Stadion die obligatorische Eröffnungsfeier statt. Dabei werden wieder viele farbenprächtige Live-Acts und Stars zu bestaunen sein.

Im Folgenden bekommen sie alle Infos rund um die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel der WM 2018 in Russland.

WM 2018 in Russland: Zu welcher Uhrzeit beginnt die Eröffungsfeier?

Konkrete Details über die Eröffnungsfeier lassen sich nur spärlich finden, doch ein paar Informationen sind bestätigt. So beginnt die große Fußball-Fete vor rund 80.000 Zuschauern im Moskauer Luzhniki-Stadion um 15.10 Uhr (deutscher Zeit). Dann geht auch die ARD auf Sendung und überträgt die Feier live aus Moskau. Palina Rojinski und Tom Bartels werden als Reporterteam im Einsatz sein.

WM 2018 in Russland: Welche Musik-Acts treten bei der Eröffnungsfeier auf?

Natürlich wird auch musikalisch einiges geboten sein. Zum einen wird Jason Derulo seine WM-Hymne „Colors“ zum Besten geben. Der offizielle WM-Song von Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi wird dagegen erst beim Finale live zu hören sein. Zum anderen gibt sich Mega-Star Robbie Williams die Ehre und wird für gute Unterhaltung sorgen - das gab er via Twitter bekannt. Laut dem Sänger gehe damit ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM — Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018

Neben den beiden Pop-Acts wird auch die russische Sopranistin Aida Garifullina bei der Eröffnungsfeier zu hören sein.

Außerdem steht noch ein Auftritt des ehemaligen brasilianischen Stürmerstar Ronaldo auf dem Programm.

WM 2018 in Russland: Wann beginnt das Eröffnungsspiel?

Die Eröffnungsfeier wird wohl bis ca. 16.30 Uhr gehen, im Anschluss ist alles auf das Eröffnungsspiel ausgerichtet - um 17.00 Uhr deutscher Zeit ist Anpfiff.

WM 2018 in Russland: Welche Mannschaften spielen beim Eröffnungsspiel?

Die Ehre der WM-Eröffnung geben sich der Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Dabei war es nicht immer so, dass das Veranstaltungsland beim „Opener“ antreten darf. Ab 1974 wurde dem amtierenden Weltmeister diese Ehre zuteil. Doch mit der WM 2006 in Deutschland kehrte man zu der Ursprungs-Regelung zurück. Saudi-Arabien wird als erste asiatische Mannschaft überhaupt an einem WM-Eröffnungsspiel teilnehmen.

Das letzte Pflichtspiel bestritt die russische Nationalmannschaft übrigens beim Confederations Cup am 24. Juni 2017. Damals verlor das Team von Stansilaw Tschertschessow gegen Mexiko mit 1:2. Im Anschluss absolvierte die die „Sbornaja“ zahlreiche Freundschaftspiele gegen namhafte Gegner, um das richtige Wettkampfniveau zu erreichen. Ob das auch gelungen ist, wird sich am 14. Juni zeigen.

WM 2018 in Russland: Wo läuft das Eröffnungsspiel live im TV und im Live-Stream?

Die ARD überträgt das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien live im TV

Die ARD bietet auch Live-Streams an.

Sky zeigt das WM-Eröffnungsspiel live im TV in Ultra-HD.

Bei SkyGo gibt es aber KEINEN Live-Stream zum WM-Eröffnungsspiel.

tz.de* hat bereits ausführlich zusammengefasst, wie Sie das Eröffnungsspiel der WM 2018 live im TV und Live-Stream sehen können.

WM 2018 in Russland: Historie der Eröffnungsspiele

Das erste offizielle Eröffnungsspiel fand bei der WM 1966 in England statt. Davor wurden mit Ausnahme der WM 1938, am ersten Turniertag mehrere Partien gleichzeitig ausgetragen. Der Statistik nach fallen nicht viele Tore bei einem Eröffnungsspiel.

Datum Spiel Ergebnis Spielort (Land) 11. Juli 1966 England - Uruguay 0:0 in London (Großbritannien) 31. Mai 1970 Mexiko - UdSSR 0:0 in Mexiko City (Mexiko) 16. Juni 1974 Brasilien - Jugoslawien 0:0 in Frankfurt (Deutschland) 01. Juni 1978 Deutschland - Polen 0:0 in Buenos Aires (Argentinien) 13. Juni 1982 Argentinien - Belgien 0:1 in Barcelona (Spanien) 31. Mai 1986 Italien - Bulgarien 1:1 in Mexiko City (Mexiko) 08. Juni 1990 Argentinien - Kamerun 0:1 in Mailand (Italien) 17. Juni 1994 Deutschland - Bolivien 1:0 in Chicago (USA) 10. Juni 1998 Brasilien - Schottland 2:1 in Paris/Saint-Denis (Frankreich) 31. Mai 2002 Frankreich - Senegal 0:1 in Seoul (Südkorea) 09. Juni 2006 Deutschland - Costa Rica 4:2 in München (Deutschland) 11. Juni 2010 Südafrika - Mexiko 1:1 in Johannesburg (Südafrika) 12. Juni 2014 Brasilien - Kroatien 3:1 in Sao Paulo (Brasilien) 14. Juni 2018 Russland - Saudi-Arabien -:- in Moskau (Russland)

WM 2018 in Russland: Das Stadion des Eröffnungsspiels

Im Olympiastadion Luschniki werden das Eröffnungsspiel und das Finale der Fußball-WM 2018 ausgetragen. Die Arena in Moskau ist das größte Fußball-Stadion in Russland. Die Multifunktionsarena fasst 81.000 Zuschauer.

+ Das Luschniki-Stadion. © picture alliance / Ivan Sekretar

Das rundum erneuerte Olympiastadion wurde am 11. November 2017, nach einer Renovierungsphase, mit einem Test-Länderspiel zwischen Russland und Argentinien wiedereröffnet. Spartak Moskau und Torpedo Moskau trugen in dem Stadion Heimspiele aus. Laut den Regularien dürfte in diesem modernen Fußballtempel auch ein Champions-League-Finale stattfinden.

In der Klassifikation des europäischen Fußball-Verbandes UEFA wurde das Olympiastadion Luschniki der Kategorie 4 zugeteilt - und kann somit als Austragungsort für ein Champions-League-Finale kandidieren. Neben dem Eröffnungsspiel finden in der Arena drei weitere Gruppenspiele statt. In der Endrunde ist das Olympiastadion Luschniki Austragungsort für ein Achtel- und ein Halbfinale sowie für den Höhepunkt des Turniers, dem Finale.

WM 2018 in Russland: Das Maskottchen

Der Wolf Zabivaka ist das offizielle Maskottchen der WM 2018. Frei aus dem Russischen übersetzt bedeutet Zabivaka so viel wie „kleiner Torschütze“. Aber auch Zabivaka musste sich für die WM qualifizieren. Er setzte sich bei einer TV-Show gegen einen Tiger und einen Kater durch. Bei dem Voting wurden insgesamt eine Millionen Stimmen abgegeben.

+ Jogi Löw durfte Zabivaka beim Confed Cup kennenlernen. © picture alliance / dpa

WM 2018 in Russland: Der Spielball

+ Lionel Messi präsentiert offiziellen WM-Spielball. © picture alliance / Oleg Shalmer/ Am 9. November wurde auch der offizielle Spielball ‚Telstar 18‘ vorgestellt. Der Name ‚Telstar‘ wurde schon für die Bälle bei der WM in Mexiko 1970 und der WM 1974 in Deutschland verwendet. Die 18 steht für das Jahr 2018.

Das Spielgerät von der Marke Adidas wurde auch von Lionel Messi getestet, der vollauf zufrieden ist und den neuen Ball lobt. Das Design soll an den ersten WM-Ball von Adidas erinnern, der 1970 zum Einsatz kam. Das schwarz-weiße Design war auf den damaligen Schwarz-Weiß-Fernseher gut zu erkennen.

WM 2018: Die wichtigsten Infos im Überblick

